Convirtieron a Chivas en un equipo del montón

Hace varios años que las críticas hacia el Guadalajara, han sido en todo momento. Hace varios años que se convirtió en un club que no estaba dispuesto a abrir la cartera cuando las posibilidades estaban muy cerca y en la mayoría de los casos, le ganaban a los jugadores que en el papel parecían ser los idóneos para el sistema de juego que tenían en ese momento.

En esta ocasión, parecería que ya no sólo se trata de la falta de contrataciones de calidad, hoy incluso apuestan por los cambios de jugadores, pero ahora el problema es mucho más grave: Se han convertido en un equipo que solo aspira a meterse a una Liguilla, dejando de lado la idea de pensar en levantar un título, siendo en las últimas campañas un plantel de mediopelo, en el que no existe un líder que salga a organizar las cosas en el vestidor y mucho menos en el terreno de juego.

Las fiestas, las actitudes de divas, el mal comportamiento fuera de la cancha de algunos de sus jugadores, sólo nos demuestran que la figura de Ricardo Peláez no sirve para nada al frente de esta institución. Se les ha olvidado la grandeza que tiene este club en la historia del futbol mexicano y siguen creyendo que saliendo a dar entrevistas a modo, su afición no va a presionar para que las cosas cambien.

Los resultados en el arranque de este torneo son muy pobres, más allá de sumar 7 puntos, tendríamos que analizar contra qué equipos se ha jugado y el nivel de planteles a los que se han enfrentando.

Por otro lado, Marcelo Michel Leaño, presionando desde la directiva, pidió a gritos la oportunidad de sentarse en el banquillo de esta escuadra y al momento podemos estar seguros que ha quedado a deber, un hombre que siente que dirige en el viejo continente y que en nuestra liga nadie lo merece, lo único que ha demostrado es que con entusiasmo no se gana una liga, hay que ir partido a partido y ahí las cosas tampoco le han salido. Seamos sinceros, este equipo está lejos de ser lo que sus aficionados quieren ver cada 8 días, se han convertido, simplemente, en un club del montón del que algunos medios hablan como si fuera el Manchester City cuando ganan y que a la hora en la que llegan los descalabros, se esconden directiva y cuerpo técnico, dando a entender que solo están para sus aficionados cuando se trata de elogios y no cuando vienen las críticas, por la falta de juego de conjunto que hace muchísimo tiempo que no se ve en las instalaciones del Guadalajara.