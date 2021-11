Desierta licitación de uniformes y calzado; omisiones graves de proveedores: ISSSTE

Por El Pordiosero

Sorpresivamente el jueves 4 de noviembre, la Dirección Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE, declaró desierta la Licitación Publica Nacional Electrónica número LA-051GYN006-E8-2021 para “Adquisición de vestuario y uniformes de personal administrativo”, en la que sólo habían presentado ofertas tres empresas -una en participación conjunta con una cuarta- para surtir, entre otros productos, más de 105 mil pares de zapato administrativo para hombre y mujer.

En esa licitación participaban dos empresas del conglomerado que encabeza Luis Francisco Molleda Cámara, quien durante la última década se convirtió en el proveedor favorito del instituto. Una de sus firmas, AM Cenit, S.A. de C.V., ofertó el calzado masculino 165 pesos por debajo del ofrecido por las dos asociadas, mientras que en el de dama fue de 35 pesos menos. No se sabe cuál producto era de mejor calidad.

El acta del fallo en que se declaró desierta la licitación, fue encabezada por la jefa de servicios de adquisiciones de la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios de la DNAyF, María Dolores Carranza Hernández. Participaron también por el área requirente el jefe de departamento de comisiones nacionales mixtas de la Subdirección de Personal, Héctor Alejandro Martínez Cobo; y por la técnica, el jefe de departamento de recursos para la operación del área de SICORA, Luis Alberto Soto Arreola.

Las empresas del consorcio de Molleda Cámara fueron descalificadas, entre otras razones, porque presentaron como comprobante de domicilio recibos telefónicos que, en uno de los casos -Brik Solution, S.A. de C.V.- no estaba a su nombre, sino al de una persona moral distinta, además de no satisfacer todas y cada una de las especificaciones técnicas; y la otra -AM Cenit, S.A. de C.V- por haber incluido una clave patronal con 10 dígitos, cuando debe ser de 11 y a que en la Constancia de Situación Fiscal emitida por Infornavit era distinta a la que señaló en el formato para acreditar la personalidad jurídica, y por no entregar muestras por todas las tallas de zapatos.

A Soluciones Medicas Vitalcorp, S.A. de C.V. en participación conjunta con Comercializadora de Calzado El Maratón, S.A. de C.V., en el acta del fallo, se puntualizó que “respecto a la documental legal y administrativa prevista en el numeral 6.1 de la convocatoria se identificaron diversos incumplimientos de este licitante en participación conjunta”, como no haber presentado comprobante de domicilio, y que en la relación de accionistas señaló que eran sólo dos, con participación del 45 por ciento y 5 por ciento del capital social, además que generó dudas del contenido nacional de los zapatos ofertados.

En la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-051GYN013-E52-2021 “Relativa a la adquisición de ropa quirúrgica y hospitalaria”, cuyo fallo fue dado a conocer el pasado 26 de octubre, a Brik Solutions, S.A. de C.V. le fueron adjudicadas las partidas 29 y 42, mientras a Región de los Ríos, S.A. de C.V. -también del consorcio de Molleda Cámara- las partidas 4, 23 y 25.

En el caso de la licitación para la compra de vestuario y uniformes para el personal administrativo del ISSSTE, el desechamiento de las tres propuestas, pudiera tener como finalidad real, temen proveedores competidores de Molleda Cámara, que en el fondo cuente con mas tiempo para la entrega, debido a que estaba programado que lo hiciesen a más tardar el próximo 31 de diciembre.

Incluso, entre proveedores existe el temor que las 14 partidas sean entregadas de manera directa, es decir sin someterlas a licitación nuevamente, pese a que por el monto violentarían la ley de adquisiciones. En 2017, a empresa del consorcio de Molleda Cámara se les entregó el surtido de uniformes y ropa de trabajo mediante ese mecanismo.

La firma AM Cenit, S.A. de C.V. hizo una oferta total por 103 millones 870 mil 340.52 pesos y sólo no incluyó propuestas para las partidas 3, 4 y 5, mientras Brik Solutions, S.A. de C.V. por 19 millones 203 mil 760.56 pesos para las partidas1, 2 y 8.

Molleda es conocido, entre otras cosas, por su cercanía con Carlos Treviño, a grado tal que cuando el ahora prófugo de la justicia mexicana, ocupaba la dirección general de Pemex, sus empresas proveedoras ganaban invariablemente las licitaciones públicas.

En el ISSSTE empezó a consolidarse como vendedor durante la gestión del veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares en el gobierno de Felipe Calderón y se mantuvo con los priistas Sebastián Lerdo de Tejada, José Reyes Baeza y Florentino Castro Ventura, con el beneplácito de Luis Miguel Victoria Ranfla, dirigente sindical en ese instituto.

A fines de 2017 -en los últimos meses de la gestión de Reyes Baeza, antes de ser candidato del PRI a senador por Chihuahua, que perdió- se hizo la última compra que uniformes para trabajadores que incluyó 2018 y en las que cinco empresas del grupo de Molleda Cámara fueron las únicas beneficiadas.

En ese entonces, a TechTex, S.A. de C.V., mediante adjudicación directa le entregaron 237 millones 49 mil 361.68 pesos; a Siquer Internacional, S.A. de C.V., 123 millones 742 mil 802.80 pesos más una ampliación por 12 millones 374 mil 280.28 pesos; a Grupo Romay, S.A. de C.V., 34 millones 41 mi, 709.10 pesos; a Universo M&C, S.A. de C.V., mediante invitación restringida 3 millones 4 mil 045.76 pesos; y a SUMMIT AM, S. de R.L. de C.V. 491 mil 4.50 pesos.

Nota al calce:

Luis Miguel Victoria Ranfla tendría intenciones de convocar a un pleno extraordinario está semana, para aprobar la convocatoria a congreso extraordinario de reforma a estatutaria del sindicato del ISSSTE. ¿En qué sentido influirá la declaratoria de desierta la licitación para la compra de vestuario y uniformes para el personal administrativo?

