Hace unos días escribí una columna sobre el tema de la Cooperativa “Aviación Mexicana”, de la que sabemos, contó con la asesoría del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) para su creación, apoyo que fue una instrucción directa del titular del poder ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador.

En esta columna, hoy quiero hacer algunas necesarias precisiones, que surgen de la comunicación que he tenido con ellos. Me comentan que la Sociedad Cooperativa nació con un objetivo: buscar una alternativa para resarcir el daño a los trabajadores de Mexicana de Aviación.

Con esa visión, han trabajado a lo largo de dos años para ver materializado el proyecto de la línea aérea, y que por supuesto en ese periodo de trabajo se percataron de los intereses sindicales por parte de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares (SNTTTASS). Aclaran que precisamente por eso no se les permitió “dirigir” al grupo de nacientes cooperativistas, y por diferentes motivos los representantes sindicales se han ido alejando, incluso algunos ya se dieron de baja, y aunque todavía quedan algunos registrados, su participación es cada vez menor.

También me comentan que en la actualidad el Órgano de Gobierno se compone de un Consejo de Administración, dirigido por el ingeniero en aeronáutica David Almaguer Núñez, así como un Consejo de Vigilancia, encabezado por el Licenciado Antonio Serrano Ibarra.

La Cooperativa Aviación Mexicana quiere dejar claro que está legalmente constituida ante Notario Público, y debidamente registrad ante el Registro Público de la Propiedad; además están dados de alta ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), por lo que piden que se les mencione como un órgano oficial debidamente constituido.

En las pláticas que sostuve con sus integrantes, comentan que por el momento están en la fase de búsqueda de un inversionista con quien que puedan compartir el reto de echar andar sus tres modelos de negocio, pues cuentan con las herramientas que el propio Gobierno Federal solicitó; sin embargo uno de los principales obstáculos a los que se están enfrentando los integrantes de la Cooperativa es la constante rotación de los titulares en diversas dependencias gubernamentales, lo que ha frenado dicho proceso.

A raíz de las declaraciones que el propio titular del Poder Ejecutivo hizo en su Conferencia Mañanera, el tema de la Cooperativa será canalizado a la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la Maestra Luisa María Alcalde Luján. Los cooperativistas, además de buscar una cita con ella, tienen la esperanza de que dicha reunión no tenga que “empezar de cero” con toda la exposición de motivos.

La Cooperativa pretende en esta reunión con la titular de la STPS, además de ser congruente con el pronunciamiento del Gobierno, sirva para conocer si sigue en pie el exhorto de resarcir el daño que sufrieron el resto de nuestros compañeros trabajadores de Mexicana de Aviación. Y que en el caso de que el Gobierno Federal no pueda extender su ayuda, se les expliquen los motivos por los cuáles no se puede echar a andar el proyecto.

Para mis compañeros, integrantes de la Cooperativa, es fundamental que el Gobierno se manifieste en un sentido u otro, ya que no desean ser objeto de una manipulación política, con fines personales.

También me indican que han estado buscando -a través de medios oficiales- agendar una cita personal con Andrés Manuel López Obrador, la cual no se ha podido concretar, pero no han desistido y siguen esperando una respuesta satisfactoria a su solicitud.

De la misma manera, han buscado apoyo y difusión en diversos medios de comunicación, pues su interés es que se conozca el tema de la Cooperativa a profundidad; y es que el sentir de los cooperativistas trabajadores de Mexicana de Aviación, es que han dado cabal cumplimiento a la orden que giró el Presidente de la Nación para conformar la Cooperativa.

Por último, la intención de los compañeros que conforman la Cooperativa, es dejarle claro a la sociedad que son totalmente independientes a los compañeros que aglutinan tanto la Asociación de Jubilados, Trabajadores y Extrabajadores de la Aviación Mexicana (AJTEAM), como de la Organización de los Empleados de Confianza, y por supuesto de los sindicatos existentes.

Los cooperativistas dejan claro que cada grupo se mueve por diferentes rutas, buscando diferentes resultados; sin embargo, eso no descarta la posibilidad de que en un futuro, los compañeros puedan pertenecer a las filas de la cooperativa, ya que los compañeros que así lo deseen serán bienvenidos cuando se abran las convocatorias de registro.

Lo he dicho antes, y aprovecho este espacio para recalcarlo: me daría mucho gusto que los compañeros que están llevando esta gran labor puedan ver cristalizados sus sueños. Todavía falta mucho camino por recorrer en el tema de Mexicana de Aviación, de sus cuentas pendientes y del resarcimiento de los derechos de todos los que en su momento trabajamos ahí.

Sepan, compañeros cooperativistas, que este espacio siempre estará abierto para que hagan todas las precisiones que consideren pertinentes. Que yo comparto su idea de que no es momento de pensar que el asunto deba ser considerado como “resuelto”. Yo me sumo a su petición de que, conforme a lo mencionó el Presidente de México, en breve se presente Luisa María Alcalde a la Conferencia Mañanera, pues hay mucho de qué hablar.