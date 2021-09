El poder y la transformación, China, E.U y ¿México…?

Poco se ahondó en el tema de China, Estados Unidos y México , lo sucedido en la reunión cumbre CELAC 2021 en la Ciudad de México y la intervención del líder chino tiene muchas variables, no solo por ser un socio comercial en pleno crecimiento y una de las potencias mundiales buscando el desarrollo interno y externo, China no se sienta en sus laureles y busca las coincidencias ideológicas en gobiernos extranjeros.

Para nadie es secreto las similitudes entre el líder chino, Xi Jinping , y el líder de morena, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre todo la urgente necesidad de visitar, recorrer palmo a palmo de terreno y constatar que se lleven a cabo las encomiendas; uno de los apartados más frecuentes en los discursos de ambos es:

Lo expresado por Xi Jinping, primer mandatario de China, durante la conferencia remota en la CELAC, la referencia al acuerdo y establecimiento conjunto del foro China- CELAC desde julio del 2014, buscando con ello la posibilidad de abrir la nueva vía para la cooperación entre esa parte de Asia, América Latina y el Caribe, nos habla del preámbulo y antelación de los grandes planes que se avecinan, el acercamiento de China a la TIPAT, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, conformado por: Australia, Brunei, Chile, Malasia, Japón, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam; con la finalidad de formar parte, es una noticia relevante e interesante.

—Renglón aparte tiene Perú, uno de sus miembros, recordemos la reunión privada que su presidente, —Pedro Castillo— sostuvo con el empresario mexicano Carlos Slim, aprovechando la visita a nuestro país por la reunión CELAC , ese será otro interesante tema a desarrollar…—

Quizá lo anterior, regresando a China- EU, pueda ser una de las razones por las cuales, hoy, durante la asamblea de las Naciones Unidas; ambos países se comportaron de manera, se puede decir, beligerante, con alusiones fuertes y muy directas, ello coloca a nuestro país en terreno harto interesante.

Ya en días pasados el mandatario chino, Xi Jinping lanzó palabras llenas de verdad a nuestros vecinos del norte, en clara referencia a lo sucedido en Afganistán:

“El éxito de un país no implica necesariamente el fracaso de otro, dado que en el mundo cabe en el crecimiento y el progreso conjuntos de todos los países. China nunca ha invadido o atropellado a otros ni buscado hegemonía, no lo ha hecho ni lo hará. Los recientes acontecimientos en el mundo demuestran que las intervenciones militares en lo que se llamó una transformación democrática no generan sino daño”, SIC.