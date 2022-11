Sinceramente he de confesar que prácticamente me he sentido dispersa y distraída estos últimos tiempos. Apenas me he dado cuenta que hoy fue la inauguración del Mundial de Qatar 2022.

Francamente no sé porqué lo tenía tan poco registrado en mi mente.

Y es que siempre me ha gustado el fútbol, me apasiona y me encanta.

Así que en otros mundiales, había esperado con ansias el día de la inauguración .

Ahora ni siquiera sabía que sería este año.

¿Por qué hay un Mundial cerca de Navidad?

Para mí al entrar al mes de Noviembre, el año está terminado, así que, qué yo recuerde, no había habido un Mundial casi en plena Navidad.

Será por eso que no me percaté de este Mundial y me pregunto en qué momento perdí la capacidad de asombro y de emoción por él.

Es más, para serles sincera, ni siquiera sabía que hoy era la inauguración.

Pero ya llegó este Mundial y me hizo vibrar la inauguración.

Fue corta, pero muy sensible y muy bella.

Que yo recuerde las ceremonias de inauguración de los mundiales siempre se me hacían eternas.

Se agradece que haya sido breve. Me sorprendió porque me imaginaba una inauguración mucho más fría y poco cálida.

Con tanto pisoteo a los derechos humanos del país sede, me imaginé otra cosa.

Pero no, ahí estaba una inauguración que habló en imágenes y en palabras de la humanidad y de la reconciliación.

Sinceramente lo que sí creo es que nos hacen falta figuras en el mundo del espectáculo que llenaran a todo un estadio en una inauguración de un Mundial. El cantante llamado Jungkook, que estuvo en la parte musical, yo no lo conocía. Mi hija adolescente lo ubicó como miembro de un reconocido grupo musical llamado BTS. Mundialmente conocido el grupo claro, pero la verdad deL chico no tenía ni idea.

Algo le faltó, no llenó energéticamente el escenario, con todo respeto sin que se me enoje o se me ofenda la “chaviza”, o será que en mi memoria quedan las imágenes de tantos artistas que han pasado por eventos como este, como un Michael Jackson, que quizá por eso sentí que le quedó grande el evento.

También recordé con nostalgia y extrañé tanto a mi hermana y a mi padre que tanto disfrutaban de los mundiales … y que seguramente desde una estrella lo verán.

Pensé qué hay muchas almas desmotivadas por este Mundial. Y es que creo que no somos los mismos después de esta pandemia: la gente quedó rota por dentro, algo se quebró en el ánimo mundial diría yo.

Quizá quedamos lastimados y temerosos.

Quizá algo cansados… y a lo mejor por eso es que a este Mundial le está costando arrancar y entrar en calor.

En fin, que uno elige cómo sentirse, así que he elegido sentirme feliz y agradecida por llegar con vida a otro mundial más.

En estos tiempos vivir no es fácil y mucho menos sobrevivir, por lo que estar en este mundo un mundial más, es un milagro.

¿AMLO podrá con el Mundial? No le gusta que nadie lo opaque

La verdad no recuerdo si nuestros expresidentes comentaban acerca de los mundiales, de momento el Presidente AMLO no ha hablado de él y es que pues no le gusta que nadie lo opaque, pero será difícil ponerle atención en medio de un mundial.

Será interesante ver cómo lidia con un fenómeno como lo son los mundiales.

Y pues, ya para terminar, dejo aquí escrito esto, que quede como prueba que lo dije, lo pensé y lo escribí: yo creo que a la Selección Mexicana le va a ir muy bien.

No se porqué pero así lo creo. Será que tengo ganas de que algo bueno nos pase…

En fin, hoy estamos vivos para celebrar un Mundial más. Venga como venga o sea como sea.

Elijo disfrutarlo.

¿Y tú?

Es cuánto.