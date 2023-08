‘Están que se los lleva la chingada ’. Recibí tal mensaje de WhatsApp a las cuatro y media de la mañana de hoy lunes 21 de agosto de 2023. Me escribió un amigo —madrugador como yo— que se ha especializado en estrategias electorales. Él ha trabajado para el PAN y el PRI, pero ahora mismo está en la banca a la espera de que lo llame algún candidato o candidata de oposición con deseos de llegar a cualquiera de las gubernaturas que en 2024 se disputarán.

Respondí el mensaje con una pregunta: ¿A quién se lo está llevando la chingada?. Dijo : Como te consta, a Jorge Castañeda; lo mencionaste ayer en tu escrito: no entiende cómo es que Beatriz Paredes creció tanto que esté en posibilidades de quitarle la candidatura a Xóchitl Galvez. Pero Castañeda no es el único.

― ¿Hay más?

― Hoy en la prensa que temprano abre sus páginas de internet se ven desesperados Agustín Basave, Carlos Puig y Óscar Cedillo, de Milenio, y Leo Zuckermann, de Excélsior. Y ayer así estaba Templo Mayor, de Reforma.

― Para que se calmen ya van a retirar a Santiago Creel de la contienda, y así Xóchitl tenga más chance frente a Beatriz.

― El problema es que si el PRI opera como podría hacerlo en la votación del Frente Amplio por México, ni la renuncia de Creel asegura nada a Xóchitl.

― La culpa la tiene Xóchitl que no ha podido vencer en los debates a Beatriz.

― Falso. La culpa la tiene el estratega de cabecera de Xóchitl, Germán Martínez. Te envío las conclusiones de un estudio que ha hecho gente seria del PAN.

En efecto, recibí un documento que empieza con estas palabras: “En buena hora para López Obrador y Morena que Xóchitl Gálvez tuviera a bien hacer consejero de cabecera a su compañero senador por Morena, Germán Martínez, ex dirigente nacional del PAN en tiempos de Calderón y ex director del IMSS durante los primeros meses de actual gobierno”.

El terror de la comentocracia

Antes de volver a las fallidas estrategias de Germán Martínez, que efectivamente están metiendo en grandes dificultades a Xóchitl, conviene repasar los temores de los columnistas antes mencionados.

Carlos Puig, en Milenio: “Gálvez sigue apareciendo más competitiva que Paredes frente a Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard. La pregunta y el dilema de los frentistas será qué harán si por el método elegido es Paredes la de mejores números el 3 de septiembre”. Mi comentario: ¿Qué harán los frentistas, pregunta el columnista? Seguramente romper la alianza opositora porque no la diseñaron para que la encabece una priista. Así de democráticos los dueños del Frente Amplio por México. Lo que deberían hacer es otra cosa: si Beatriz gana, ganó y a apoyarla todos, pero no sucederá porque la derecha empresarial detesta al PRI. A ese partido lo toman en cuenta porque todavía tiene una importante fuerza electoral, pero jamás apoyarían a una militante del priismo como su candidata presidencial.

Óscar Cedillo, en Milenio: “Si el sorpresivo crecimiento de Beatriz Paredes se consolida, se abriría una grieta muy grande en el Frente, ya que se incumpliría el acuerdo previo que señalaba que el PRI pondría los candidatos de Edomex y Coahuila, mientras que los panistas colocarían a los alfiles para la Presidencia y la jefatura de gobierno de CdMx”. Mi comentario: Uno supondría que ese acuerdo dejó de ser válido cuando los dirigentes de PRI, PAN y PRD decidieron que será candidata quien gane en un proceso ahora en marcha, y que tenía a todos en el frente muy contentos porque Xóchitl iba a arrasar, pero que ahora les tiene desesperados porque Beatriz creció y creció... y sigue creciendo.

Templo Mayor, en Reforma: “Muchos se preguntan si Beatriz Paredes realmente puede alcanzar a Xóchitl Gálvez… La representante del PRI se acerca a la puntera y, además, cuenta con la capacidad de ‘movilización’ de su partido. La duda es qué ocurrirá si la cargada tricolor le da el triunfo a Paredes en la votación y Gálvez resulta triunfadora en las encuestas pero por un margen menor si los priistas operan para manipular el resultado. Ante ese escenario existe el peligro de que el objetivo principal del frente… se diluya en medio del tira-tira de los intereses partidistas”. Mi comentario: Queda claro que para el diario Reforma el único objetivo de la alianza opositora es tener a Xóchitl como candidata. Cualquier otro resultado no es aceptable por los empresarios que mandan en el Frente Amplio por México, que según distintas columnas políticas están encabezados por Claudio X. González. Por cierto, en algún espacio periodístico se ha citado el nombre del dueño de Reforma, Alejandro Junco de la Vega, como socio en el proyecto.

Agustín Basave, en Milenio: El PRI es el caballo de Troya en el frente opositor. Mi comentario: Si se lo piensa bien, Basave entenderá que el verdadero caballo de Troya en la oposición es Germán Martínez. Al final de este artículo presentaré argumentos para justificar lo que he dicho.

Leo Zuckerman, en Excélsior: “Vamos a imaginar, sin embargo, que Beatriz da el campanazo y gana tanto la encuesta como la consulta. ¿De verdad los panistas la aceptarían como su candidata presidencial? No veo al PAN, el partido mayoritario de la coalición, aceptando que los represente una priista... Más bien veo a este partido rompiendo el frente opositor ante esta opción”. Mi comentario: Para la comentocracia que tanto apoya al Frente Amplio por México este solo sirve si Xóchitl es la candidata. Si la priista Paredes ganara la votación y la encuesta internas, la alianza opositora tendría que desaparecer.

Ebrard 2030, Claudia 2024

En el periódico El País publicaron ayer una larga entrevista con Marcelo Ebrard. Por sus respuestas, debe concluirse que este corcholato ya se calmó y, por lo tanto, aceptará el resultado de la encuesta de Morena. Si queda en segundo lugar, llegará al Senado y será el líder del grupo morenista en esa cámara.

Pero eso no fue lo más importante que dijo, sino que abrió ya su juego para el 2030, en el entendido de que casi es imposible que derrote a Claudia Sheinbaum en la encuesta de Morena

Preguntó el reportero de El País: “¿Es ahora o nunca para Marcelo Ebrard?”

Respondió Ebrard: “Pues, nunca se sabe, ¿no? Ya ves que la edad de los políticos se está prolongando mucho”.

Ebrard en 2030 tendrá 70 años de edad. Todo un jovenzuelo comparado con los líderes de nuestro vecino del norte: el presidente Biden ya cumplió 80 y va por su segundo periodo de gobierno en Estados Unidos; su principal rival, Donald Trump, tiene 77 años.

Marcelo, pragmático, debe haber entendido que 2024 no será su año, sino el de Claudia. Si él se cuida y pacta con la presidenta Sheinbaum podrá llegar a la presidencia en 2030.

Un consejo a Marcelo, que me han dado médicos: si quiere estar fuerte en seis años, debe ponerse a dieta. Creo que lo ha hecho en esta precampaña porque ya no destaca por su enorme barriga, pero el chiste será que siga adelgazando y evite el rebote. Lo demás lo arreglan con facilidad los y las excelentes profesionales de la medicina que hay en nuestro país. Por cierto, aunque mi salud depende de ello, yo nomás no adelgazo. Algo tendré que hacer.

Y Germán hizo el milagro

