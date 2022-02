El América desnudó al arbitraje mexicano

ESTIRA Y AFLOJA

La carta bien fundamentada enviada por la directiva del América a la Comisión de Árbitros tiene un mensaje gigantesco. El equipo todo poderoso, el que siempre el lugar común asegura que lo ayudan con el arbitraje, se queja contundentemente de los pésimos manejos del organismo manejado por Arturo Brizio.

Pero el maltrato arbitral no sólo ha sido para el América, la decadencia de este gremio debería ser exhibido por los 17 restantes equipos de la Primera División, porque nadie se ha salvado de las pésimas actuaciones de los silbantes mexicanos.

Dentro de esta crisis hay varios puntos a considerar para entender el desastre en que está convertido el arbitraje de nuestro país:

1 Pésima instrucción. Contrataron a un “experto” sudamericano para tal efecto: Enrique Osses que solamente ha venido a cobrar buena plata porque es evidente que la instrucción es inexistente o por lo menos, mal aplicada en cada jornada. Solo bastaría entender qué pasó con el árbitro en el Pumas vs. León, Guillermo Pacheco, quien hizo un ridículo monumental cuando Luis Montes le tuvo que decir que le quitara la expulsión a Washington Corozo porque no le había golpeado en el rostro.

2 Pésimo uso del VAR. Hay un celo impresionante entre el árbitro VAR y el árbitro central. Hay quienes les vale tres reverendos pepinos qué sucede en la cabina y siguen marcando injusticias, el caso más evidente es el de César Ramos Palazuelos que va por los partidos haciendo lo que se le pega la gana sin hacer caso de sus “compañeros”.

Asimismo, hay quienes tienen 100 por ciento dependencia de la herramienta tecnológica y no se atreven a pitar nada si no se lo dictan desde la cabina. Es decir, son autómatas.

3 Sobreprotección a los amigos del presidente. No es un secreto que los árbitros ganan por designación, por eso el “Grupo Cuernavaca” hace que cada semana se vean prácticamente a los mismos, esos hombres al servicio del presidente de la comisión, que aparecen en VAR, en cancha y hasta de cuarto oficial.

4 Anuncios de casa de apuestas. Hace unos días Valeria Andrade, silbante de la Liga MX apareció en sus redes sociales anunciando una casa de apuestas. ¿Qué? Sí, una casa de apuestas, algo que está prohibido por la Femexfut y obviamente también por la FIFA.

5 Más preocupados por la imagen que por su trabajo. Parece que el común denominador del nuevo arbitraje mexicano es verse fuerte, guapo, bien bañado y peinado a la moda. Una especie de combinación entre Cristiano Ronaldo y Brad Pitt para dar una imagen de un ser superior. Buenos olores, grandes cremas y pomadas antiarrugas, pero de arbitraje de calidad, muy poco o nada.

6 Las burlas de Brizio. Dentro de su gestión como presidente de la Comisión de Arbitros y tras su paso como comentarista, a Arturo Brizio le pareció una buena idea hacer un video con el “análisis” de cada jornada. Y no era una mala idea, de no ser que en este ejercicio existe nula o poca autocrítica con la famosa frase “es una decisión arbitral correcta”, la cual a muchos jugadores, entrenadores y directivos se les hace ya una especia de burla de este hombre. Este “análisis” se ha convertido en algo inútil porque no genera mejoras y lo toman como que se pitorrea de todos cuando no pone todas las jugadas polémicas o cuando asegura que el árbitro hizo lo correcto en un error masque evidente.

