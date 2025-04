Un juez especializado negó la solicitud del diputado Cuauhtémoc Blanco con la que buscaba tener acceso a la carpeta de investigación por el delito de intento de violación que se le acusa.

Cuauhtémoc Blanco acudió con su abogada, Naybi Sandoval Ríos, a hacer la solicitud al juez César Augusto Galán Delgado, quien se reservó los comentarios sobre el caso.

Cuauhtémoc Blanco tiene una denuncia en su contra por intento de violación a su media hermana Nidia Fabiola, por lo que se propuso desaforarlo, sin embargo, la Cámara de Diputados desechó esta iniciativa.

El juez César Augusto Galán Delgado le negó a Cuauhtémoc Blanco el acceso a la carpeta de investigación del delito que se le acusa porque el diputado no ha sido notificado formalmente.

Este proceso se habría “suspendido” hace unas semanas luego de que la Cámara de Diputados desechara la propuesta para que Cuauhtémoc Blanco pudiera enfrentar la investigación en su contra sin fuero.

Por su parte, la abogada Naybi Sandoval Ríos dijo al salir de la audiencia que no les permitieron el acceso a la carpeta de investigación porque el Ministerio Público alega que se revictimizaría a la víctima.

La abogada de Cuauhtémoc Blanco adelantó que volverá a solicitar el acceso a esta carpeta de investigación porque la etapa procesal en contra del diputado no está suspendida.

“Vamos a impugnar el acuerdo que se nos acaba de notificar, en el cual nos están negando el acceso a la carpeta. Esto evidencia que están tratando de ocultar algo, y nos preocupa que no nos permitan acceder a los detalles”, dijo la abogada de Cuauhtémoc Blanco.

Cuauhtémoc Blanco acudió ayer jueves 10 de abril a declarar ante la Fiscalía de Morelos por la denuncia presentada en su contra por el delito de intento de violación en contra de su media hermana.

Al salir de la audiencia, el diputado Cuauhtémoc Blanco dijo que no pedirá licencia en la Cámara de Diputados y se mostró confiado en que la actual Fiscalía esclarezca el caso.

“Aquí estoy, no me escondo, no corro. Hoy le tengo mucha confianza a la Fiscalía, la otra era un desastre. Aquí estoy, que se esclarezca bien, es lo único que le pido a la Fiscalía”,

Diputado Cuauhtémoc Blanco