PROMETEO

La información con relación a las expectativas y proyecciones, reflejan un entorno en donde el nearshoring acelera inversión en el país, en especial en el norte y centro. Pero, por otra parte, la inversión en el sector energético por parte del gobierno federal con la adquisición de Iberdrola, de 6 mil mdd, así como la muy limitada y lenta autorización a los privados en materia de energías renovables y distribución de gas y combustibles, ha generado que ese sector se vea más que lento en inversión directa frente al exportador de manufacturas.

Es notoria la estrategia del gobierno federal por darles ventajas significativas de mercado a PEMEX y CFE, a efecto de garantizar flujo de ingresos y control estratégico en materia de energía, y más con la inversión comprometida en Dos Bocas y ahora con las 13 plantas adquiridas a Iberdrola. Los paneles de discusión en el T-MEC, se deben resolver en este año y tanto americanos como canadienses, van a apretar y muy fuerte en especial en temas de energías renovables y el sector agroalimentario.

Lo que es un hecho es que las cosas no se quedaran como hoy están y más con la coincidencia de elecciones en 2024 (USA/ MEX) que hará que se genere un ejercicio más objetivo y justo en materia de inversión y Estado de derecho. Debate sin duda a llevarse a cabo, pero México no es el rival más fuerte y más con discursos encontrados cada mañanera con relación a los USA y el sector privado. Ustedes los ricos, nosotros los buenos.

Pasamos de un extremo a otro, las llamadas concesiones neoliberales sin duda fueron con amplias ventas para los grandes privados nacionales y extranjeros desde los años 90s y muy aprovechadotes en los sexenios e Fox a Peña Nieto. Pero ya en sexenio de López Obrador, le dio una vuelta al tema y se ha centrado en limitar todo lo posible al sector privado, en especial en los que considera que son exclusivos para el Estado. Se trata del Litio, electricidad fotovoltaica, distribución de gas y gasolinas, además del maíz transgénico, entre otros. Sin embargo, el argumento de control nacionalista no ha sido sinónimo de eficiencia y rentabilidad, situación que cada sexenio se le carga al sacrificado e idealizado Pueblo Bueno.

Para esto, se generan todo tipo de opiniones, desde las más razonadas y objetivas, hasta las más radicalizadas. Hasta ahora la economía mexicana ha mostrado un crecimiento económico anualizado superior al 3% del PIB, en parte más por el nearshoring, remesas que generan consumo interno y la manufactura de exportación. No tanto por políticas públicas aplicadas en este sexenio. Si bien no han endeudado más al país, el costo financiero con las tasas de interés altas, hacen que el servicio de deuda sea muy alto y limite la inversión productiva e infraestructura.

Hay actividad y crecimiento en entidades con infraestructura y cadenas productivas integradas, se genera empleo en los proyectos emblemáticos de esta administración, pero los costos de deuda de Pemex, CFE, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, el exceso presupuestal de dos veces lo planteado en Dos Bocas, Tren Maya e Interoceánico, hacen que la información sea poco transparente y el motivo de ocultar esos datos tiene que ver con un presupuesto que ha tendió que recurrir a más fuentes y dejar en espera otras obras relevantes para el país.

Es un hecho que a esta administración le gusta hacer obras, el tema es si estarán bien hechas y además generen lo esperado en sus proyecciones. No se trata solo de inaugurarlas, es lo mismo que se critica de hospitales sin equipo o personal de sexenios anteriores. Se trata de que no excedan sus presupuestos al doble y se dé explicación y validación con oportunidad de estos, de igual forma, es importante buscar que los proyectos de infraestructura sean eficientes, tanto aeropuertos, trenes y refinerías, y no obras a medias con diversos problemas que los afectan para concluirlos de manera eficiente, esperando logren su punto de equilibrio de manera propia y no con subsidios o amarrando a sus competidores.

Así las cosas; a continuación se comparten datos relevantes sobre el país con fuente en: Banxico, SHCP, BBVA, OCDE y FMI.

1) La inflación sigue con fuerte presión, a abril se sitúa en 6.85%, sin embargo, la subyacente se ubica en 8.09%. Lo cual genera presión y ha hecho mantener altas tasas de interés, pero aún no se logra ese objetivo de contención inflacionaria.

2) La Tasa de referencia subió a 11.52% (TIIE a 28 días) lo cual busca acotar la inflación, eso tendrá efectos en el precio del crédito y llama a la prudencia en especial al consumo superfluo.

3) Reservas internaciones a abril se ubican sobre niveles de 203 mil millones de dólares. Lo cual ha dado estabilidad al peso y certeza al inversionista institucional.

4) El tipo de cambio sobre una media de 18 pesos por dólar.

5) La deuda pública se ubica en el 55% del PIB, generada por deuda contratada (Fobaproa, endeudamiento de Pemex y CFE, rescate hipotecario de créditos puente y vivienda económica de 2009 a 2012, además del rescate a los gobiernos estatales de Coahuila, Chihuahua, Veracruz y Nuevo León, que fueron los más relevantes apoyados con deuda pública en sus quiebras por la federación). Habrá que agregar a SEGALMEX, FND y la compra de Iberdrola. Le pueden dar maromas y explicaciones sin claridad, aquí y en China se llama deuda.

6) La recaudación en México del primer trimestre de 2023 supera el billón 200 mil millones de pesos. El tema es como se aplica esa recaudación y sus fuentes de generación, anualizado hay un incremento del 1%, poco menos de 100 mil mdp con respecto al año anterior, debajo de inflación.

7) El tema de la informalidad sigue siendo un reto importante para regularizar recaudación, 6 de cada 10 empleos son informales , si bien se ha logrado incrementar la recaudación y limitar la evasión, ahora la informalidad es el reto calve para los proyectos sociales, infraestructura, salud y educación.

8) El crédito productivo no crece en México por precio, por no contar con esquemas adecuados de la Banca Comercial y de Desarrollo, el crédito productivo no supera el 10% del PIB.

9) El Poder Judicial si influye en el crecimiento y desarrollo económico. Los Tribunales Federales y el fuero común en los Estados y en la Ciudad de México , se deben transformar aceleradamente y tecnológicamente, para que los asuntos y sus ejecuciones de sentencia en materia civil y mercantil, se resuelvan con eficiencia.

10) El nearshoring ha generado inversión por 14 mil mdd en el primer trimestre del 2023, principalmente los estados del norte lo han captado. Habrá que descontar en el segundo trimestre los 6 mil mdd que se llevara Iberdrola a Brasil.

Siempre hay oportunidades, donde otros solo ven problemas. Estamos a 1 año y 5 meses del cambio de administración, lo que refleja que ya es muy poco tiempo para la actual y sin duda el tono belicoso verbal diario de unos y otros, debe cambiar a uno de negociación y generar certeza. Ni el gobierno ni el sector privado, pueden solos con el desarrollo y crecimiento de un país, es un trabajo en común y deben acotarse los excesos de ambos con legalidad y respeto.

Twitter: @MarioSanFisan | PROMETEO (previsión/prospección) | CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex Presidente Nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx