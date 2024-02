El resumen de la visita de Claudia Sheinbaum a Sinaloa puede ser muy breve. La que será candidata de la 4T confía en su amigo el gobernador Rocha Moya para el resultado electoral. El ‘rochismo’ se afianza como la corriente morenista más fuerte en la entidad. La Dra. no se fía de las encuestas, visita y apapacha a los aliados. Vino Claudia y viene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los proyectos en Sinaloa son importantes para la 4T. Por último, se despejan algunas dudas sobre las famosas listas de Morena para el resto de candidaturas, no tardan en salir, y es que el resultado depende de las mediciones que se realizan.

Le dedicó un espacio a condenar todos los comentarios de odio que desde la oposición generan con perfiles falsos y bots para desvirtuar las visitas de Claudia Sheinbaum o del presidente López Obrador a Sinaloa. Las visitas de campaña o presidenciales tienen sus motivos, como visitan otros estados, pero es definitivamente lamentable que se empeñen en asociar al narcotráfico con Sinaloa, sobre todo con ese enfoque rotundamente estigmatizante. Los sinaloenses somos personas de bien, cuyo don de gente se distingue donde sea; deberíamos rechazar tajantemente el doloso discurso impulsado desde el sector más rancio de la oposición.

Ahora bien, analicemos minuciosamente la visita de la coordinadora de la defensa de la 4T, porque me parece que hay bastantes detalles que dejan mensajes políticos dignos del análisis.

La visita de la Dra. Sheinbaum a 20 días del arranque de campaña, tiene su mensaje en la coincidencia de la visita presidencial de López Obrador anunciada para finales de febrero. La agenda presidencial no es ajena de la agenda de campaña. Cuando se trata de política, AMLO no deja cabos sueltos.

Días después de la pésima estrategia mediática opositora de intentar ensuciar a la 4T con dichos y supuestos señalamientos de una investigación por parte de la DEA que jamás prosperó en contra de López Obrador, Claudia visita un Sinaloa tranquilo y envía mensajes que le alejan de ese intento fallido de enturbiamiento.

Por su parte, nada bien sentó en la población la foto de Xóchitl Gálvez con Felipe Calderón, pues el recuerdo de la sangrienta guerra contra el narco y el encarcelamiento de Genaro García Luna sí que viven en el ideario popular. El tiro por la culata. Gálvez Ruiz mejor ha hecho campaña en el exterior porque su precampaña fue un fracaso que le alejó en todas las mediciones y careos de intención al voto.

Claudia Sheinbaum en Sinaloa

Los eventos

No podía ser de otra forma, el gobernador Rubén Rocha fue el anfitrión. El sábado por la noche el mandatario sinaloense recibió a la doctora Sheinbaum Pardo y a su esposo Jesús Tarriba en el aeropuerto acompañado de sus hombres de confianza, el secretario de gobierno Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez. Una cortesía política que nada tiene que ver con el proselitismo.

A la Dra. Sheinbaum y al mandatario Sinaloense les une la academia y la lucha de izquierda. Con historias particulares de épocas distintas pero que en el tiempo convergen bajo el liderazgo obradorista, la amistad, respeto y admiración es mutua.

El domingo inició temprano, la candidata y su pareja desayunaron junto con el gobernador y secretario de gobierno en un conocido restaurante típico de la capital.

Luego pasaron a lo oficial, Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con 5 mil sinaloenses militantes de Morena. Arropada por el jefe político de Morena en el estado el Dr. Rocha Moya, a quien le reconoció: “Rubén no sólo es líder del morenismo en Sinaloa, es uno de los líderes nacionales más destacados y respetado”. Al final, se llevó un buen sabor de boca de un evento en el que el mensaje de continuidad de la 4T permeó hasta la base morenista, la cual en su rostro reflejaba la esperanza de consolidar el cambio verdadero y refrendaba su compromiso de intenso activismo. Morena para los morenistas.

En el evento destacaron los aspirantes al Senado, Imelda Castro y Enrique Inzunza, los alcaldes del estado, el alcalde capitalino Juan de Dios Gámez y el delegado del bienestar Omar López Campos, entre otros.

La Dra. Claudia posteriormente sostuvo un panel con medios de comunicación con un formato novedoso y fresco acompañada por Gerardo Fernández Noroña, su coordinador de vocerías.

El objetivo, contestar todas las preguntas, no dejar con dudas al pueblo sinaloense. Durante la interacción Claudia dejó varios mensajes; dejando claro que Morena no está ligado al narco como los del Frente pretenden hacerlo ver; destacó que la oposición no tiene ninguna posibilidad de ganar en Sinaloa pues la militancia de Morena es muy fuerte; también criticó la participación en el primer debate de un instituto privado; fue clara al decir que la foto de Xóchitl y Calderón revela que la estrategia de seguridad será la guerra. Otro punto no menos importante, es que el 1 de marzo, durante el arranque de campaña, Claudia Sheinbaum presentará su proyecto de nación, que tentativamente tendrá 100 puntos, mismos que están siendo retomados de los Diálogos por la Transformación.

Lo trascendental de esta gira lo veremos hoy o mañana, al darse a conocer la lista de los candidatos para las diputaciones federales y alcaldías. Lo dijo bien la coordinadora de la 4T, “no coman ansias”. Estoy segura que quienes serán, ya lo saben y ellos están tranquilos, eso sí, sin bajar la guardia… También aclaró que ni ella ni Mario Delgado palomean candidatos, pues todo es a través de las encuestas, pero hizo un llamado a los inconformes, de anteponer el proyecto de la 4T y la lucha, pues los puestos son secundarios.

Para cerrar su gira por el estado de los once ríos, del equipo de Claudia nos enteramos que acudió a casa del gobernador Rocha Moya para comer en privado.

Quienes estuvieron en la comida fueron el Secretario de gobierno y aspirante al Senado Enrique Inzunza, el alcalde Juan de Dios Gámez, el delegado Omar López y el secretario de obras públicas Joaquín Landeros.

Me llamó la atención el lugar que en el equipo de la candidata le dan a José Rocha Ruiz, hijo del mandatario sinaloense, quien aparentemente teje fino, tiene valor y peso político propio, pues es muy bien visto por la candidata y su equipo en el centro del país. Con la discreción adecuada se ha hecho un hueco en los primeros círculos de la Dra. Sheinbaum.

Vanessa Félix en X: @vanessafelixmx