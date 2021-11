¿Decreto o Acuerdo; inmoral o justo y necesario?

Mientras la crisis energética azota Europa y algunos se ven obligados o tentados a nacionalizar desde sus trenes hasta pensar en retraer a resguardo la industria eléctrica secuestrada por la IP, incluso a decretar expropiación “temporal” de empresas de energía eléctrica como en Reino Unido, en México se rasgan vestiduras por la decisión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicada en el DOF, “apenitas hace casi nada”…

“El gobierno del Reino Unido nacionalizó temporalmente al proveedor de gas y electricidad Bulb Energy, a medida que se profundiza la crisis energética, esta es la primera nacionalización forzada de una empresa británica desde la crisis bancaria de 2008. Bulb, que cuenta con 1.7 millones de clientes , es la mayor de las más de 20 empresas británicas del sector que han quebrado desde septiembre 2021, ante el incremento de los precios mayoristas de la energía. Esta es la primera vez que la medida se utiliza en el sector energético, lo que marca un “punto de inflexión” en la crisis energética del Reino Unido, dijo Justina Miltienyte, experta en política energética de Uswitch Ltd.” El imparcial.

¿Decreto o acuerdo interno?

No es de extrañarse esta jugada estratégica por parte del Poder Ejecutivo ante la inminente trampa que nuevamente se gestaba desde la mente desequilibrada de Xicoténcatl y sus lacayos, sí, la intención de ahogar con miles de amparos las obras impulsadas desde el Gobierno federal.

Voces de los que saben de leyes afirman que hay —o había, ahora se tambalea— una estrategia legal diseñada por abogados y organizaciones afines o dependientes de Claudio X. Por ahí también mencionan se juntó la Coparmex en abrazo con los rémoras de Va x México, los prianistas. El único afán era detener las obras del Gobierno Federal presentado amparos, como se estaba haciendo costumbre, teniendo en puerta los procesos electorales, pero oh sorpresa, Andrés Manuel se les adelantó…

Ante lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, las voces se dejan escuchar, aunque sea solo a hurtadillas, pocos son los que dicen de frente su sentir verdadero, los detractores afirman:

“Se sirvió con la cuchara grande...”

“Está violando la Constitución…”

“Debería buscar mejores asesores Constitucionalistas…”

La oposición, desde el comienzo de las obras AIFA, Tren Maya, Transístmico, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo… y más, ha dicho que no son rentables, que no traerán beneficio, que es dinero tirado a la basura, luego entonces ¿por qué les pesa tanto no poder quedar al interior y cobijo de quienes las construyen y quienes las manejarán?

Vimos apenas hace unos días una interminable discusión en el pleno de San Lázaro, ante las decisiones y reparto respecto al Presupuesto Económico Federal, los berrinches, arañazos y zarpazos dados ante la postura de Morena plagada de rotundos NO, a todas las peticiones disfrazadas de “reservas a discusión” fueron claro ejemplo de la posición y encomienda llevada por cada uno de los diputados, la amenaza enérgica fue; “NO PASARÁ LA REFORMA ELECTRICA”, entonces por qué ahora les extraña la reacción de Presidencia…

Un ACUERDO DE CARÁCTER INTERNO Y NO DECRETO, PRESIDENCIAL, APEGADO (por cierto)AL MARCO JURÍDICO NACIONAL… al menos eso opina una gran parte de abogados, el Ejecutivo goza de esa facultad, te guste o no… Una instrucción para agilizar los trámites de ciertos proyectos…

¿“Decreto” inmoral?

Se apresuraron a inmiscuir el tema moral muchos detractores, cuando aún no entendían que no se trata de un decreto como tal…

Los mismos que afirman inmoralidad son los mismos que aplaudieron obras faraónicas y despojo nacional.

Para muestra los 10 DECRETOS DE RESERVA DE AGUA, firmados por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Hubo diferentes posturas de organizaciones, investigadores y el Gobierno federal sobre la firma de estos documentos que supuestamente no privatizaban el agua, pero sí permitieron que basados en ello se otorgaran concesiones muy importantes a empresas trasnacionales, dicho de otra manera levantó la veda para permitir a la Conagua garantizar los volúmenes de agua que estaban exigiendo las empresas mineras, petroleras y privatizadores de sistemas urbanos de agua, todo lo anterior a costa de los derechos al agua de los pueblos indígenas, los núcleos agrarios, comunidades rurales y los sectores populares urbanos. Lo que hicieron con los decretos fue modificar de un régimen jurídico de veda a otro de reserva. ¿Ya se olvidaron?

Pero esto no hizo mucho ruido, ¡total, el agua ni es tan importante…!

Pero veamos qué dicen los que de leyes comen y duermen DE LA BARRA MEXICANA, COLEGIO DE ABOGADOS A.C. nos compartieron su posicionamiento al respecto. Aquí un fragmento.

“La BMA tiene en su objeto social entre otras cosas, velar por el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, y que de ella emanen y los tratados suscritos por el Estado Mexicano, por ello manifestamos nuestra preocupación por el atentado al orden jurídico nacional…”

“Ilegal e inconvencionalmente, con deficiente e incorrecta fundamentación constitucional…”

“El señalado ACUERDO resulta francamente violatorio de las siguientes disposiciones Constitucionales.

(I) La división de poderes

(II) Disposición en materia de competencia económica

(III) Disposiciones en materia ambiental

(IV) Disposiciones en materia de debido proceso.

(V) Disposiciones en materia de consulta previa.

(VI) Disposiciones en materia de progresividad en materia de Derechos Humanos.

Adicionalmente el ACUERDO viola disposiciones contenidas en tratados comerciales en lo relativo a competencia económica, medio ambiente, consultas previas, energía, trato justo, debido proceso, entre otras.

De esta forma, la BMA solicita al Poder Ejecutivo Federal dejar sin efectos el señalado acuerdo.

Así están las cosas en nuestro país; podrás estar de acuerdo o no… Decisiones basadas en intereses, a favor y en contra, la memoria corta ignora a quienes apoyaron las privatizaciones de las empresas que sostenían a nuestro país…

La memoria corta también ignora las cientos de reformas y tijeretazos que se le han dado a nuestra Constitución para adecuarla al gusto del poder en turno, los mismos tijeretazos que desde la cúpula jurídica fueron consensuados, pero señores, esto es México y este sexenio apenas va a medio camino…