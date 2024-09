En espera de la sentencia Genaro García Luna, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le pidió a Felipe Calderón romper el silencio y revelar por qué lo designo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública en su sexenio.

El 21 de febrero de 2023, la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, declaró culpable Genaro García Luna por cinco cargos relacionados con el narcotráfico y falsedad de declaraciones ante un juzgado de dicho país.

La sentencia de Genaro García Luna fue aplazada para el 9 de octubre de 2024 por el juez Brian Cogan. Sin embargo, pese que su ex secretario de Seguridad Pública fue condenado culpable en Estados Unidos por narcotráfico, Felipe Calderón ha evitado dar una explicación profunda sobre su nombramiento.

El tema de Genaro García Luna fue abordado por AMLO en su conferencia mañanera de hoy jueves 26 de septiembre, en la cual le pidió a Felipe Calderón romper el silencio en torno a la designación de Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública.

En primera instancia, el presidente fue cuestionado sobre si le parecieron suficientes los 20 años de sentencia en la cárcel que solicitó la defensa del ex secretario federal en el sexenio de Felipe Calderón; “hay que esperar”, respondió López Obrador.

“Vamos a esperar. No tengo yo opinión. Lo que sí se demuestra es que hay culpabilidad, independientemente del tiempo que se le asigne, porque si su abogado está planteando 20 años, está aceptado que sí hay culpabilidad. Entonces ya lo que van a decidir es otro asunto”

Sin embargo, hizo una acotación para pedirle una explicación a Felipe Calderón por este caso:

“Debería de informar, que no ha dicho nada Felipe Calderón. ¿Cómo fue que lo llamó a colaborar? ¿Quién se lo recomendó? O sea, toda la relatoría. El pueblo de México tiene derecho a saber cómo se manejó el gobierno y la política de seguridad en esos 6 años. Un informe. Si el sabía, no sabía, qué opinión tiene de lo que está pasando. Si es culpable o no es culpable. Pero un escrito amplio, lo amerita el caso, independientemente de cuántos años van a imponer como sentencia”

AMLO