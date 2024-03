“La soberbia es el abismo donde suele desaparecer hasta el mérito verdadero.” JUAN MONTALVO

“El liderazgo es hacer lo correcto por educar e inspirar a un electorado, teniendo empatía con el ánimo, las necesidades, deseos y aspiraciones de la humanidad. BENAZIR BHUTTO

En Viernes Santo?

Semana Santa de terror. Familias secuestradas tanto en Sinaloa como en Nuevo León, cuerpos abandonados en el Estado de México; las madres buscadoras encontraron dos crematorios clandestinos y 27 bolsas con restos humanos en Jalisco. Ochenta asesinados en promedio al día, entre ellos, una pequeña de ocho años en Taxco y, en Jueves Santo, el linchamiento de su secuestradora (mismo que le ocasionó la muerte) ante la impasividad de las autoridades.

Con este desolador panorama a cuestas, Claudio X. González y Claudia Sheinbaum decidieron intercambiar mensajes en X.

Él empezó

Aseguró que Claudia se convirtió en el monstruo que tanto dijo combatir en décadas pasadas. Ello en razón de que ahora defiende el autoritarismo, la corrupción, un régimen mucho “más dañino y destructivo del que decía combatir”…

Luego vino ella. A las pocas horas, la candidata del oficialismo le contestó. Equiparó al empresario con el mismísimo diablo y aseguró que las críticas que él profiere contra ella no le afectan, además de que sugirió que el señor X no pagó impuestos en otros sexenios... (Me pregunto: si esto último se trata de una baladronada, la pueden señalar de mentirosa; si es real, ¿por qué ella posee —y da a conocer— información que es confidencial?). Continuó diciendo que “debe causarle dolor de estómago ver el buen desempeño de la economía mexicana”.

Realidad económica

Yo tomaría esa afirmación que hace la candidata oficialista con una dosis de cautela: si bien hay varias variables que indican la estabilidad —y hasta un muy modesto crecimiento— de la economía, hay otras muchas que NO aseguran solidez fiscal ni un escenario que garantice los derechos de la población. La misma Secretaría de Hacienda, en los pre-criterios para el 2025 enviados a la Cámara de Diputados, presupuestó una caída en términos reales para la tan cacareada Pensión de Adultos Mayores… Esto es doblemente significativo pues, entre este 2024 y el 2025, se sumarán un millón de personas a quienes cuentan con 65 primaveras en su haber (¿será por eso que Morena y la Secretaría de Bienestar contabilizan cerca de un millón más de pensionados que no existen y cuyo dinero utilizan para campañas electorales del oficialismo? (Carlos Urzúa, QEPD dixit).

El mayúsculo endeudamiento

A lo anterior, tanto Pemex (su deuda y las transferencias que le hace el gobierno), la sobrevaluación del peso, la sequía (es mundial, pero la que se vive en México es extrema), los cobros de piso, todo es un cóctel que amenaza con impactar negativamente en el desempeño económico nacional en breve.

Pero además el ritmo de endeudamiento se ha duplicado, y eso a pesar de que durante la pandemia, el gobierno federal NO ejerció recursos adicionales. Tan solo en los dos primeros meses de este año, la deuda aumentó en 590 mil millones de pesos, ¡esto es en más de 9,800 millones diarios! De hecho, el endeudamiento aprobado para este año es del 5.4% del PIB.

Dispendio y dilapidación

Sobre la deuda contraída por el gobierno federal, preocupa que durante los últimos cuatro años esta se haya destinado en gran parte a gasto corriente y no a inversión física. Este año registra el peor resultado en los últimos 15 años; por cada peso contratado, solo 65 centavos fueron para inversión física.

El tener una deuda que se sigue incrementando, eleva también el costo financiero de la misma. Para tener una idea, ¡tan solo lo pagado el año pasado representó el 97% de los ingresos petroleros del sector público!

Y aunque la recaudación tributaria ha llegado a máximos históricos, esta es insuficiente para compensar la reducción de los ingresos petroleros. Quizá por ello los recortes a salud, a educación y a seguridad; y una disminución en las transferencias a los gobiernos estatales y municipales. ¿O será que los comicios federales y las transferencias con destino ‘moreno’ explican todo esto?

‘Bien y de buenas’

Al final, todos queremos que le vaya bien a la economía mexicana —incluyendo empresario y política. El primero, que la gente compre más productos; la segunda, que la población acepte su oferta política…

Sin embargo, Claudia cometió un grave error con su respuesta este jueves: “estoy bien y de buenas”, escribió…

Después del asesinato de Camila y de todo lo negativo que ha estado sucediendo en el país, el comentario de Claudia se vio fuera de lugar; mostró frialdad y soberbia a pesar del luto y la tristeza que en fechas recientes, de forma constante ha cimbrado al país. Hasta este momento ni una mención espontánea o un mensaje de pésame de ella para la familia de Camila. No es que se esperara Claudia guardara silencio ante el mensaje fuera de lugar de su tocayo, pero sí que fuera EMPÁTICA ante la situación de zozobra que envuelve al país. Y es que, verán ustedes, él no es candidato a la Presidencia; ella SÍ. Esa es la única diferencia que cuenta.

Giros de la Perinola

1. Dieciséis exgobernadores quieren ser senadores; cifra de escándalo. Solo seis serán votados, mientras los otros 10 irán por la vía plurinominal. ¿Estos últimos no confían en ser elegidos por quienes fueron sus gobernados o qué?

2. La 4t le dice ‘botarga’ a Xóchitl y los caricaturistas del régimen así la han retratado. Se han reído de ella y se han burlando de su apariencia. Pero ahora, a raíz del video de ‘Los Peluches’ de TV Azteca, en el que se burlan de la senadora Citlalli, el obradorismo se queja amargamente y se rasga las vestiduras; su doble moral.