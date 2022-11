En este fin de semana escuche varias historias que demuestran que en México lo que impera es el racismo y el clasismo. Muchas veces queremos ocultar lo que pasa en México con un simbolito de “Black lives matter” o ese tipo de movimientos que nos gusta seguir a lo lejos pero que cuando aplica a nuestro día a día los ignoramos. En tres pequeñísimas historias le cuento lo que me ha tocado oír el fin de semana.

En esta oficina publica no emitimos pasaportes a morenitos o negros…

Una señora con orígenes humildes acudió a la oficina de la SRE en una zona de altos ingresos y buscaba obtener su pasaporte por cuestiones de trabajo. La señora, oriunda de un pueblo en Oaxaca tiene orígenes africanos como varios pueblos de la zona. La persona que la atendió no le quiso expedir el pasaporte pues le faltaba documentación. Como argumentos dijo que su credencial para votar con fotografía y su acta de nacimiento no eran validas como identificaciones oficiales. Lo curioso es que esas son las identificaciones oficiales que cualquier oficina de gobierno pide para poder realizar un trámite.

Al ver la negativa, decidió ir a otra oficina de la SRE en una zona menos “fifi” y allá no tuvo problema. Entrego su papelería y tuvo su pasaporte rápidamente. ¿Racismo? Si. ¿Clasismo? También.

En nuestro restaurant su nana no puede estar en la misma mesa que usted…

La gente puede pensar que las personas de la Ciudad de México son más incluyentes, menos racistas y clasistas que en otras partes del país debido a su diversidad. Pues no lo es así. Una familia fue a comer a un restaurante de una zona “nice” de la Ciudad de México. Esta familia tiene la posibilidad de contratar una nana para que los apoye con los niños. A la distancia observe al jefe de familia muy molesto pues le dijeron que la nana no podía comer con ellos. ¿No le parece algo ilógico? ¿Qué nivel de personas son los dueños y administradores de ese establecimiento? Curiosamente tenían una bandera donde apoyaban a Ucrania, bastante ambiguo.

Nuevo León es Valle Oriente

No sé si fue una ocurrencia del gobernador de Nuevo León o si Samuel García siente que realmente Nuevo León es como Valle Oriente. Los que somos de Nuevo León, sabemos y entendemos que el estado no está ni siquiera cerca de ser como esa zona de la ciudad.

Valle Oriente está en los límites de Monterrey y San Pedro. Hace 30 años esa zona era puro monte. Con el tiempo, esta zona fue creciendo y ahora tiene muchos de los edificios más grandes de la ciudad. Es una zona desarrollada pero no es para nada algo que represente Nuevo León. Es más justo enfrente del centro comercial con el nombre de esa zona hay asentamientos irregulares en lo que se conoce como la Loma Larga. Del otro lado de esa loma esta la colonia Independencia que tiene muchos más años de existir que Valle Oriente y es uno de los barrios más bravos de la ciudad.

El gobernador nos tendría que explicar si es cierto que piensa que Nuevo León es Valle Oriente porque si es así vive en una realidad alternativa.

¿Esto es clasista? ¡Claro! No reconocer que hay zonas marginadas es cegarse ante el problema que hay en la zona metropolitana y en el mismo estado.

Clasismo y racismo en el ADN mexicano…

Esto que le digo pasa en las mismas familias. ¿No le ha tocado oír a las personas que se refieren al trabajo del hogar como “de gatas” o que dice que esos niños están bonitos porque son güeritos? A mí me ha tocado oírlo más de lo que quisiera. Lo curioso es que muchas de estas personas son de las que dicen que el mundial en Qatar es injusto con las mujeres, con la comunidad LGTB o que está mal que no vendan cerveza. En México “Vemos la paja en ojo ajeno y no vemos la viga en el nuestro”.

¿Usted cree que el partido en el poder pierda las elecciones cuando este tipo de comportamientos se hacen cada vez más evidentes y polarizas más a la gente? Yo creo que no.

Galimatías

Los teólogos de la conspiración decían que los lideres de Qatar les habían pagado a los ecuatorianos para que se dejaran perder en el partido inaugural. Gritaron cuando les anularon un gol a los ecuatorianos por fuera de lugar que después se demostró que existía. Al final Ecuador gano 2 a 0 y los de Qatar estuvieron ni cerquita de anotar.

Al menos el domingo, mi ilusión futbolera se mantuvo viva.

En otra cosa, Verstappen puede irse a “Chihuahua a un baile”.