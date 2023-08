(Todo lo que se dice en este artículo son opiniones sobre los debates del frente PRI, PAN, PRD en Monterrey y Durango. Pedí a personas identificadas con la oposición opinar sobre el desempeño de dos taparroscas, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, y un taparrosco, Santiago Creel. Las transcribo enseguida.

En Monterrey, traje a la medida que le quedó guango o quizá apretado

Le hicieron a Xóchitl Gálvez un vestido a la medida con temas que se supone ella domina, como el relacionado con la energía.

Pero a Xóchitl le pasó lo que suele suceder a las novias —o a los novios— que acuden a las mejores boutiques o se ponen en manos de experimentados sastres para que les confecciones vestidos y trajes que les queden a la perfección. Y lo logran, se les ven maravillosos cuando se los miden, pero el día de la boda engordaron o enflaquecieron, y entonces se presentan en la ceremonia con ropa que les queda apretadísima o guanga. Lo que sea, se ven mal.

Xóchitl no aprovechó el vestido a la medida y, otra vez, la superó la priista Beatriz Paredes. Hasta Santiago Creel, siempre aburrido, se vio mejor que la candidata favorita de la derecha empresarial.

Beatriz pegó de jonrón con el recuerdo de un gigante regio, don Eugenio

Un momento del mayor clímax de las intervenciones de Beatriz Paredes en Monterrey y que generó un aplauso indicador de simpatías fue cuando leyó media cuartilla del valiente discurso que el empresario regiomontano ya fallecido, Ricardo Margáin Zozaya, pronunció en el sepelio de don Eugenio Garza Sada frente al entonces presidente de la república Luis Echeverria, este de pésima memoria en Nuevo León.

Beatriz también se vio con altura de miras y muy consciente del lugar en el que estaba al recordar a otro gran empresario regio, Lorenzo Zambrano, con el que tuvo relaciones de amistad.

Con eso Beatriz apaciguó a la ultraderecha regiomontana que le estaba haciendo fama de comunista, porque ella asistió a un foro celebrado en Puebla, que supuestamente sustituye o complementa al Foro de São Paulo.

¡Ayyyy! Xóchitl: volviste a patinar con la lengua

De entrada saludó en náhuatl a la asistencia y a los televidentes del foro del frente amplio por México, recordando el idioma de su abuelita, algo que nadie en la capital de Nuevo León entendió ni, tampoco, agradeció. Se le olvidó a Xóchitl que el idioma originario de Monterrey es el espanglish ., desde luego en su versión más texmex . Nada le hubiera costado agradar al culto público regio diciendo, por ejemplo, “aquí ando para wacharlos”. Eso sí habría agradado al respetable público.

Ya chole con El Peje

Volvió a fallar Xóchitl por su enfermiza obsesión de estar mencionando con denuestos al presidente de la república.

Se defendió de más de la acusación de que no apoya los programas sociales. Ya nadie la escucha porque es algo que ha repetido cien veces. Xóchitl Gálvez cayó en la trampa de AMLO: la de buscarle pleito al presidente tan popular y, por lo tanto, invulnerable en amplios sectores de la sociedad mexicana, olvidando que se enfrentará a la corcholata de Morena, a la que ha dejado en paz. Claudia Sheinbaum le agradece el gesto que no beneficia a la oposición.

Cambia la narrativa, Xóchitl

Ya se excedió con su mensaje indígena. No se da cuanta Xóchitl Gálvez de que se ve insincera frente a Beatriz Paredes, quien también tiene origen campesino y hasta indígena, lo que se nota, pero que la priista no presume y, por tal motivo, se ve más auténtica.

Eso se refleja en los resultados de los principales sondeos de opinión. ¡Ya chole! con las gelatinas y con la explotación de sus orígenes humildes. No se da cuenta Xóchitl que esa batalla empieza a perderla frente a Beatriz.

¿A quién le queda mejor el huipil? Difícil saberlo, pero Beatriz lo usa desde los años, y desde antes, en que Xóchitl se vestía como ejecutiva de empresa regia…

En Monterrey, por derechosos que sean, no soportan que se insulte a la gente del sureste, y Xóchitl lo hizo

Terrible pifia de Xóchitl Gálvez en el foro regiomontano cuando dijo que en el sureste de México la gente no sabe trabajar ocho horas porque esa no es su cultura.

Demostró Xóchitl perfecta sintonía con su jefe político original Vicente Fox, quien dice que los pobres están en tan mala situación económica por huevones.

Bien en ciertos microtemas

Por la suma de errores Xóchitl perdió otra vez frente A Beatriz y Creel, pero la candidata de la derecha empresarial acertó en la exposición de los microtemas ecológicos y de innovación tecnológica. Y no hubo más.

Xochitlnomics

Lo único que Xóchitl tiene son puntadas infantiles, que podrían ser aplaudidas en una escuela secundaria, pero no en foros serios sobre temas económicos.

Una de tales puntadas es la de cambiarle el nombre a Pemex para llamarlo Emex, es decir, en vez de Petróleos Mexicanos bautizar a la gran empresa pública como Energías Mexicanas. Ridículo de plano.

Pero no tan ridículo como que ella misma bautizara a su proyecto económico como xochitlnomics . Esta palabra sí podría merecer un lugar en espanglish, pero como teoría económica es una vacilada.

Vacilada que, además, ni siquiera es original de Xóchitl Gálvez, ya que la xochitlnomics la inventó el pasado 30 de julio en Reforma, un economista del Tec de Monterrey que trabajó con Fox, Rodrigo Morales Elcoro.

¿Esas jaladas les enseñan en el Tec? En una facultad neoliberal de economía más seria, como la del ITAM, no se atreverían a usar una expresión tan grotesca y carente de contenido.

Beatriz y los microtemas

La priista no solo fue aplaudida por recordar a don Eugenio Garza Sada y a don Lorenzo Zambrano —este empresario y Beatriz cultivaron una buena amistad en Brasil cuando ella fue embajadora—; Beatriz también mereció el aplauso de los asistentes por la profundidad con la que habló de ecología, agua, medio ambiente, energía, migrantes, crecimiento y desarrollo económico y social.

Beatriz sí elogió a Monterrey como la ciudad lo merecía

Xóchitl Gálvez apenas se dio cuenta de que estaba en Monterrey. Beatriz Paredes sí se preparó para hablar a la gente de la Sultana del Norte en términos regios, de ahí que leyera el discurso de Margáin Zozaya y recordara a don Eugenio y a don Lorenzo.

Pero fue más allá Beatriz Paredes. En su emotivo cierre hizo el gran elogio del norte de México, y en especial de Monterrey y de Nuevo León, ciudad y entidad a las que calificó como las locomotoras del desarrollo industrial del país.

Beatriz no es Alito, pero Alito la puede hacer ganar… y ya tiemblan Xóchitl y Claudio X.

El mensaje de Beatriz Paredes, correcto en todos sus puntos, debe haber convencido a quienes la escucharon, de que ella va mucho allá de la pésima fama del PRI debida al desprestigio de políticos como Alejandro Alito Moreno.

No, no es Alito, pero la derecha empresarial y Xóchitl Gálvez ya tiemblan porque saben que Beatriz Paredes ha crecido en las encuestas y que gracias a las estructuras del PRI, comandadas por el tal Alito, puede ganar la votación interna.

Por eso, hay un operativo para exigir a Creel abandonar la contienda

Santiago Creel no se vio mal: estuvo bien a secas. Mejor que Xóchitl por su argumentación jurídica, pero no del todo conocedor de los temas económicos a tratar en la Sultana del Norte.

Mencionó siete veces al Frente Amplio por México, y su discurso de cierre se percibió como una auténtica despedida de la contienda.

O así lo quieren ver quienes desean que abandone para que sus votos se vayan a Xóchitl.

Quizá esta fue su última exposición en este proceso político electoral. Descanse Creel en paz, políticamente hablando.

¿Si Creel se retira ganará Xóchitl? Está por verse. Porque Beatriz ha crecido, y mucho. Y su partido, el PRI, tiene estructuras potentes, de las que carece el PAN. ya se verá.

Podrán el PAN y los empresarios de ultraderecha imponer a Xóchitl, pero Beatriz la ha barrido en todos los foros

Mientras que Beatriz Paredes demuestra un conocimiento de la problemática del país de forma integral y con sus propuestas en cada tema deja ver que toma en serio la resolución de los problemas y las vías de ejecución, Xochitl no pasa de ahondar sobre los diagnósticos que ya todos conocemos, y solo plantea de manera general salidas sin señalar remedios viables ni las vías para que se puedan implementar.

Mientras Beatriz exaltó el ejemplo de trabajo y productividad del norte, en un mensaje positivo, Xochitl denostó a los trabajadores del sureste por su supuesta incapacidad de trabajo, una visión negativa hacia una gran parte de los trabajadores mexicanos.

Beatriz es elocuente y se da el lujo de bromear, se le ve espontánea y cómoda en sus respuestas. A Xochitl, en cambio, se le percibe acartonada, con un guión en mano (papeleta) para no cometer más errores de los que viene cometiendo Y aún así, los sigue cometiendo.

El foro de Durango

Ahora opiniones de gente que estuvo presente en el debate en Durango entre Xóchitl Gálvez, Beatriz Paredes y Santiago Creel:

Malos conductores

El debate celebrado en Durango tuvo pésimos conductores, muy sosos, demasiado protagónicos y muy aburridos. A veces hablaban más ellos que los ponentes.

Beatriz también ganó

El tema central fue la seguridad. Beatriz Paredes volvió a ser la mejor, por conocida, vehemente y contundente. Propuso que el fiscal general de la república sea elegido a partir de una propuesta de la sociedad civil y de los colegios de abogados, y no del presidente como sucede hoy por hoy.

Beatriz propuso también crear la sexta circunscripción política para beneficiar a las y los migrantes residentes en Estados Unidos, de tal modo de que accedan por ley al poder legislativo.

La panista y el panista se aplanaron

Xóchitl Gálvez y Santiago Creel estuvieron muy planos; y no aportaron grandes sugerencias, aunque sí estuvieron críticos. No estuvieron mal pero tampoco destacaron. Pasaron sin pena ni

gloria pues ni hicieron aportación alguna. Puros lugares comunes se les escucharon.

El llegue de Beatriz a Xóchitl

La senadora Paredes dijo que, para combatir la corrupción, lo primero que debe darse es que el presidente no sea corrupto, y que no tenga acusaciones ni demandas por corrupción o porque sus familiares hayan hecho negocios a la sombra del titular del poder ejecutivo; según dijo Ciro Gómez Leyva en su programa televisivo estas expresiones tuvieron como destinatario a la mismísima Xóchitl Gálvez, que no ha podido superar las acusaciones lanzadas por AMLO y otras personas de la 4T.