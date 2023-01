Después de meses de no hacerlo, he revisado este lunes los ratings de los noticieros de radio elaborados por la empresa INRA . Específicamente los de diciembre de 2022.

En el primer lugar no hay sorpresa: Ciro Gómez Leyva , como ha ocurrido durante años, es el líder, si bien ahora con mucha más ventaja sobre el segundo lugar, que yo ocupa Óscar Mario Beteta, sino Ricardo Rocha, todos ellos de Radio Fórmula.

El que se cayó —y qué bueno que así sea, ya que se trata de un calumniador profesional— es el tal Chumel Torres, cuyo amarillismo lo había llevado a avanzar bastante. Mancha a Radio Fórmula un tipejo como ese.

Otro que ya no creció es Carlos Loret de Mola, una pena sin duda, ya que él podría ser mucho más relevante. Creo que a don Carlos le ha perjudicado insistir tanto en golpear a AMLO. Está bien cuestionar al presidente, pero ¿hacerlo por cualquier cosa? Si Loret se modera, mejorará bastante en las mediciones de audiencias.

Los que siguen muy bien, consolidando el horario matutino una radiodifusora todavía joven —Heraldo Radio— son Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, dos periodistas serios y prudentes a quienes vale la pena escuchar.

Lamentablemente la que nomás no crece es una gran periodista, Carmen Aristegui, a quien le funcionó ser el único contrapeso de Enrique Peña Nieto, pero a la que daña tratar de jugar a ser oposición de Andrés Manuel López Obrador. Lo que ayer hizo Carmen —prestarse a hacerle el caldo gordo a un tipo menor como el junior Lorenzo Córdova, del INE— la alejará todavía más del excelente periodismo al que nos ha acostumbrado para acercarle a un lamentable proyecto de la derecha que busca destruir a Andrés al costo que sea.

Ciro cada día más líder

Eso me alegra, y mucho. Yo aprecio bastante al periodista principal de Radio Fórmula y de Imagen TV, aunque a veces no lo entienda. Inclusive con frecuencia pienso: “Ya no le voy a hablar a este”. Pero siempre le hablo: hemos sido amigos durante muchos años y creo que lo seguiremos siendo.

Por cierto, no sé qué decir de la participación de mi hijo Federico Manuel en el informativo del señor Gómez Leyva, que todo el mundo me comenta y de la que no quiero opinar porque me temo que no sería objetivo al criticarlo. Fede quiere bien a Ciro —lo conoce desde que era adolescente— y le gusta hablar sobre lo que pasa en Twitter en el noticiero líder de la radio. Siento tan raro cuando me preguntan: “¿Escuchaste a tu hijo con Ciro?”. Si les contesto que sí, me piden explicaciones acerca de lo que dijo. Si les contesto que no, me repiten todo lo que expresó y enseguida me exigen que lo explique. Y yo no puedo explicar nada porque no me fijo ya en los debates tuiteros, aunque quizá volveré a ellos si a Elon Musk las cosas le salen.

Por cierto, Fede no es el único integrante de mi familia que tiene buena relación con el mencionado periodista. Mi nieto mayor a cada rato me repite frases de un libro que Ciro le regaló y que presume con sus amigos.

Los ratings y el atentado y el buen trabajo de Claudia

Me cae bien Ciro, sin duda. Pero, que quede claro, yo no hago los ratings, sino la empresa INRA. Y son contundentes: desde principios del sexenio pasado el periodista más importante de México es el señor Gómez Leyva. Menciono que sus números son impresionantes desde hace casi 10 años para que nadie vaya a pensar que la gente lo escucha ahora por el atentado en su contra.

A todos nos alegra que Ciro haya superado el terrible y cobarde ataque que sufrió. Qué bueno que se reunió en la casa de un político polémico pero en mi opinión confiable, Manlio Fabio Beltrones, de quien también a cada rato digo que ya no le voy a hablar, pero siempre le hablo: se aprende de don Manlio, se aprende.

En fin, qué bueno que rápidamente la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum , exigió a la policía y a la fiscalía capitalinas investigar el ataque contra el periodista.

Con el apoyo del presidente López Obrador, la doctora Sheinbaum y su equipo encontraron a los autores materiales. Falta que caigan los autores intelectuales, que una de dos, o son jefes de alguna mafia a la que Ciro incomodó o se trata de políticos perversos con pretensiones desestabilizadoras. Lo más probable es que la autoría intelectual sea de mafias criminales en alianza con mafias políticas. Lo mismo que en el caso del metro de la Ciudad de México.

Sabotaje en los tres de Barcelona y París, ojo con eso Ciro

Ciro Gómez Leyva, por cierto, pidió un reportaje sobre las fallas en el metro. Debería también pedir un reportaje sobre el robo de cables en el metro capitalino, que por cierto se da en todo el planeta.

Hace rato me comentaba un amigo catalán que ese es un serio problema en Barcelona. Por si sirve a los periodistas investigadores de Ciro, aquí una nota de El Mundo, de España, titulada “Los Mossos investigan un posible sabotaje en la línea del AVE en Cataluña que ha afectado más de 13 mil viajeros”. ¿Sabotaje? Sí, lo decía ese diario de primer nivel: “robo de cable de cobre”. Tales sabotajes siguen en la muy civilizada capital de Cataluña.

También hay sabotajes en otra ciudad paradigma de cultura y civilización, París. Aquí una nota, querido Ciro, sobre lo que pasa en la llamada ciudad luz : “Francia investiga sabotaje a cables de fibra óptica”.

Digo, ¿no crees Ciro que valdría la pena ampliar la investigación periodística sobre lo que pasa en el metro con tales datos? Y hay muchos ejemplos más. Cuando quieras te los platico.

Claudia y las encuestas

En México, desde luego, se ha buscado con el sabotaje en el metro dañar políticamente a Claudia Sheinbaum. Pero, a juzgar por las recientes encuestas, no le han hecho nada. Covarrubias y Asociados, dirigida por un hombre irreprochable, Andrés Levy —hijo de la inolvidable Ana Cristina Cvarrubias—, acaba de dar a conocer una encuesta en la que la ventaja de Sheinbaum sobre Ebrard es de más de 10 puntos, lo que coincide con las encuestas de MetricsMx difundidas por SDPNoticias y con el promedio de tales estudios que aquí publicamos.

Promedio de encuestas

Querido Ciro, eres cada día más líder en las mediciones de audiencia. Como Claudia, cada día más líder en las encuestas de preferencias electorales presidenciales. Felicidades.

Enseguida los ratings de INRE sobre noticieros de radio de diciembre de 2022

1º Con 2.62 de rating, Ciro Gómez Leyva, de Radio Fórmula.

2º Con 1.57 de rating, Ricardo Rocha, de Radio Fórmula.

3º Con 1.33 de rating, Óscar Mario Beteta, de Radio Fórmula.

4º Con 1.18 de rating, Luis Cárdenas, de MVS Noticias.

5º Con 1.08 de rating, Joaquín López Dóriga, de Radio Fórmula.

6º Con 1.02 de rating, Denise Maerker, de Radio Fórmula.

7º Con 1.00 de rating, Adriana Pérez Cañedo, de Stereo Cien.

7º Con 1.00 de rating, Carlos Loret de Mola, de W Radio.

8º Con 0.93 de rating, Mario González, de Stereo Cien.

9º Con 0.89 de rating, Chumel Torres, de Radio Fórmula.

10º Con 0.85 de rating, Pascal Beltrán del Río, de Imagen TV.

11º Con 0.84 de rating, Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, de Heraldo Radio.

12º Con 0.77 de rating, Martín Carmona, de Stereo Cien.

13º Con 0.71 de rating, Javier Alatorre, de Heraldo Radio.

14º Con 0.69 de rating, Eduardo Ruiz Healy, de Radio Fórmula.

15º Con 0.68 de rating, José Cárdenas, de Radio Fórmula.

16º Con 0.67 de rating, Gabriela Warkentin y Risco, de W Radio.

17º Con 0.66 de rating, Manuel López San Martín, de MVS Noticias.

18º. Con 0.58 de rating, Alejandro Villalvazo e Iñaki Manero, de 88.9 Noticias.

19º Con 0.56 de rating, Ana Francisca Vega, de MVS Noticias.

20º Con 0.55 de rating, Alicia Salgado, de Stereo Cien.

21º Con 0.54 de rating, Azucena Uresti, de Radio Fórmula.

22º Con 0.54 de rating, Carmen Aristegui, de Universal.

23º Con 0.48 de rating, Salvador García Soto, de Heraldo Radio.

24º Con 0.46 de rating, Jaime Núñez, de Radio Fórmula.

25º Con 0.41 de rating, Pamela Cerdeira, de MVS Noticias.

26º Con 0.40 de rating, Francisco Zea, de Imagen Radio.

27º Con 0.39 de rating, Esteban Arce, de Imagen Radio.

27º Con 0.39 de rating, Jesús Martín Mendoza, de Heraldo Radio.

28º Con 0.34 de rating, Leonardo Curzio, de Radio Fórmula.

29º Con 0.26 de rating, Salvador Pérez H., de La Nueva Radio.

30º Con 0.23 de rating, Hania Novell, de La Nueva Radio.

31º Con 0.21 de rating, Danielle Dithurbide y Viviana Leal, de La Nueva Radio.

32º Con 0.20 de rating, Adriana Delgado, de Heraldo Radio.

33º Con 0.17 de rating, Javier Solórzano, de Heraldo Radio.

33º Con 0.17 de rating, Patricia Betaza, de Horizonte.

34º Con 0.16 de rating, Juan Manuel Jiménez, de MVS Noticias.

35º Con 0.15 de rating, Yuriria Sierra, de Imagen Radio.

35º Con 0.15 de rating, Luisa Cantú, de Universal.

36º Con 0.14 de rating, Alejandro Cacho, de Heraldo Radio.

36º Con 0.14 de rating, Luisa Iglesias Arvide, de Horizonte.

36º Con 0.14 de rating, Manuel Zamacona, de Heraldo Radio.

37º Con 0.12 de rating, Julieta Mendoza y Enrique Lazcano, de Horizonte.

38º Con 0.09 de rating, Guillermo Ortega, de Radio Cañón.

39º Con 0.05 de rating, José Luis Plaza, de Romántica.

40º Con 0.04 de rating, Primitivo Olvera, de W. Radio.

40º Con 0.04 de rating, Jorge Fernández Menéndez, de Heraldo Radio.

40º Con 0.04 de rating, Alberto García Sarubbi, de Radio Cañón.

41º Con 0.03 de rating, Víctor Sánchez Baños, de Heraldo Radio.

42º Con 0.01 de rating, Federico Lamont, de Radio Cañón.

43º Con 0.01 de rating, Federico Vale, de Radio 620.

44º Con 0.00 de rating, Francisco Fortuño, de Radio 620.

44º Con 0.00 de rating, Guillermo Ortega (nocturno), de Radio Cañón.

44º Con 0.00 de rating, José Luis Plaza/Enrique López P., de Romántica.

44º Con 0.00 de rating, Celeste Sáenz de Miera, de Radio Cañón.

44º Con 0.0 de rating, Raymundo Cruz y Allelet Medina, de Radio 620.