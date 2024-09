Hasta el 30 de agosto de 2024, los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) señalaban un total de 106 mil 343 registros de desaparición. De esta funesta cifra, se destaca que más de 50 mil personas desaparecieron en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador , es decir, en los últimos seis años.

En esta administración ha desaparecido, en promedio, una persona cada hora en el país. En el gobierno de Felipe Calderón, cuando inició la militarización de la seguridad pública, ocurrieron 0.49 desapariciones por hora, y en el de su sucesor, Enrique Peña Nieto, fueron 0.64. Actualmente, el RNPDNO registra 114,184 personas desaparecidas, es decir, este sexenio acumula el 44 % del total (aunque cabe mencionar que la discrepancia en las cifras que se mencionan en el primer párrafo y en éste, obedece a estrategias inconfesables de las autoridades que maquillan y disfrazan números en su intento de ocultar su incapacidad para proteger a los mexicanos).

Lo anterior viene al caso para exhibir la falsedad de quien llaman el presidente más humanista, siendo que habiendo un número escandaloso de personas desaparecidas, a él solo le importó localizar a una, el líder anti porfirista, Catarino Erasmo Garza Rodríguez, por quien instruyó una exhaustiva búsqueda en Panamá.

Un fragmento de cinco centímetros, fue todo lo que México tiene ahora de los restos de dicho personaje, asesinado hace más de un siglo en Panamá y sobre quien el presidente López Obrador escribió un libro biográfico.

Esta pieza, un segmento de un cúbito derecho que originalmente medía 12 centímetros, es lo único que sobrevivió del hallazgo realizado hace cuatro meses por buscadores de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNB). Los otros siete centímetros del hueso, genetistas de la Fiscalía General de la República (FGR) los pulverizaron durante el análisis de ADN.

El 1 de septiembre pasado, en su último informe presidencial, Andrés Manuel López Obrador se mostró complacido: “Nos llena de orgullo haber encontrado y trasladado a nuestro país, luego de 129 años, los restos del revolucionario Catarino Erasmo Garza Rodríguez, desde Bocas del Toro, Panamá, hasta su natal Matamoros. Vamos a entregar estos restos y poner un monumento en su honor”.

Pero el término “restos” no se aplica aquí. No hay esqueleto completo ni osamenta, solo la parte diminuta del tamaño de una reliquia. No hay plural.

El pequeño hueso permanece bajo custodia de la Fiscalía General de la República (FGR), la autoridad encargada de cotejar las muestras tomadas de las hijas de Garza con las del combatiente mexicano. La fiscalía comparó piezas dentales y fragmentos del fémur de Angelita Garza, fallecida en abril de 1912, y Virginia Garza, muerta en julio de 1960, con el pedazo de cúbito. Personal de la CNB, coordinado con diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Brownsville, Texas, desenterraron los cuerpos de Angelita y Virginia del Brownsville Old City Cementery Lote 52, en Estados Unidos.

Según documentos obtenidos por Animal Político, el análisis arrojó una probabilidad de 99.92% de que el perfil genético obtenido del cúbito derecho de Garza tenga una relación paterna con ellas. Para la confronta de ADN se utilizó un software desarrollado en el Centro Computacional de Investigación Aplicada de Noruega en cooperación con el Instituto de Medicina Forense (FMI) en Oslo.

En mayo, un grupo especializado de la CNB que estuvo en la Isla Colón recogió 155 muestras óseas de unas tumbas en el cementerio antiguo de Isla Colón y los trasladó en el barco de la Armada de México, el Huasteco, a la Ciudad de México. En las fosas que buscaron a Garza muchos de los restos eran fragmentos disociados, de los que no se tenía el esqueleto completo. Entre todos estos encontraron 22 perfiles masculinos, incluyendo la pieza del cúbito derecho que, asegura la FGR, pertenece a Garza.

Que no se haya encontrado más nada del cuerpo de Garza que el segmento del cúbito derecho podría explicarse porque el polígono donde lo encontraron estaba alterado y re depositado.

Una editorial del periódico La Estrella de Panamá señala que los equipos forenses mexicanos alteraron tumbas no relacionadas al enfrentamiento entre las fuerzas en Isla Colón y los combatientes liderados por Garza, en 1895, por lo que debería llevarse a cabo una evaluación forense y un trabajo con la comunidad local para resarcir las posibles afectaciones. “¿Quién paga ahora por los pendientes? Dicen que ya la maldición de Garza ronda Isla Colón”, señala la columna del 2 de septiembre.

La búsqueda de Garza duró tres años y recibió un trato preferencial por ser una misión ordenada por el presidente. Y no arrojó más fragmentos del líder revolucionario a pesar de un gasto público significativo, superior a 9.5 millones de pesos, y del despliegue de un considerable número de militares, marinos, diplomáticos, científicos y genetistas para ir tras su rastro y su posterior identificación.

El presidente López Obrador no quiso despedirse de su sexenio sin tener una ceremonia para el desaparecido más importante de su administración. Su cuerpo militar encabezó las ceremonias primero en Panamá y luego en Matamoros, Tamaulipas, donde Garza nació el 25 de noviembre de 1859.

De acuerdo con información obtenida por Animal Político, un avión del Ejército mexicano llegó el 17 septiembre pasado a Isla Colón para rendir honores a Garza el día 20 de septiembre, en el cementerio antiguo. Ahí develaron un busto del prócer tamaulipeco.

Pero la aeronave con los tripulantes, entre militares, personal de la CNB y diplomáticos, se quedarán hasta el 27 de septiembre para re depositar los restos exhumados junto con el cúbito de Garza. México fabricó especialmente para eso 100 cajas de madera.

López Obrador viajó el pasado lunes 23 de septiembre a Matamoros, Tamaulipas, para rendir homenaje y develar una escultura de Catarino Garza.

Durante los últimos dos meses, el cuerpo diplomático de AMLO estuvo solicitando con insistencia al Ministerio de Cultura de Panamá que avalara la confronta positiva de la paternidad Garza con las hijas. Pero los panameños pedían más detalles de los análisis de ADN y el informe completo de los estudios de los 28 cuerpos completos restantes y de 98 cuerpos aislados que fueron exhumados en Panamá.

Al final, el gobierno panameño reconoció como buena la confronta del 99.92% de la identidad de Garza, pero en otro documento en poder de Animal Político señala que México entregue los informes de ADN de todas las otras muestras que resultaron no ser de Garza, la labor de identificación individual del resto de los elementos óseos y la re inhumación o devolución de los restos humanos excavados.

La administración de AMLO cerrará el primero de octubre con un registro oficial de 115,000 personas desaparecidas y no localizadas, y más de 52,000 cuerpos sin identificar bajo el resguardo estatal a lo largo del país.

Además, echó abajo la gran promesa del Centro Nacional de Identificación Humana y lo desmanteló. Recortó a decenas de científicos y especialistas de la Comisión Nacional de Búsqueda . Debilitó la búsqueda de migrantes, las áreas de análisis de contexto, de guerra sucia y de fosas comunes de esa misma CNB. Y colocó en el cargo a una ex operadora de su partido político, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún.

Garza fue un periodista contestatario de la época de Porfirio Díaz; el mismo López Obrador escribió un libro sobre él.

En entrevista, el historiador Eliott Young se pregunta qué diría Garza de que López Obrador sea el líder de un partido que ya domina el territorio nacional y un político que acostumbra a arengar a la prensa que no le favorece.