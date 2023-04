Muy lamentable es la situación de inseguridad en que AMLO ha puesto a México desde el inicio de su administración, por descuido, incapacidad o peor aún por complicidad entre las fuerzas de seguridad, empezando por el Ejército, la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales que lograron sobrevivir al recorte presupuestal del gobierno de “la austeridad”.

Datos no relatos

El periodista Jorge Ramos se ha presentado en cuatro ocasiones en la mañanera para demostrar con datos duros y oficiales el fracaso en la estrategia de seguridad. El 22 de septiembre de 2022 le dijo a AMLO: “ Su estrategia de seguridad no ha funcionado, la militarización no ha funcionado. Por eso muchos se oponen a ella. Si usted no corrige, las cosas se van a poner mucho peor. Si siguen matando 84 mexicanos por día, al final cuando entregue el poder, serán 190.000 muertos ”.

El destino alcanzó a AMLO

Los datos recientes divulgados por la DEA, el Pentágono y otras instancias y agencias de seguridad de Estados Unidos, revelan el fracaso de la estrategia de seguridad de AMLO y una posible vinculación del gobierno mexicano con el cartel de la droga que domina el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos.

Ya mucho se ha especulado sobre las relaciones de altos funcionarios del gobierno de AMLO con el cartel de Sinaloa. AMLO se reunió públicamente con la mamá del Chapo, perdón, del señor Joaquín Guzmán y con su abogado y, para acabarla, dejó libre a Ovidio, además le otorgó un salvo conducto a la esposa del Sr. Guzmán para que lo pudiera visitar en la cárcel.

El presidente ha tenido inadmisibles desplantes al negarse a trabajar de manera conjunta con el gobierno estadounidense, además de realizar expresiones en contra de las autoridades de dicho país, sin embargo, pareciera que las cosas ya han puesto en crisis la relación diplomática y desde Estados Unidos se investiga a fondo a funcionarios mexicanos.

El imperio

Cuando la inseguridad en México tocó a ciudadanos de Estados Unidos, la situación se agravó y llevó a que el secretario de Estado de Biden, Antony Blinken, señalara que existen algunos lugares de México son dominados por las organizaciones del narcotráfico.

La realidad sacudió a AMLO con fuerza, lo dejó como un mentiroso compulsivo, incapaz de proteger a la ciudadanía y de poner en riesgo la soberanía nacional.

AMLO se niega a entender

Niega la extradición del Chapito. Niega trabajar de forma conjunta con Estados Unidos. Niega que México produzca fentanilo. Niega y niega y vuelve a negar ¿acaso asume que el gobierno de norteamericano es como su público de las mañaneras?

Colaboración es patriotismo

Lo cierto es que trabajar de manera conjunta no significa ceder soberanía, sino que un mismo problema aqueja a ambas naciones y peor aún, voltea a pedir “apoyo” a los chinos para que lo vengan ayudar en contra de los “gringos”.

El problema que enfrenta AMLO es grande, sus mentiras y manipulación en las mañaneras ya no le están funcionando ante una realidad que lo evidencia y pareciera sugerir que toma partido.

Hubo un primer mensaje que desatendió AMLO, la filtración de correos de la SEDENA . Protegió al general secretario Sandoval, impidió que contestara cuestionamientos en la mañanera: “ Es politiquería, es querer engancharme en lo que traman mis adversarios, los conservadores, porque no todos ellos piensan, sino traman. Están nada más viendo qué maldad van a hacer, son malos de “ malolandia ”, entonces, por eso, de vez en cuando vamos a contestar algo así, pero no vamos a manchar la mañanera ”.

Segundo mensaje, el reporte de la DEA, con tres infiltrados que en México y Estados Unidos grabaron reuniones de capos, conocieron laboratorios de fentanilo y atestiguaron el negocio criminal de “Los Chapitos”, la DEA pudo conformar las principales acusaciones contra el Cártel de Sinaloa.

Pero, en respuesta AMLO enfureció y perdió los estribos y en ello quedó implícito el reconocimiento de muchas cosas de las que le acusan.

Contradicciones

Afirma que le dijo a Biden que están colaborando en el combate al narcotráfico, pero acusó a la DEA de infiltrarse en el Cartel de Sinaloa, sin la autorización del Gobierno mexicano. ¿Por qué se molesta tanto AMLO? Es como si hubieran espiado a él o a sus amigos.

Por otro lado, documentos filtrados del Pentágono en un chat de Discord han evidenciado una pugna existente entre la SEDENA y la Secretaría de Marina, donde se menciona una posible frustración del Almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Semar, por la posibilidad de que el Ejército Mexicano fuera quien tomara el control del espacio aéreo mexicano.

El secretario José Rafael Ojeda Durán “ instruyó a los oficiales de la Marina para que limitarán la cooperación con SEDENA en respuesta ”. Son escándalos donde los principales encargados de la seguridad en México resultan involucrados, como el hecho de que tres hijos de la secretaria de Seguridad estén en el gobierno federal a los más altos niveles y que una ellas, Alejandra Icela, este metida en actos de corrupción en Conagua, además que, según trascendió, el general secretario Luis Cresencio Sandoval dispuso del erario y de los recursos de la SEDENA para lujosos viajes familiares.

Para fortuna de México, nuevamente la Corte sacó la cara al revocar el Decreto por el que se autorizó el traspaso del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la SEDENA.

Pero la duda sigue ¿con los mexicanos o con los delincuentes?