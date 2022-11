El viernes 4 de noviembre hubo una presentación para medios de comunicación del Sistema de Aproximación por Instrumentos, ILS por sus siglas en inglés, que se está implementando en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles .

En la presentación que tuvimos estuvieron autoridades de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y directivos del AIFA.

El director de operaciones del AIFA, Anuar Aude, explico sobre uso de este sistema y como se utiliza para mejorar las operaciones del aeropuerto. El ILS ayuda a los pilotos de las líneas aéreas a aterrizar y se utiliza cunado la visibilidad de la pista es muy limitada debido a condiciones meteorológicas garantizando la seguridad del vuelo.

En la presentación nos explicaron sobre todos los equipos y complementos que se tienen que instalar, probar y certificar para que las diferentes líneas aéreas puedan utilizar este equipo. El equipo con el que se cuenta en el AIFA es el Categoría III B que permite que el piloto pueda aterrizar con un descenso menor de 15 metros y con un alcance visual menos de 183 metros, pero no menor a 50 metros. Siendo el único aeropuerto en toda Latinoamérica con un ILS de esta categoría.

En la ruta crítica de implementación de este proyecto se tiene planeado que las pruebas de este sistema estén terminadas para el último trimestre del 2023 donde el AIFA estará certificado para el uso de esta tecnología.

El General Isidoro Pastor comentó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador les pidió que el AIFA tuviera la tecnología más avanzada en cuestión aeroportuaria, cosa que se está cumpliendo con lo que se está implementando en el novel aeropuerto. También nos comentó que la Categoría de la ILS que tengan los aeropuertos no tiene que ver con el nivel asignado por la FAA Estadounidense pues prácticamente todos los aeropuertos tienen esos sistemas en con la Categoría I donde el alcance visual para aterrizar tiene que ser mucho mayor al que se pretende tener con lo que se está implementando en el AIFA. La categoría 1 se tenía antes por lo que la categoría de la ILS no tiene que ver con los criterios de clasificación comentó el General Pastor.

Cabe aclarar que, aunque el sistema de ILS Categoría 3B este instalado, las aerolíneas deben tener los aviones con el equipo necesario para poder utilizar este sistema y las tripulaciones de estas aeronaves deben tener la certificación para el uso de esta tecnología. En otras palabras, la tecnología estará ahí, pero queda en las líneas aéreas utilizarlas o no.

Sobre la decisión de aterrizar o no según las condiciones meteorológicas, se comentó que también es responsabilidad del piloto y de las reglas y procedimientos que tenga cada línea aérea.

Todas estas cuestiones de seguridad son desconocidas para los usuarios y seguramente pasan desapercibidas cuando se utilizan. Hay que reconocer que estos sistemas de navegación los tienen pocos aeropuertos del mundo y que en condiciones meteorológicas complicadas llegará a ser más seguro aterrizar en el AIFA que en otros aeropuertos. Esto si la línea aérea tiene esta tecnología instalada en sus aviones.

Galimatías

Es curioso que siendo lo de los sistemas de seguridad de aeropuerto un tema muy interesante, las notas que tienen en otros medios, al menos el fin de semana, hablan sobre la inauguración del Hotel de la Cadena Holiday Inn en el AIFA.

Y si, en el evento estará la cantante Edith Márquez, nos comentó el General Pastor.