Combinan en EEUU tradiciones de Halloween y Día de Muertos

Les platico: la irreverente de mi Gaby y yo tenemos a unos entrañables amigos en Búfalo, NY.

A Marisa se le ocurrió hacer una combinación del Halloween con el Día de Muertos y el resultado es el relato que enseguida les comparto.

Fue escrito por Marisa y su marido Michael le ayudó.

Abro comillas y cedo a ella la palabra:

“Les contaré algo sobre una de las fiestas más celebradas en mi familia estadounidense.

Cada año, mi cuñada Karen prepara su casa para recibirnos y crear esta divertida actividad donde cada pareja tiene la tarea de crear algo significativo decorando una calabaza.

Al finalizar esta actividad, hacemos un llamado a familiares y amigos para que emitan su voto sin saber qué calabaza pertenece a quién.

En esta ocasión, la calabaza ganadora fue la que creamos mi amado esposo Michael y yo.

La idea de una calavera emergiendo de una calabaza se me ocurrió cuando Halloween dio a luz a la muy celebrada celebración mexicana del Día de Muertos.

Como mexicana residente en Estados Unidos, me he dado cuenta de que muchos extranjeros no conocen la existencia ni el significado de esta celebración, lo que los llena de asombro y curiosidad una vez que conocen todo lo que hay detrás de esta ocasión.

Nuestra celebración fue una simple cena con diferentes sopas y ensaladas, a la que le siguió éste concurso de tallado de calabazas.

Por supuesto, lo más importante era pasar tiempo en familia”.

Familia combina Día de Muertos con Halloween (Detona)

Familia combina Halloween con Día de Muertos (Detona)

CAJÓN DE SASTRE: “Abrazos a nuestros queridos amigos de Búfalo y que los Bills sigan triunfando”, dice la irreverente de mi Gaby. Plácido Garza

