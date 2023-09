A continuación, la segunda parte de la entrevista a Eder Guevara, fundador de Morena, además de ser experto en movimientos sociales y revoluciones. Actualmente, es consejero de ese partido representando al Estado de México.

Frida Gómez, SDPnoticias: De cara al proceso definitivo e inapelable que representa el ejercicio para elegir coordinadora de los Comités para la Defensa de la Cuarta Transformación ¿cuál es tu opinión de la manera en la que se condujo este inédito proceso interno? ¿Cuál es tu opinión del desempeño tanto del gobernador Durazo, del propio Mario Delgado? ¿Qué se puede mejorar? ¿Que qué podríamos observar sobre este ejercicio?

Eder Guevara: Sí, justo le decía a Mario (Delgado) que a mí me da la impresión de que cada vez los procesos, con todo, las críticas que había ido contra las observaciones y las sanciones que a veces el Tribunal Electoral le ha puesto a nuestro movimiento. He aprendido mucho. La estructura se ha profesionalizado más rápido en estos procesos y cada vez son más transparentes y cada vez son más participativos. Y eso me parece que es lo más sano, qué es lo mejor. Para que no haya lugar a dudas sobre los procedimientos. Creo que la experiencia y la madurez política de Alfonso Durazo, de Mario Delgado, de Citlali Hernández, de Fisgón, la prudencia que tuvieron, además, porque nunca supimos cuáles eran sus preferencias personales, o sea, no sabemos si tienen o no preferencias. Yo creo que sí las tenían, pero nunca lo hicieron público, nunca lo externaron ni en privado, porque fueron bien cuidadosos con las formas institucionales para que todo el mundo tuviera certidumbre de que había piso parejo.

Me parece muy clara la declaración que hizo el presidente sobre qué a Marcelo Ebrard se le hicieron muchas concesiones sobre procedimientos que creía que se debían impulsar para que vieran piso parejo, sobre todo el tema de que renunciaran, varias condiciones que él puso sobre la ley del proceso, también se integró a su encuestadora, aunque no única. Recordemos que cada corcholata podía proponer dos encuestadoras que se metieron a una tómbola y ahí en la tómbola las que iban a participar en el proceso. La de Marcelo no quedó y fue Monreal quien cedió su lugar para que la encuestadora de Marcelo pudiera participar en el proceso y así Marcelo tuviera aún más certidumbre. Resulta que esa misma casa encuestadora le da el 40% de preferencia a la Dra. Claudia Sheinbaum, como el resto de las encuestadoras.

Entonces, lo que creo que este proceso ha significado es algo bastante positivo porque nos dejó ver la personalidad de todos nuestros compañeros y compañeras, nos dejó ver la manera, porque en el método sí hay mucho de cómo pueden llegar a gobernar.

Hay prácticas que cometieron todas y todos que fueron muy rechazadas, como el asunto de la propaganda, que se tiene que revisar con mucha sinceridad y con mucho espíritu autocrítico. Pero también hubo prácticas que fueron muy celebradas y que fueron muy aplaudidas por la población, como el hecho de que la Dra. Sheinbaum se subiera al ring y a pesar de todos los ataques, ella no ha dejado de llamar a la unidad.

Eso fue muy celebrado por toda la militancia con el planteamiento ético que hizo nuestro compañero Noroña, que creo que fue quien hizo una campaña más, más limpia, en términos generales, respetando los acuerdos a los que se comprometieron entonces.

Y, por otro lado, pues hay quién está haciendo quedar muy mal todo este proceso, es Marcelo. Para esto él puso muchas de las reglas, generó muchas tensiones, generó una situación de chantaje y luego usó una estrategia de campaña muy desconcertante, porque esa acusación es grave, mientras que le apostó a una campaña por redes, por aire y se fue a pasear, no recorrió el país, no habló con la militancia.

Y yo que conozco al partido en todos los Estados, conozco la militancia y doy fe de que el compañero no recorrió y no habló con nuestros compañeros. Cómo quería entonces ganar las preferencias, como quería ganar la encuesta si siempre tuvo tanto desdén al trabajo territorial, que es un elemento sustantivo de nuestro movimiento, como quería ser el coordinador de los comités de la 4.ª Transformación, que son un ejercicio profundamente territorial.

¿Cómo quería coordinarlos si ni siquiera en campaña se puede recorrer el territorio nacional? Es una grosería lo que está haciendo, porque en realidad está aprovechando este proceso interno que, insisto, fue transparente y fue incluyente como su plataforma de campaña dentro del Movimiento Ciudadano.

Y eso es una trampa. Desde hace un año él definió que sí era Movimiento Ciudadano, porque no se puede. por qué no empezó a hacer campaña honesta desde entonces? Con Movimiento Ciudadano, es un tramposo. Es poco ético lo que está haciendo, pero además es bien “machín”, porque a ver, que me den un solo motivo para no respaldar a nuestra compañera: es una mujer preparada, que gobernó bien la Ciudad de México, que siempre ha estado a la altura de las circunstancias, que con él siempre he sido una muy buena compañera, que es una dirigente seria de nuestro movimiento, pero además que tiene las preferencias ciudadanas.

¿Por qué no respaldarla? Y la verdad es que es una falta de respeto lo que está haciendo más célebre.