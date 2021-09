Lilly Téllez y Margarita Zavala

Y no. No quise decir Lilly Téllez contra Margarita Zavala y más vale por el bien de todos los mexicanos, los que deseamos que cambien las cosas, los que queremos que llegue una mujer a la presidencia no buscar confrontación porque es de lo que más estamos cansados y es lo que menos buscamos .

Pienso que no sería mala idea tener en el radar a Lilly Téllez y a Margarita Zavala como una oposición aguerrida , unida y con un solo objetivo: Rescatar a este país. Probablemente sea difícil de imaginar, porque algo tiene el poder que todos quieren tenerlo y de pronto las alianzas se disuelven, los amigos dejan de serlo y la fraternidad se rompe .

Considero que ambas son mujeres inteligentes que deberían de una vez por todas pensar que juntas hacen más que una rivalidad.

LOS CONTRAS

Lilly Téllez lleva la sombra y el peso de haber pertenecido a Morena y de su cercanía con AMLO , de haberlo defendido alguna vez y aunque ha luchado férreamente por borrar esa imagen en el inconsciente colectivo, la gente no deja de asociarla con Morena por alguna extraña razón.

Margarita carga con el peso y sombra de su esposo, el expresidente de México Felipe Calderón, porque si bien hay mucha gente que lo quiere y califica como un gran mandatario, hay otros tantos que no lo quieren y que han sido “contagiados” por el odio que le profesa al presidente en turno.

LOS PROS

Lilly Téllez es inteligente, sabe expresarse en público y eso se agradece para los oídos de la ciudadanía, tiene fuerza y maneja muy bien la oratoria y la expresión corporal. Yo le creo cuando dice convencida que su mayor error fue ser de Morena y le creo cuando dice estar arrepentida . Creo que eso debería de darle crédito.

Por primera, vez una senadora se humaniza diciendo literal y coloquialmente; “la regué”. Margarita tiene todas las tablas del mundo, se ha enfrentado a verdaderos monstruos y no se ha achicado, tiene claras las ideas y muchísima gente que la aprecia.

A MEJORAR

Creo que Lilly Téllez debería dejar de verse tan panista y volverse más cercana a la gente, se ve una barrera entre ella que aún me cuesta humanizar más su imagen. Para Margarita Zavala, sería un buen momento para reconsiderar su postura con respecto a temas como el aborto o la homosexualidad y brindar esa sensación de aceptación que la derecha ha rechazado históricamente. Son otros tiempos; es hora de cambiar.

Veremos si los egos les permiten hacer unión y entonces sí, veremos una fuerza opositora como pocas veces se ha visto.

Al tiempo .