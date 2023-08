Malú Micher representó a Marcelo Ebrard en la reunión de la comisión de encuestas de Morena. Los otros corcholatos y la corcholata comisionaron también a personas de sus equipos para estar presentes en el proceso de selección —mediante sorteo— de cuatro empresas con capacidad de encuestar en vivienda y que tuvieran un aceptable récord de aciertos en elecciones estatales celebradas en los últimos dos o tres años.

Algo tan simple duró muchísimas horas. Supongo que la tardanza se debió a la inconformidad de la senadora Micher, quien no firmó el acuerdo al que finalmente se llegó.

Se entiende el descontento de la colaboradora de Ebrard: no quería que se seleccionara a ninguna casa encuestadora que hubiese publicado estudios en los que Claudia Sheinbaum supere al excanciller.

El problema es que no hay encuestas serias que favorezcan a Marcelo . Son muy pocas las empresas con capacidad para encuestar en vivienda y todas han publicado sus resultados en medios de comunicación, en redes sociales o en sus páginas de internet, y sin excepción le dan una gran ventaja a Sheinbaum sobre Ebrard.

No llegan a diez las empresas mexicanas que cuentan con experiencia y gente calificada para encuestar en todos los rincones de México. Menciono seis que, supongo, fueron propuestas por quienes aspiran a la candidatura presidencial de Morena y que fueron sorteadas:

Buendía & Márquez . De las mejores, sin duda. Publica en El Universal e invariablemente ha colocado a Claudia con enorme ventaja en relación a Marcelo.

. De las mejores, sin duda. Publica en e invariablemente ha colocado a Claudia con enorme ventaja en relación a Marcelo. De las Heras Demotecnia . Otra casa encuestadora de primera división. Difunde sus resultados en su propia página de internet; en todos los que ha dado a conocer, ni hablar, Sheinbaum golea a Ebrard.

. Otra casa encuestadora de primera división. Difunde sus resultados en su propia página de internet; en todos los que ha dado a conocer, ni hablar, Sheinbaum golea a Ebrard. Covarrubias y Asociados . También una encuestadora de primer orden. Ha hecho públicos sus estudios —todos con Claudia líder— tanto en sus redes sociales como en el diario La Vanguardia , de Barcelona, España.

. También una encuestadora de primer orden. Ha hecho públicos sus estudios —todos con Claudia líder— tanto en sus redes sociales como en el diario , de Barcelona, España. Parametría . Sabe realizar estudios en vivienda y normalmente son muy buenos, pero ha tenido ciertos problemas, como el sexenio pasado, cuando se comentó muchísimo que entregó a Milenio TV encuestas de salida que le había contratado el entonces dirigente del PRI , Manlio Fabio Beltrones , según se dijo sin que este político lo autorizara. En esta temporada preelectoral la agencia Reuters ha publicado a Parametría , que como las otras encuestadoras tiene a Claudia con gran ventaja sobre Marcelo.

. Sabe realizar estudios en vivienda y normalmente son muy buenos, pero ha tenido ciertos problemas, como el sexenio pasado, cuando se comentó muchísimo que entregó a encuestas de salida que le había contratado el entonces dirigente del , , según se dijo sin que este político lo autorizara. En esta temporada preelectoral la agencia ha publicado a , que como las otras encuestadoras tiene a Claudia con gran ventaja sobre Marcelo. Consulta Mitofsky . Es la empresa encuestadora más famosa de México, pero también la que más ha sido cuestionada. Publica en El Economista , también con Sheinbaum adelante de Ebrard.

. Es la empresa encuestadora más famosa de México, pero también la que más ha sido cuestionada. Publica en , también con Sheinbaum adelante de Ebrard. Mendoza Blanco & Asociados . También es una empresa con experiencia y confiable. También ha encontrado que Claudia vence a Marcelo.

. También es una empresa con experiencia y confiable. También ha encontrado que Claudia vence a Marcelo. NODO Investigación + Estrategia . Es una prestigiada empresa especializada en estudios de opinión pública. Sus trabajos suelen ser excelentes, pero quizá sus técnicos están fuera de forma en lo relacionado con encuestas electorales de vivienda, ya que no han hecho muchas en los últimos años, y quizá en el actual sexenio no han aplicado ninguna.

No menciono a Enkoll , que publica en El País, de España, porque, de acuerdo a lo que me informaron, no participó en el sorteo: no la propuso ni la corcholata Claudia Sheinbaum ni los corcholatos Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.

Solo hay otras dos agencias con capacidad de encuestar en vivienda, pero dado que su objetivo principal es el periodismo, ni siquiera aspiran a que se les tome en cuenta en ejercicios de partidos políticos, aunque no lo harían nada mal: (i) El diario Reforma ; su especialista es Lorena Becerra, cuyos estudios son en general de calidad. (ii) El Financiero ; su experto es Alejandro Moreno, aunque este ha perdido un poco el toque seguramente por temas relacionados con la política editorial del periódico propiedad de Manuel Arroyo.

Al terminar el sorteo en el que se seleccionaron cuatro encuestadoras para el ejercicio del que saldrá el candidato o la candidata presidencial de Morena, la representante de Ebrard dijo, evidentemente molesta, que no estaba de acuerdo.

Reitero, se comprende el enojo de la senadora Micher ya que no encontró, ¡¡¡porque no existe!!!, ninguna casa encuestadora capaz de entrevistar a nivel nacional en vivienda que no haya dado resultados con Sheinbaum muy adelante de Ebrard.

Supongo que hoy viernes Marcelo hará otro show y se lanzará contra las encuestadoras seleccionadas, que Morena no identificó para que no se les presione, pero que en una de esas el excanciller sí identifica, lógicamente para criticarlas.