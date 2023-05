PROMETEO

En los últimos días se observó la gestión legislativa, en donde la avalancha de reformas tuvo un récord de aprobación de una cada diez minutos. Entre las Reformas destacan en mi opinión las siguientes:

a) La Reforma a la Ley General de Salud con la desaparición del INSABI, integrando sus funciones al IMSS Bienestar.

b) Las Reformas a la Ley General de Aeropuertos, la Ley de Aviación Civil, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, que permitirá crear una línea aérea del estado operada por la SEDENA y buscar recuperar la Categoría 1 en seguridad aérea.

c) Reforma a la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación: misma que elimina el CONACYT.

d) Reforma a los artículos 50 y 91 de la Constitución Política, reduciendo la edad para ocupar cargos de diputado a los 18 años y para secretario de Estado a los 25 años.

e) Decreto por el cual se extingue la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. (FND)

f) Reforma a la Ley Federal para el Control de Precursores Químicos, con prisión hasta 15 años a quien procese o comercialice, productos sin control como el fentanilo.

g) Reforma a la Ley General de vías de Comunicación, la Ley Reglamentaria del servicio ferroviario y la Ley federal de entidades paraestatales, que permitirán a la SEDENA operar indefinidamente el Tren Maya.

h) Reforma a la Ley Minera y otras, que acotan las concesiones de exploración y explotación de empresas mineras en el país, con la que se reduce de 50 a 30 años la concesión.

i) Reforma a la Ley del Mercado de Valores y la Ley de Fondos de Inversión, que buscan simplificar la inscripción de valores para incrementar el número de emisoras.

La obediencia total de los diputados y senadores de Morena, dio impulso a 14 iniciativas clave para el presidente López Obrador, todas estas antes del 30 de abril, por lo que el efecto aplanadora de lo que diga el Jefe fue su elemento de decisión, lo cual provocará que se presenten impugnaciones en la SCJN. Lo que obligadamente generara debates mediáticos mañaneros con énfasis en buenos y malos.

Sin duda puede haber iniciativas que son positivas, otras benefician al Ejército y la Fuerza Aérea, ya protagonistas en las actividades prioritarias del país, lo cual es peligroso, pónganlo como lo pongan. En el caso de la industria Minera, dudo que se conformen las grandes empresas con decisiones investidas de ahorro en agua, pero que realmente son para limitar a los grandes capitales del sector. Como dirían los consejos de antaño. No hagas cosas malas que parezcan buenas, o cosas buenas que parezcan malas.

Es un hecho que al presidente López Obrador le incomodan los organismos autónomos, no le gusta la trasparencia ni la rendición de cuentas, por ello busca eliminarlos, por otro lado los sueldos y excesos de esos organismos son de lo que debe revisarse con soporte en la Ley, en México existen los siguientes: Banco de México, INE, CNDH, INEGI, COFECE, IFT, INAI, CONEVAL y la FGR. Cada gobierno en turno impulsa a personas afines a ocupar esos puestos, lo cual genera opacidad y falta de credibilidad. Las Instituciones como tal son necesarias y deben ser autónomas, pero la forma en que se designa presidencialmente a los responsables es lo que perjudica la gestión y resultados.

Sin duda que toda esta inestabilidad política y grillas en tribuna de bajo nivel, genera desconfianza en el ciudadano y en el capital productivo, pues se denota que en sectores como el energético, minero y agroalimentario las discusiones en el T-MEC serán de pronóstico reservado. Es probable que los programas sociales incidan en el voto en las elecciones, pero también hay un cambio en la percepción democrática y social que se ofrecía a los electores en el 2018 y que ahora refleja otra posición, en la cual, es la imposición el elemento de gestión particular.

La economía crece más por factores externos que por las políticas públicas, él envió de remesas, apoya el consumo interno. Los temas de las manufacturas de exportación generan empleo y flujo de efectivo en sus regiones. El PIB al primer trimestre de 2023 es de 1.1%, las actividades terciarias y secundarias, impulsan ese crecimiento, sin embargo, el sector primario tuvo un decrecimiento. El nearshoring será el factor para dar continuidad a la inversión extranjera directa en el tema de proveedurías, pero presionaran fuerte para la generación de la energía renovable que tienen como prioridad global.

El año pasado llegaron más de 35 mil mdd en inversión extranjera directa, se estima para este año más de 42 mil mdd, pese a los obstáculos y el impulso a los monopolios del Estado, esa inversión en especial del sector automotriz y su cadena productiva, reflejan la importancia de México para el T-MEC en materia industrial, costos y tecnología.

Las obras emblemáticas de esté gobierno en lo presupuestado en cada ejercicio han duplicado el gasto inicialmente comprometido, en especial Dos Bocas y El Tren Maya, las cuales superan un gasto entre ambas de 500 mil mdp, es decir, algo así como 28 mil mdd, el tema es que aún no producen y cuando lo hagan, ¿en qué momento llegaran a su punto de equilibrio? Esa es la información que se requiere para tener un análisis objetivo y realista.

Hay sectores como el bancario al que le va muy bien, el industrial está repuntando, el agroindustrial de exportación también, sin embargo, la informalidad tan alta (6 de cada 10 empleos) la cual esta administración y las anteriores la fomentan y toleran con cargo al causante cautivo, demanda una activa labor del sector privado y público para generar mayor dinámica en el crecimiento económico sostenido para mejores empleos y oportunidades de desarrollo regional. La reciente aplanadora legislativa, no deja una mejor imagen para el ciudadano, no hay margen de análisis, ni de debate serio, solo la imposición y así, que las cosas no sucedan favorablemente en términos económicos.

