(Flautista y Violinista) Él no se toma tiempo para jugar Tiempo para jugar Tiempo para jugar Todo el día lo que hace es trabajar.

(Práctico) Pueden jugar y reír y tocar el violín No crean que eso me afectará Estaré a salvo y ustedes lo lamentarán Cuando el lobo llegue a su puerta.

¿Quién teme al lobo feroz? Lobo feroz Lobo feroz ¿Quién teme al lobo feroz? CANCIÓN INFANTIL ANGLOSAJONA / FRANK CHURCHILL

Vayamos por orden:

Nadie lo menciona por nombre; es casi invisible. Un fantasma que hace presencia de vez en cuando, aquí y allá. No se entiende por qué, a sus 84 años, sigue al frente de la FGR. O sí… su poder radica en la información que posee.

Tan es así que muchos desean su salida de la Fiscalía. Dicho anhelo —convertido en rumor— creció a tal grado en días recientes que la misma Claudia, a pregunta expresa, tuvo que desmentir: Alejandro Gertz Manero seguirá al frente de la “autónoma” Fiscalía General de la República (dijo, palabras más, palabras menos). En teoría eso no depende de ella, pero igual salió a aclararlo. El presidente del Senado forzó ese pronunciamiento… Ya llegaré a eso más tarde en mi columna.

Por ahora señalar lo poco adecuado de la declaración que ella se vio obligada a hacer. (Ahora que… visto desde otra perspectiva, a la presidenta electa le conviene que Gertz se quede por el momento donde está; no vaya a ser que López Obrador le ponga un nuevo fiscal a modo estos últimos días que le quedan a él de mandato).

Algo quedó confirmado, sin embargo: hay motivos para cuestionar la relación que existe entre la entidad encargada de la procuración de justicia a nivel federal y la Presidencia de la República (independientemente de que la titular esté apenas por llegar). Las sospechas las genera precisamente el tipo de declaraciones como la que antes expuse. ¿Qué ocurre en el fondo? Que estamos en presencia de una autonomía torva que no yace en la institución, sino en el fiscal Gertz Manero y sus dictados; pasar por encima de la ley, torcerla, tergiversarla, procesar a inocentes, inventar la tipificación de delitos… Se confirman las palabras del propio Gertz: “quien tiene la información, tiene el poder”.

El abogado convirtió a la fiscalía en la herramienta vengativa de sus deseos, mientras que los casos presentados por la FGR, bajo su tutela, se pierden la mayoría de las veces.

Un órgano constitucional autónomo estancado. Ejemplos sobran: cuatro órdenes de aprehensión contra “El Mayo”; Gertz nunca lo encontró. Un trato diferencial para Emilio Lozoya. El silencio en Sinaloa; tanto por cuanto a los procesos comiciales como a la actual gestión. La injusta aprehensión y encarcelamiento de Alejandra Cuevas por un delito que no existe. La nula —esa también inexistente— investigación de la corrupción que se dio (¿se da aún?) en Segalmex. Un largo etcétera. Nadie mejor que Gertz Manero para mostrar cómo seguirá el ‘Segundo piso de la transformación’…

¿Asistirá a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como presidenta de nuestra nación? Con López Obrador no hubo foto de despedida...

Giro de la Perinola

(1) Ayer comenté en este espacio que Gerardo Fernández Noroña opacaba a Claudia Sheinbaum de dos formas: el fin de semana con el sainete plagado de falsedades que montó en el aeropuerto capitalino; el domingo en un frente mucho más serio.

El legislador se le ha adelantado a Claudia Sheinbaum con el anuncio de la reforma a las fiscalías (y ministerios públicos) tanto federal como locales del país. Y si bien la iniciativa es de Claudia, al hacer el anuncio, Noroña la anula a ella; él es quien sienta los plazos, los tiempos y, de paso, se apropia de la iniciativa. Tan metió ruido, particularmente por lo que a la FGR significa, que forzó a Claudia Sheinbaum a hacer el anuncio sobre Gertz Manero. Premeditación, alevosía y ventaja del presidente de la cámara alta. El senador quiere “una separación” de poderes pero que le convenga a él. Y empezó por apropiarse de una reforma de gran calado; lo que realmente podría ser la reconversión de los procesos de procuración de justicia en México.

El legislador hace planes para controlar las fiscalías, forzando su candidatura para la grande en el 2030 o, mejor aún, la revocación de mandato en el 2027.

(2) País de machos y quien aún no ha jurado como presidenta rodeada de ellos. López Obrador, Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Andy López Beltrán, Adán Augusto López, Gertz Manero y —no hay que olvidarlo— Marcelo Ebrard. Todos al acecho del único poder que podía equilibrar tan machista situación…

Adán Augusto se hace de los presupuestos del Senado; Fernández Noroña no dice ‘ni pío’. Él lo que quiere es manipular a la mandataria federal y competir por ‘La grande’…

(3) Y eso que Ebrard todavía no ha dicho ‘esta boca es mía’. Aunque muy posiblemente juegue a que los demás morenistas varones se destruyan entre ellos primero. Se sabe, los ex-PRD (pero también ex-PRI y ex-PAN y ex-PT y ex-PVEM y ex-MC), hoy Morena, no saben estar mucho tiempo unidos. No por nada la solicitud de la presidenta electa: que juraran mantener la unidad de Morena. Esto es, algo que debiera darse por sobreentendido, requirió fuese subrayado…

(4) Digo, ya para que, comparado a estos señores, Claudia se vea más “transitable”… Es como si los morenistas (ella ya pidió licencia) jugasen a la casa de los monstruos; a ser el más impresentable.