Denuncia penal contra Liceo Franco-Mexicano; violatorio del Interés Superior del Menor

Llega la hora de calibrar y poner en su justa dimensión intelectual y moral, la educación que desde instituciones privadas inoculan a sus clientes, llámese alumnos, violación de leyes mexicanas, leyes internacionales, discriminación, acoso escolar (“bullyng”) contra alumnos de parte de los maestros y muchas inconsistencias increíbles, es una historia hilarante que trunca la vida de escolares, perjudicando psicológicamente de forma permanente a varios alumnos y por ende a sus familias.

Recordemos que: El maltrato que ejerce el docente con sus estudiantes es consecuencia de la hostilidad verbal, la desvalorización en forma de crítica o amenaza constante. Esto dificulta las interacciones con sus pares, el aprendizaje y el deseo de conectarse, logrando diferentes niveles de auto desvalorización.

El maestro José Luis Hernández Sánchez, interpuso una demanda penal contra el colegio “Licée Franco Mexicain”, Liceo Franco-Mexicano A.C.

11 de marzo año 2019: “Sin haber un motivo de por medio, el Liceo Franco-Mexicano A.C., en voz de su directora Claudia Elisa Castro —sección mexicana—, decide dar una carta de baja al niño, con el argumento que el niño NO TIENE LOS CONOCIMIENTOS DE FRANCÉS (El alumno en ese momento, 2019 llevaba 6 años cursando en su plantel Polanco) aduce el CIERRE DEFINITIVO DE LA SECCIÓN FRANCO-MEXICANA en el colegio… "

Una leyenda en el oficio del colegio dice: “Hacemos hincapié en el carácter definitivo e inapelable de esta decisión.” Firman, Claudia Elisa Casto, Dir. Sección mexicana y Mónica Huitrón Flores, coordinadora de francés.

¡Espera! ¿Seis años pagados de colegiaturas que no cuestan tres pesos en un colegio “francés” y tu hijo “no tiene los conocimientos de francés requeridos”? ¿Por qué el colegió esperó tanto para (desechar) dar de baja al alumno? ¿Acaso influyó el diagnóstico de TDAH recibido meses atrás? Aquí cabe mencionar que este alumno NO ES EL ÚNICO CON DIAGNÓSTICO DE TDAH en el colegio, hay otros alumnos en igual condición y de la misma forma fueron echados, porque no hay otra palabra, echados a la calle, a buscar otra escuela, sabiendo que el sistema educativo que lleva el Liceo Franco-Mexicano A.C. difiere abismalmente de otros centros educativos, sean privados o públicos.

Atención de Conapred

Según consta en el expediente: CONAPRED/DGAQ70085/DQ/19/11/CDMX/Q0085 hay medidas cautelares dirigidas a los docentes Hernán Juárez Hernández y Catherine Francoise Lentz Noe, con fecha 29 de abril del año 2019.

En el año 2018 el alumno fue diagnosticado con TDAH, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, de forma inmediata los padres presentan el correspondiente certificado médico solicitando con ello un trato diferenciado para su menor hijo, para la gran sorpresa el trato hacia el pequeño derivo en maltrato infantil por parte de los maestros, llamándolo “idiota” en repetidas ocasiones y resaltando en las formas de calificar su descontento al marcar en palabras e imágenes lo que ellos consideraban inferioridad en el alumno. El diagnóstico se entregó la dirección escolar para su trasmisión a los maestros, buscando el trato, sino privilegiado, si diferenciado hacia el niño, reglas distintas a los demás alumnos, maestros, directivos y administrativos conocían las recomendaciones médicas para aplicar. Nunca lo hicieron.

Atención SEP, maestra Delfina Gómez Álvarez… ¿Tiene o no RVOE el Liceo Franco-Mexicano A.C?

“El liceo estaba en un proceso de modificación interna y baja de RVOE, Reconocimiento de Validez Oficial”, nos comenta en entrevista el maestro José Luis Hernández S. El Liceo Franco Mexicano A. C. no cuenta con el RVOE, luego entonces, ¿De qué forma está operando en nuestro país? Son más de tres mil alumnos cursando en sus planteles. Al revisar su página oficial se puede leer:

“El Liceo Franco-Mexicano es un establecimiento en convenio con la AEFE (Agencia para la Educación Francesa en el Extranjero. El Liceo Franco-Mexicano escolariza a niños desde los 3 años hasta el bachillerato (BAC). También ofrece a algunos alumnos, la oportunidad de continuar sus estudios superiores hasta la licencia profesional. Los programas de estudio están elaborados según los programas franceses del Ministerio de Educación Nacional. El plantel de Polanco (a quien nos referimos) recibe alumnos de preescolar a bachillerato.”

“Se apoya en un principio fundamental: todos los niños son capaces de aprender y de mejorar. Al demostrar su confianza en cada niño, la educación preescolar le permite tener confianza en su poder propio para actuar y pensar, en su capacidad para aprender y ser exitoso en su escolaridad y más allá”.

Profeco también intervino

Expediente PFC.PDF.B.3/002121-2019

Terrible tener que llegar a instancias de esta naturaleza, ¿Qué haces ante una situación similar, invertiste mucho dinero en la educación prometida a tu hijo, esperando resultados óptimos de un colegio que se promociona como el mejor en su tipo y por las pruebas encontradas resulta que ni las amonestaciones de Profeco y las multas emitidas hicieron mella, al final el prestador de servicios no solo incumplió con lo prometido también interrumpió el ciclo escolar del menor al retener los documentos oficiales para poder continuar su educación, causo desacato a la misma Profeco…

Hay un hilo conductor en cada historia, en este caso el centro y nudo son los propietarios de esta Asociación civil y la dirección escolar, la cabeza de la institución decide los parámetros y los caminos a seguir, si desde la misma dirección se percataban que al interior del colegio se trataba a los alumnos de la “sección mexicana” como alumnos de segunda clase; ¿qué se puede esperar del proceder de los alumnos elitistas con ínfulas de aristócratas?

Respecto a los supervisores y empleados de la SEP y al Juez que en turno llevó el caso, mismos burócratas encargados de hacer valer las leyes mexicanas, las cuales dejan guardadas en el cajón en detrimento de varios ciudadanos mexicanos, enlodando el conocimiento de las leyes, brincando esa frontera y pisoteando en el recorrido los derechos de varios menores.

La pregunta al juez que llevó el caso: ¿Dónde queda el ponderado INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR?

¿La Secretaría de Educación Pública desde la cabeza titular en ese momento Estaban Moctezuma dio muestras de interés, hubo fijado postura al respecto? ¡No!

En la parte psicoemocional... Si tus hijos no conviven con niños de necesidades especiales en la escuela y nunca les han enseñado que no todos somos iguales, pero aun así debemos respetarnos, tal vez deberíamos dedicar al menos 10 minutos para explicarles; seguramente en algún momento tendrán que encontrarlos en su vida, la exclusión puede llegar al grado de segregarlos de fiestas y reuniones, marcando seriamente sus vidas.

Tengo en mi poder copias de los documentos soportes de varias acciones legales:

1. El diagnóstico que se le dio a los maestros para que el trato hacia el niño fuera con reglas distintas que los demás alumnos. Y que maestros, directivos y administrativos conocían que se debía aplicar. Nunca lo hicieron.

2. Carta de baja de la escuela bajo el pretexto que no tenía el francés y que la sección mexicana estaba cerrada.

3. Boleta de 3ro de primaria para demostrar la incongruencia con la decisión de darlo de baja

4. Carta de buena conducta, para demostrar la incongruencia de la baja del niño.

5. Convenio cultural MEX-FRANCIA, que demuestra los fines y por qué el cierre de la sección mexicana viola por un particular la legislación internacional.

6. Hoja de referencia médica de la Secretaría de Salud, por la que se demuestra que tiene TDAH;

7. Oficio SEP pidiendo al abogado del Colegio evitar el cierre y garantizar la inscripción de todos los alumnos. El no cumplimiento conlleva a procedimiento administrativo.

8. Respuesta del abogado a la SEP informando que NO ERA POSIBLE reinscribir al niño ni a ningún otro.

9. Oficio que informa a los padres lo anterior

10. Plan de restitución de derecho de la Procuraduría del menor, en el que se comprueba las formas y si hubo maltrato hacia el niño; la violación de su derecho a recibir educación, a no ser discriminado, a ser escuchado.

11. Acta de la sesión de PROFECO en la que se multa a la escuela por violaciones a la LEY FEDERAL DEL CONSUMIDOR y se abre procedimiento administrativo sancionador.

Los procedimientos se llevaron al pie de la letra, se siguieron los cauces legales ha pasado mucho tiempo y la dilación en los juzgado lleva a sospechar que las argucias están dando resultado… ¿Qué interés mueven de trasfondo y por qué el gobierno de México permite una situación tan inusual?