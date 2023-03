Trece mejores periodistas de México:

(Nota: No se incluye en esta lista a nadie de SDPNoticias, aunque sobran personas que aquí colaboran con méritos suficientes para estar entre lo mejor del periodismo)

1. Carmen Lira , de La Jornada: La única mujer directora general —y editorial— de un diario de primerísimo nivel tiene, desde hace años, asegurado un lugar de privilegio en la historia del periodismo mexicano.

2. Ciro Gómez Leyva , de Imagen TV y Radio Fórmula: Difícilmente se puede refutar el éxito. Es líder de audiencia y no hay más que decir. No se le incluye en esta lista por el atentado que sufrió, sino por la calidad de su trabajo.

3. Carmen Aristegui , de Aristegui Noticias. ¿Puede haber un mayor elogio para una periodista que ser considerada enemiga del gobierno en turno? En el sexenio de Felipe Calderón, el poder presidencial la consideraba partidaria de AMLO; en el periodo de Enrique Peña Nieto, se le juzgaba al servicio de AMLO, y en estos tiempos de AMLO en la presidencia, el poder la ubica en las filas de la oposición.

4. Rafael El Fisgón Barajas , de La Jornada. Un hombre brillante y preparado que informa con dibujos extraordinarios y frases muy inteligentes. El suyo es periodismo militante —algo a lo que tiene derecho— realizado con maestría.

5. Francisco Garfias , de Excélsior. El único columnista en México que verifica la información que le llega antes de publicarla. De ahí su enorme credibilidad.

6. Julio Astillero Hernández , de La Jornada. Polémico como pocos, destaca por la profundidad de lo que escribe.

7. Sergio Sarmiento, de Heraldo Radio y Reforma . El sentido común es lo suyo, pero no solo el sentido común: también el conocimiento de temas complejos relacionados con el desarrollo de la economía. No es precisamente un columnista financiero, pero no hay especialista en el tema que le supere.

8. Armando Catón Fuentes Aguirre , de Reforma. Nadie en México tiene más lectores que este hombre generoso y erudito. Nada que agregar.

9. Jorge Castañeda, de Nexos. El famoso Güero es un referente en la comentocracia mexicana y lo ha sido desde hace por lo menos dos décadas.

10. Salvador García Soto, de El Universal . Sus columnas cada día tienen más impacto en la opinión pública. Es así inclusive cuando su información es inexacta

11. Epigmenio Ibarra , de Milenio. Honesto, comprometido, lúcido y culto.

12. Dario Celis , de El Financiero. Es el que más nota da en el columnismo, lo que habla de su capacidad de trabajo. Da nota inclusive cuando se equivoca.

13. Arturo Cano , de La Jornada. Nadie hace mejores trabajos escritos que él.

Trece más importantes políticos y políticas de México:

1. Andrés Manuel López Obrador , presidente de México, de Morena. Es un personaje histórico, y basta y sobra con ello para incluirlo en esta lista.

2. Claudia Sheinbaum , jefa de gobierno de la Ciudad de México, de Morena. Podría ser la primera presidenta de nuestro país. Si lo logra —es líder en las encuestas— tendrá un lugar en la historia.

3. Norma Lucía Piña , ministra presidenta de la SCJN, sin partido. Ciento por ciento jurista, ella es la primera mujer en presidir el poder judicial en nuestro país: un hecho histórico.

4. Santiago Creel , diputado, del PAN. Será candidato presidencial de su partido y, si logra superar la politiquería del PRI, lo será también de una alianza opositora que, en el peor de los casos, en el 2024 será muy competitiva frente a Morena.

5. Omar García Harfuch , secretario de Seguridad de la CDMX, sin partido. Un policía popular, apreciado, querido por la gente. Por su carisma, sin duda, pero también —y sobre todo— porque ha tenido éxito en su trabajo en la ciudad más compleja de nuestra nación.

6. Alejandro Gertz Manero , titular de la FGR, sin partido. Se la cuestionado por todo, hasta literalmente se le ha dado por muerto. Pero ahí sigue y los resultados son innegables. Ha cometido errores —¿quién no falla?—, pero sus aciertos son más importantes, mucho más importantes

7. Arturo Zaldívar , ministro de la SCJN, sin partido. Tuvo mucho de positivo, sobre todo para las mujeres, su gestión al frente del poder judicial. Revolucionó la forma en la que juristas de su relevancia comunican ideas, proyectos, conocimientos y hasta aficiones deportivas.

8. Adán Augusto López , secretario de Gobernación, de Morena. Es el jefe de gabinete que un presidente tan especial como AMLO necesitaba. No le ha ido bien en las encuestas de preferencias electorales presidenciales, pero es todavía joven y tendrá otra oportunidad.

9. Alberto Pérez Dayán , ministro de la SCJN, sin partido. Le dio la razón a AMLO contra la mafia del poder en los tiempos del desafuero, la época más complicada para el actual presidente de México. Hoy analiza el plan b electoral propuesto por el presidente. Es un jurista que hará lo correcto, guste o no a la gente conservadora o liberal, estatista o anarquista, a fifí o chaira.

10. Marcelo Ebrard , secretario de Relaciones Exteriores, de Morena. La política en México durante los últimos 20 años, para bien y para mal, no se entendería sin su participación. Seguramente su sueño no lo verá convertido en realidad —no parece tener con qué alcanzar a la líder en las encuestas presidenciales, Sheinbaum—, pero debe estar satisfecho con lo logrado hasta ahora. Si no cae en la tentación de dividir a Morena podría terminar su carrera como un senador líder e influyente.

11. Rosa Icela Rodríguez , secretaria de Seguridad, de Morena. Otra histórica. Parecía imposible que en un país machista se le encargara a una mujer la tarea de coordinar tareas policiacas nacionales. Tan eficazmente lo ha hecho que es la responsable por parte de México del equipo binacional para combatir la tragedia del fentanilo que está destruyendo a buena parte de la sociedad de Estados Unidos.

12. Gerardo Fernández Noroña , diputado. Sin estructuras, sin presupuesto, con un partido pequeño, prácticamente solo ya está cerca del segundo lugar en las encuestas de Morena y no se descarta que rebase a Ebrard.