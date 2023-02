Irreverente

Les platico y les pregunto:

¿Por qué Estados Unidos inspira odio en los fanáticos de la izquierda?

Vámonos por partes, como decía el Dr. Jack the Ripper en sus gustadas clases de disección anatómica en la Escuela de Medicina de la Universidad irlandesa de Dublín. ¡Arre!

* Le ganaron la guerra a los nazis y “no se quedaron” en ni con ningún país europeo.

¿Cómo está Europa hoy en día?

* Le ganaron la guerra a los japoneses y “no se quedaron” en ni con Japón.

¿Cómo está Japón hoy en día?

* Recuperaron parte de Corea hasta el paralelo 38 y “no se quedaron” en ni con Corea.

Basta comparar el desarrollo, la economía, fuentes de trabajo y bienestar social de Corea del Sur hoy en día, con la situación de Corea del Norte para evaluar quien salió mejor parado.

¿Entonces? A lo mejor México necesita ir a una guerra y perderla, válgaseme semejante irreverencia.

Mientras tanto, es fastidioso que el hobby de los izquierdistas sea criticar a EU.

Esto es propio de chavistas, castristas, lópezobradoristas, comunistoides de América Latina y de otras latitudes.

Por ejemplo, en Venezuela se considera socialmente negativo hablar o escribir bien de EU.

Latinos que tienen en ese país más de media vida, no encuentran nada bueno qué decir de la nación que los alberga, pero ahí siguen, pegados como garrapatas y no regresan a su patria.

A algunos de esos “rábanos” (rojos por fuera y blancos por dentro), cuando les oigo o leo les digo: si tanto alabas a Cuba y a Venezuela, ¿por qué no te vas a vivir a esos países?

Mira tú, cabrón, qué cómodo, elogiando al comunismo o socialismo o a la izquierda, y comiendo tres y más veces al día, baboseando en un celular que es más listo que tú y viviendo como capitalista.

1.-

El Arzobispo de Canterbury le preguntó a Colin Powell si los planes de EU en Irak eran la construcción del “imperio yanqui” por parte de George Bush.

El militar norteamericano le respondió:

“EU ha enviado a muchos de sus mejores jóvenes -mujeres y hombres- hacia el peligro, para luchar por la causa de la libertad más allá de nuestras fronteras.

Las únicas tierras que hemos pedido a cambio han sido apenas las necesarias para sepultar a quienes no regresaron”.

Se hizo un silencio en el recinto...

2.-

Durante una conferencia en Francia en la que participaban ingenieros de diversas nacionalidades, incluyendo franceses y norteamericanos, en el receso, uno de los galos dijo:

“¿Han escuchado la última estupidez de George Bush?... Envió un portaaviones a Indonesia para ayudar a las víctimas del tsunami. ¿Qué pretende hacer, bombardearlos?”

Un ingeniero de Boeing se levantó y respondió:

“Nuestros portaaviones tienen tres hospitales a bordo, que pueden tratar a varios cientos de personas simultáneamente.

Son nucleares, por lo que pueden suministrar electricidad de emergencia a tierra.

Tienen tres comedores con capacidad para preparar comidas a 3,000 personas tres veces al día.

Pueden producir diariamente varios miles de galones de agua potable a partir de la del mar.

Y tienen media docena de helicópteros para transportar a víctimas desde y hacia el buque. Tenemos once barcos iguales.

¿Cuántos buques así ha mandado Francia?”

De nuevo, silencio sepulcral.

3.-

Un almirante de la Armada de EU estaba en cierta conferencia naval que incluía a norteamericanos, canadienses, ingleses, australianos y franceses.

Durante un receso, todos conversaban en inglés y de repente, un francés comentó que, si bien los europeos aprenden muchos idiomas, los norteamericanos se expresan solo en inglés.

Entonces preguntó: “¿Por qué tenemos que hablar inglés en estas conferencias? ¿Por qué no se habla francés?”

- El almirante de EU respondió: “Tal vez es porque los británicos, los canadienses, los australianos y los norteamericanos nos las ingeniamos para que ustedes no tuvieran que hablar alemán por el resto de sus vidas”.

¡Se podía haber escuchado la caída de un alfiler...!

¿Cuál es el secreto de los norteamericanos?

Hace más de 150 años aprendieron algo que en Latinoamérica pareciera que no hemos ni queremos aprender. Se trata del…

A esto se le agrega otra lección de Lincoln:

“Un político puede engañar a unos todo el tiempo, y puede engañar a todos por algún tiempo. Pero lo que no podrá lograr es engañar a todos todo el tiempo”.

“Socialism is a philosophy of failure, the creed of ignorance, and the gospel of envy, its inherent virtue is the equal sharing of misery..”

Winston Churchil