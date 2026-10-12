Hay algo que he aprendido recorriendo las colonias de Miguel Hidalgo: la gente sabe perfectamente qué está mal. No necesita que una autoridad llegue a explicárselo.

Necesita que alguien la escuche, regrese y haga algo para resolverlo.

Lo he visto en las calles con baches, en las banquetas deterioradas, en los parques que necesitan mantenimiento y en las conversaciones con vecinas y vecinos que llevan tiempo esperando una respuesta.

Por eso he decidido que mi trabajo no se quede en una oficina. He recorrido colonias, acompañado gestiones ciudadanas, participado en jornadas de mejoramiento urbano y dado seguimiento a solicitudes que merecen atención.

No todas las demandas se resuelven de inmediato. Sería irresponsable prometerlo. Pero ninguna debería quedar olvidada por falta de voluntad para atenderla.

Porque escuchar a la gente es importante. Pero escucharla y después desaparecer no sirve de nada.

De cara al presupuesto de 2027, quiero plantear una discusión distinta para Miguel Hidalgo.

En lugar de comenzar preguntando cuánto dinero se va a gastar, empecemos por definir qué problemas vamos a resolver.

Propongo un modelo de atención con cinco compromisos: un diagnóstico público por colonia, presupuesto orientado a necesidades reales, seguimiento de cada reporte con responsables y plazos, recuperación de espacios públicos y resultados trimestrales que cualquier vecino pueda consultar.

No son propuestas para llenar un documento. Son mecanismos para que una persona que reporta una luminaria apagada, una banqueta rota o un parque deteriorado sepa quién debe atenderla, qué seguimiento tendrá su solicitud y cuándo podrá recibir una respuesta.

También necesitamos que la seguridad de las mujeres se refleje en las decisiones sobre el espacio público. La coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana es fundamental, y las alcaldías deben cumplir las responsabilidades que les corresponden en alumbrado, mantenimiento y prevención.

Lo mismo ocurre con las juventudes. Invertir en deporte, cultura y oportunidades comunitarias no puede ser una frase repetida cada año: debe traducirse en programas accesibles, con cobertura y resultados medibles.

Y aquí hay una diferencia fundamental entre hablar de los problemas y asumir una responsabilidad frente a ellos.

Yo no creo en una política que aparece cuando hay cámaras y desaparece cuando hay pendientes. Creo en una política que vuelve, da seguimiento y rinde cuentas.

Eso es lo que intento construir todos los días en Miguel Hidalgo. Con trabajo territorial, escuchando incluso las críticas y reconociendo que todavía hay mucho por hacer.

La administración de Mauricio Tabe tiene la responsabilidad de explicar cómo ha ejercido los recursos de la alcaldía y qué resultados ha obtenido en los servicios que le corresponden. Esa rendición de cuentas debe ser clara y verificable.

Pero el debate de 2027 no puede agotarse en señalar lo que falta. También debemos poner sobre la mesa cómo atenderlo.

Mi propuesta es que cada colonia tenga prioridades públicas, cada reporte tenga seguimiento y cada peso destinado a servicios urbanos pueda vincularse con un resultado concreto.

No quiero que las vecinas y los vecinos tengan que contar la misma historia una y otra vez para conseguir atención. Quiero que existan mecanismos que funcionen, independientemente de quién presente la solicitud o de quién ocupe el cargo.

Porque una colonia no mejora con promesas. Mejora cuando se repara la calle, cuando funciona la luminaria, cuando se recupera el parque y cuando las personas pueden comprobar que su solicitud fue atendida.

En Miguel Hidalgo no hace falta descubrir los problemas. Hace falta organizar las soluciones y cumplirlas.

Y ese es el compromiso que guía mi trabajo: seguir caminando las colonias, acompañar las demandas ciudadanas y convertir lo que escucho en propuestas y acciones dentro de mis responsabilidades.

La gente no tiene por qué agradecer que una autoridad haga su trabajo. Tiene derecho a exigirlo.

Y quienes decidimos servir desde la política tenemos la obligación de demostrar, con hechos y no solamente con palabras, para qué estamos aquí.

María Teresa Ealy Díaz, Diputada Federal de la LXVI Legislatura.

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