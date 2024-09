Las Madres Buscadoras de Sonora informaron el hallazgo de restos humanos en un pozo de Carbó, en Hermosillo, y acusaron a las autoridades de no apoyarlas para su exhumación.

Así lo dio a conocer la Madre Buscadora Ceci Flores, quien señaló que en búsqueda de Omar Mecinas Galindo, desaparecido el 5 de mayo de 2024, encontraron restos humanos en un pozo de Carbó, en Sonora.

Ceci Flores mostró ante la cámara los restos encontrados, y lamentó que la Fiscalía Estatal, así como el gobierno estatal y autoridades federales, tengan desinterés en el tema y no apoyen a su resguardo ante la peligrosidad de su labor y la violencia que vive México.

En diferentes videos, Ceci Flores mostró a las Madres Buscadoras de Sonora trabajando en un pozo de Carbó, donde se arrojaron resultados positivos al hallazgo de restos humanos.

Según expuso, el hallazgo de las madres se dio este fin de semana del 31 de agosto y 1 de septiembre, cuando encontraron restos humanos en el pozo de cerca de 20 metros de profundidad, del que sacaron osamentas y pertenencias de las víctimas.

Ceci Flores denuncia ataques de bots en su contra y culpa al gobierno: “Yo no soy su enemiga”

Entre los restos localizados se encuentran huesos de fémur, dentaduras, cabelleras largas y teñidas, bolsas, prendas de ropa y más huesos de cadáveres humanos.

Ceci Flores señaló que el descubrimiento se hizó en Carbó, camino a La Poza , donde “a un lado de la carretera están unos pozos, ya van 3 pozos que al parecer tienen restos humanos”.

¿Cuantas vidas caben en un costal? No importa cuánto juren que somos Dinamarca, que ya no hay muertos, ni masacres, ni desaparecidos. Estás madres que buscan solas y sus corazones rotos, tiene otros datos, los de la realidad, los que duelen y sienten desesperanza. pic.twitter.com/YuznxI2bOR

Igualmente, las Madres Buscadoras de Sonora señalaron que, a pesar de solicitar el apoyo de las autoridades y el gobierno estatal, dirigido por Alfonso Durazo, no tuvieron respuesta.

“Lamentablemente no tuvimos el apoyo de las autoridades”, acusó Ceci Flores, quien dijo que no acudieron bomberos, elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) o Marina a su llamado.

Además, indicó que dicha situación le pareció lamentable, debido al riesgo que corren las Madres Buscadoras de Sonora realizan labores de búsqueda y recuperación de los cadáveres en las fosas clandestinas.

“Necesitamos de verdad que vengan esas autoridades a custodiarnos”, señaló la madre buscadora, quien cuestionó “¿dónde está el señor gobernador de Sonora?”, refiriéndose a Alfonso Durazo, quien no atendió su solicitud de apoyo este 1 de septiembre.

“Dónde está el gobernador de Sonora en este momento que le estamos haciendo el llamado y no nos ha querido atender y no nos ha escuchado cuando él siempre atiende y escucha las plegarias de las madres buscadoras y el día de hoy está aplaudiendole al presidente que nos quedo a deber tanto en su sexenio, que no hizo nada por las madres buscadoras y se fueron a aplaudirle al presidente y a dejar a las madres sin la seguridad que necesitamos para buscar a nuestros desaparecidos”.

Ceci Flores