Si nos regresamos a la Grecia antigua los grandes filósofos nos dirían: Las actividades intelectivas, (el pensamiento, la razón, el juicio) son lo que nos hace propiamente humanos y nos distancia del mundo de las bestias.

Según el famoso neurólogo António Damásio, el binomio formado por emociones y cognición abrevan principalmente en Platón, antiguo filósofo y pensador Griego y Descartes otro increíble filósofo francés… Platón con los diálogos a Fedro, hablando de concupiscencia-deseo e irascibilidad-voluntad; de René Descarte el multicitado “cogito ergo sum” (Pienso, luego existo)…

Viene a colación abrevar un poco de los grandes maestros para tratar de entender un poco las emociones humanas y el gran encargo que los miembros del jurado en Virginia, tendrán que llevar a cabo para solucionar el conflicto entre Amber Heard y Johnny Depp, llevándose a cabo en estos días y teniendo que dirimir en lo que resta del mes…

Esta mañana de jueves 5 de mayo del 2022, inicia muy temprano el día 15 en el juicio considerado de la década, y en mucho tienen razón quiénes así lo llaman, el precedente que marca el sr. Johnny Depp, al presentar una demanda por difamación, llevar a la corte sus más íntimos secretos en aras de visualizar su verdad, marcará un hito en la jurisprudencia del vecino país y al mismo tiempo sentará un precedente muy fuerte en los demás países del mundo.

Es de por sí difícil comenzar un juicio de esta naturaleza, pero lo es doblemente cuando eres hombre y la denuncia conlleva aceptar que fuiste maltratado en todas las formas posibles, no conformes con eso, DEBES PRESENTAR LAS PRUEBAS NECESARIAS, para probar ese maltrato… Una labor titánica en un mundo donde hasta ahora se da más credibilidad a una mujer por el simple hecho de serlo, pero la historia y estadísticas nos muestran que también hay hombres maltratados y también existen mujeres maltratadoras, eso es lo que está en la balanza en estos momentos.

Así que vale la pena sacar los apuntes y libros de psicología Jurídica y poner atención al caso transmitido en vivo y en directo a todo el mundo…

Se retoma la relatoría de hechos y el interrogatorio a la sra. Amber Heard, sus abogados siguen con la batuta, por ende vemos muchas veces como en complacencia con la Juez, los mismos abogados dan pie y pauta en las preguntas que su cliente responde más de una vez: “Ah, sí, no recordaba eso”.

“Desde que tengo memoria he tenido que trabajar…”

Dice de manera lastimosa la demandada Amber, mencionando y a veces insinuando que el sr. Depp no quería dejarla y trabajar… de una forma melosa y tratando de ser conmovedora refiere sus inicios del idilio y la forma que según su dicho el sr Depp la seduce, conquista y propone matrimonio… ya en la columna pasada mencionamos como desde sus inicios también refiere peleas y golpes, es por eso que resulta bastante extraño su proceder y el guión que desea vender al jurado que atento sigue el caso…

“Lo vi a los ojos y vi mi futuro”… Los siete millones de dólares para divorciarse dicen todo, fue de inmediato la frase que las redes sociales aplicaron ante la afirmación de la aspirante a cenicienta…

“Cuando yo tenía algún guión para un papel él (Johnny Depp) checaba si tenía una escena sexual o de besos, se molestaba y gritaba por eso… le molestaba mi forma de vestir, él me elegía los vestidos, me llamaba perra…”

“Johnny me pidió matrimonio, puso una rodilla en el suelo, fue maravilloso… después mi papá me habló, Johnny me acaba de pedir tu mano… "

Cuando toque el turno a los abogados del equipo Depp, tendrán que contrastar fechas, días y horas, ya que al mismo tiempo en otra parte del interrogatorio muestran una prueba del mismo septiembre 2013… donde ella asegura que la está amenazando de muerte… ¿Hay congruencia en este relato? Habrá que esperar…

En la mente de Amber ocurre una película rosa; Johnny el magnate maravilloso cercándola como candorosa florecita para quedarse con ella… En este punto regresan las frases extrañas, las mismas que un día antes los mismos cibernautas habían descubierto como parte de diálogos de películas diferentes… las caras de extrañeza que hacía Johnny Depp y algunas incluso se le salía alguna risa reflejaban una gran distancia en diferencia a los recuerdos de ambos… al mismo tiempo frases dichas por su terapeuta vuelven a resonar… a leguas se nota el guión que desea llevar a cabo…

“Después de que terminé mi película, (London Fields) me mudé con él a una casa en Londres… Había días que él no llegaba a casa… se quedaba dormido en su tráiler…”

“Una vez no llegó a casa… estaba muy preocupada… una vez cuando estaba en casa lo tenían que cargar… estaba impresionada, uno de seguridad cargó a Johnny como si fuera un bebé… recuerdo haber pensado esto tiene que cambiar… En esos dos días tuve mucha conversación con su equipo, no voy a decir de que… estábamos en el mismo equipo… yo me sentí con mucho soporte con su equipo…” Las revelaciones de Amber difieren totalmente de las declaraciones juradas que el equipo de Johnny hiciera la semana pasada… Todas las respuestas invariablemente mencionan a un Johnny Depp, drogado, violento, malo con ella y ella siempre solicita ayudándolo, y soportándolo…

¿Qué comunicación tuvo con Lily Rose… ¿Qué interacción tuvo con Lily Rose, usted vio a Lily Rose en 2013? Le pregunta el abogado…

— Si ella vino a quedarse con nosotros…

Ante la pregunta: ¿Tuvo alguna pelea con Lily Rose?

— Estos niños… estaban… los vi como unos raritos hermosos… estaban en mi vida en ese momento…

— Yo no estaba de acuerdo que este chico mayor, músico famoso durmiera en la casa… estaba protegiendo a Lily Rose…. Por eso se enojó mucho Johnny, por la droga, la mariguana que su niña viera eso… Lily dijo: ¡No, no puede decir lo que la niña dijo…! —la reprenden; su cara se transforma por un instante...

— Celebramos día de gracias en London… los niños estuvieron ahí… Después de unos días de drogas y alcohol de repente revivió él (Johnny)… después de unos día con los niños ahí.. Pensé que esto iba por un buen camino… había estos momentos que se sintieron bien…

— Llevamos al momento donde te pidieron matrimonio, acelera el abogado.

Johnny había rentado una mansión maravillosa en Marabú y Johnny llegó con toda mi familia…

La madre de Johnny estaba enferma…

Johnny me pidió matrimonio frente a todos, puso una rodilla y yo lloré, mi madre, su madre, mi familia y mis amigos que había invitado, todo maravilloso…

La maravillosa fiesta se convierte en terrible pelea cuando según ella Johnny se pierde y se va al piso vacío de arriba, se pone a consumir drogas en compañía de su padre, después las drogas se terminan y van por más, ella se nota indignada, Johnny le había echado a perder su gran fiesta frente a sus amigos, nunca menciona amigos de Johnny, solo a su madre enferma…

¿Tú contrataste a una mujer llamada Kate Jeans? ¿Qué relación tenías con ella?

— Yo la contraté en 2012 y tenía contacto mínimo con ella… tenía poca relación… su manera de ser era muy horrible… (Kate en sus declaraciones acusó fuertemente el comportamiento e incluso golpes de Amber hacia ella)

¡Por favor describa al jurado que trabajo tenía Kate y cómo funcionaba!

— No hacíamos mucha interacción de persona a persona, porque nosotros vivíamos en este tipo de burbuja… los mensajes eran de texto, ¡dejaste a los niños solos en el carro, en la calle, con las puertas abiertas!”, acusaba Amber mientras alzaba la voz.

“Después de la fiesta donde me pidieron la mano… yo comencé a sentirme como que él (Johnny) ganaba más que yo, se lo comenté a mi terapeuta…” sic.

Él me dijo que la única manera que te vas a salir de esto es con la muerte… yo me decía estás segura, estás segura… él me dijo: ¿chica ya estás planeando cómo salir de esto? ¿Ya estás planeando salir? Me acusaba de tener un pie afuera. Me pidió que me mudara a su casa y que estuviera atenta al condominio de los Ángeles y a un departamento… Si no hubiera sido por las notas de mi terapeuta yo hubiera olvidado mi interacción con ella…

Marzo 2014… tuvimos una fiesta y decidimos que cuando nos casáramos tendríamos una boda íntima. Tuvimos un matrimonio personal en vez de un grandioso… Yo tenía toda mi familia y amigos de juventud también invite a mi terapeuta…

Tomamos un par de fotos y de repente desapareció, era un edificio abandonado, salió hasta el último momento. Él estaba compartiendo drogas con mi papa. Yo estaba ahí, mi padre en ese momento estaba adicto a la misma sustancia que Johnny no sé si se les acabó y tenían que dejar la fiesta. Mi papá se fue con personal de seguridad. Se fueron a hacer lo suyo y después todo estaba bien. Aun así Johnny se quedó arriba. Trate de decirle a Jonny que bajara y él se me fue encima, eso fue todo de la fiesta…

Mayo 2014 gala MET… Met gala es un evento grande anual donde van muchas celebridades. Tiene uno que ser invitado, se nos invitó ese año. Yo había ido el año previo y este año iríamos juntos. Estábamos sentados y me pregunto, él pensó que estaba mirando a esta mujer…

— Dinos lo que le dijiste a él…

— Dijo que yo estaba jugueteando con esta mujer. Yo recuerdo que lo que empezó todo eso es que yo estaba coqueteando. Me agarra un poco abajo del cuello; yo lo empuje también, recuerdo que me aventó. Pero en algún momento estábamos forcejeando, yo trataba de quitármelo de encima y en algún momento me cachetea de encima, yo creo que esa fue la primera vez que me rompió la nariz, supuse que era una nariz rota, no pasó de ahí, tomé una foto de mi nariz rota en algún momento hice un chiste de mi nariz rota…

Mayo 2014

¿Qué discusiones o problemas verbales relacionados a James Franco tuvieron ustedes con Johnny? Bueno fue una pesadilla, yo quería hacer esta película independiente.

Muy comentado en el medio era que James Franco tenía una agencia de actuación y en ella se pedía relaciones sexuales a cambio. ¿Esto ocurrió con Amber?

— ¡Díganos qué dijo el sr. Depp!

“Estaba enojado, él odiaba a James. Me estaba acusando porque ya habíamos hecho algo antes con James. En algún momento me está preguntando qué me pasa, qué tengo, si tengo algo que decirle. Su aliento es horrible a mariguana, la droga, a alcohol. Yo estoy involucrada tratando de calmar la situación.

Me está preguntando yo no quería involucrarme, trate de contestar lo más mínimo trate de ser muy amable y trate de no involucrarme en la pelea…

Era de preguntar me como fue en la escena de besos como fue en la escena de sexo como era James Franco…

Él me estaba diciendo cosas muy obscenas muy groseras de cómo me gustaba, como me sentía me llamó una perra. Era difícil decir qué tan avergonzada estaba, preguntándome cómo me sentía si estaba húmeda yo no le contestaba ya y me cachetea.

Me sentí muy avergonzada de que me esté tocando frente a la gente”.

Transcribir todo es tarea casi imposible, los “brincos” de una fecha a otra, las reacciones, los gritos, el llanto forzado, las actuaciones, las poses para esperar los flashes de la cámara mientras lloraba… Sobre todo las evidentes contradicciones en los relatos de Amber no pueden pasar desapercibidas para el equipo jurídico de Johnny. ¿Quizá es estrategia del equipo Amber para marear al jurado?

Lo interesante en el juicio de Johnny Depp, será ver que el parteaguas se abre al fin, quizá ahora pueda ser el momento donde muchos hombres comiencen a hablar y defenderse… No puede haber tanta impunidad solo por el hecho de ser mujer y victimizarte…

Se fija un receso y se reanudará el juicio hasta el día 16 de mayo con fecha para deliberaciones el 27 de mayo… esto continua…