Diferencias entre el 1o y el 4o mundo

IRREVERENTE

Les platico:

1o.- El primer ministro de Inglaterra cierra los aeropuertos.

4o.- El presidente de México llama a un mitin.

1o.- El presidente de Estados Unidos (EU) obliga a presentar certificados de doble vacunación a visitantes que llegan a ese país por avión.

4o.- Al de México se le va el avión al proclamar “prohibido prohibir” a quienes asistieron sin cubre bocas al mitin del 3er informe en el Zócalo.

1o.- Debido a restricciones de apiñamientos o eventos multitudinarios aplicadas al aparecer la 4a ola del virus en Austria, tal medida le ahorró a los contribuyentes el costo de 50 mil camas hospitalarias equipadas con oxígeno.

4o.- Ir a la concentración masiva del 1 de diciembre para “celebrar” la llegada de Ómnicron, lo peor de esta pandemia, le ahorró a México el costo de 70 mil electroencefalogramas; gracias, AMLO-fans.

1o.- El Madison Square Garden de NYC y el SSE Arena Wembley de Londres cancelan conciertos ante la aparición de Ómnicron.

4o.- La Arena Monterrey anuncia fechas para concierto de Los Temerarios, y pregonan los medios pertenecientes a Salinas Pliego, que se espera un lleno a tope, de “temerarios”.

1o.- En EU y Canadá los cínicos se volvieron críticos.

4o.- En México, al revés.

1o.- Eran personas inteligentes e instruidas, mujeres y hombres honrados y sinceros, dueños de sí mismos, que precisamente por eso fueron incluidos en los gobiernos de Dinamarca, Suecia y Noruega.

4o.- Exactamente por contar con esas características, mujeres y hombres fueron excluidos del gobierno de México.

1o.- La inconmensurable fragilidad del ego es una característica que algunos tenemos; cuando se tiene poder -que muchos no tenemos- ES PELIGROSA.

4o.- La inconmensurable fragilidad del ego es una característica que algunos tenemos; cuando se tiene poder -que muchos no tenemos- ES UNA VENTAJA.

1o.- Condones Trojan, 3 dólares. Pañales Huggies, 10.

4o.- Condones Trojan, 60 pesos. Pañales Huggies, 40. Me entendiste?

CAJÓN DE SASTRE “Las comparaciones serán odiosas, pero muy necesarias”, dice la irreverente de mi Gaby

PD QUE NI VIENE AL CASO: Después de la dosis de anestesia que me propinaron para hacerme la biopsia, ya no siento ni amor por mis hijos. Ahí les platicaré cómo me va con la “dosis de caballo” que me espera el día de mi operación.

Plácido Garza en Twitter: @PlacidoGarza