ESTIRA Y AFLOJA

Se lo inventaron, un título de papel que deriva de la gran idea de Univisión de tener un fin de semana lleno de eventos futbolísticos, todos, absolutamente todos, controlados por ellos mismos. La LigaMX se ha dejó chantajear por los gringos, porque es una fiesta privada, donde se reservan el derecho de admisión y donde también, inventan hasta un título oficial, avalado ni más ni menos por la LigaMX.

Diego Aguirre, el entrenador que ayer debutó y ya tiene un título oficial, estuvo en la banca de manera ilegal. Cruz Azul no ha finiquitado a Juan Reynoso, su ex entrenador por lo que reglamentariamente no podría el técnico uruguayo ser registrado, mucho menos salir a dirigir a la banca. Eso no lo observa la LigaMX, a ellos solo les importa engañar a los paisanos con un título de pacotilla para que le llenen el estadio y generen millones de dólares en entradas. Claro se escudarán en que Cruz Azul metió una controversia para poder tener al uruguayo “legalmente”, lo que demuestra que la moralidad no existe en el futbol mexicano, dándole la razón al deudor no a quien ya devengo su trabajo. El Club podrá argumentar lo que sea, pero la LigaMX debería poner orden y solamente se hacen de la vista gorda.

Una “bonita” fiesta privada donde se dan vuelo en presumir a sus figuras de la comunicación, pero solo a los de TUDN, porque este fin de semana pareciera no existir los demás socios comerciales de la Liga o por lo menos así lo demostraron al ver su Skill Challenge sin la presencia de nadie más que comentaristas y analistas de TUDN, claro uno que otro invitado como como Eva Espejo, Avilés Hurtado y Ángel Mena. No les gusta invitar a comentaristas y analistas de Azteca, ni de ESPN, ni de Fox Sports, ni de Claro Sports, esos no son parte de la exclusiva fiesta. Obviamente lejanísimo de ese gran grupo están las radiodifusoras, que aunque no les guste también son parte de la difusión de la LigaMX, o alguien notó si estuvieron representantes de ¿W Deportes, Octava Sports, Radiorama?

Eso sí, a su Consejo Editorial, ese grupo de periodistas que les hacen el equipo ideal cada semana y comodidad en sus informaciones, no podían faltar. Y claro que nadie dijo nada de que la ceremonia de entrega del Balón de Oro, que por cierto no interesa a nadie, fue grabada el sábado y la quisieron aparentar como una transmisión en vivo.

Cruz Azul, por dignidad debería regresarles el trofeo y renunciar a ese título de pacotilla, es más llegó a Los Angeles por lástima, porque el verdadero Campeón de Campeones, si es que también se puede considerar un título serio, es el Atlas, sí, el incómodo Atlas.