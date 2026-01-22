No necesitamos ser expertos ni mucho menos especialistas para leer lo que se disputa. Por supuesto que el clímax de la etapa previa a un proyecto electoral no se puede ignorar, y ha ido aumentando a medida que pasan los días debido a la postura adoptada por los partidos aliados de la coalición Seguimos Haciendo Historia. Dado su carácter crucial, la presidenta ha tenido como prioridad hablar directamente con la Secretaría de Gobernación. En realidad, tenemos conocimiento de qué líderes fueron a las oficinas de Bucareli en persona hace unos días. Todo esto, incluso la votación que se efectúe en su momento será fundamental para observar cómo se mueven las piezas del ajedrez en preparación para el partido por las 17 gubernaturas.

Es cierto que las elecciones no se llevarán a cabo hasta dentro de un año, pero este año será crucial por el tiempo de inscripción en el proceso interno. Por ejemplo, en el caso de Morena, las encuestas o el acuerdo son los medios para desbloquear una larga lista de candidatos. Con la certeza de que el pueblo tiene la última palabra, serán entonces meses decisivos para consolidar su posición en el ánimo de la ciudadanía. No es para menos, ya que las gubernaturas estarán en juego. Por eso se destacan los actores principales que rompen el silencio y declaran estar preparados para luchar por la coordinación de la defensa del voto. De hecho, muchos permanecen activos y realizan cálculos. El fin queda claro, es mantener el mayor tiempo de contacto con la población a través de reuniones y asambleas de información.

Chihuahua y Querétaro han sido gobernados históricamente por el PRI y el PAN, como es de conocimiento. No obstante, la debacle de la derecha ha generado una oportunidad para que la alternancia llegue. En este proceso, que parece estar diseñado específicamente para esto, existe un preludio significativo para lograr ese cambio definitivo. Según el termómetro social, la primera entidad, con Morena, ha tomado la delantera. En estos meses, hemos observado un avance destacado, así como una continua participación de personajes clave.

La llegada de Morena al poder también será posible, sin lugar a duda, debido a la profunda crisis que atraviesa el gobierno del estado actual en ese enclave de Chihuahua. Evidentemente, como ocurre en cualquier situación de este tipo, existe un momento de declive que acelera la transformación. Ocurrió con Andrés Manuel López Obrador, quien venció a la derecha debido al cansancio acumulado y, además, lo hizo con un conjunto de propuestas claras que abordaban las causas sociales más importantes. Eso fue lo que motivó al país cuando supimos que íbamos a probar un nuevo sistema basado en el humanismo. En efecto, tuvieron que transcurrir muchos años y varios intentos de alcanzar el arribo a Palacio Nacional.

Cuando la sociedad se organiza y decide votar conscientemente, todo es posible. Lo que ocurre en Chihuahua, por cierto, lo observamos con claridad en Querétaro. El PAN se está desmoronando cada vez más. En realidad, la historia ha demostrado que en cualquier momento puede surgir un nuevo proyecto. No será la primera ni la última vez que presenciamos el desplome de un enclave hegemónico; ocurrió en el Estado de México y Yucatán. A estas alturas, después de haber revisado una cantidad significativa de encuestas, podemos afirmar que Morena ha igualado la situación con el PAN, junto a sus aliados, aunque con figuras bien posicionadas en el escenario electoral.

Y sí, el PRI y el PAN no tienen cómo competir en la peor etapa de su carrera. Esto, que ha llevado a perder seguidores y a sufrir derrotas, lo coloca en una situación crítica. No tengo la más mínima duda de que el 2027, como tal, será la mayor prueba, ya que Movimiento Ciudadano, que les pisa los talones, amenaza con desplazar al PRIAN como segunda y tercera fuerza en México. Inclusive, las entidades ya no tienen poder; el país se ha ido pintando de guinda y, según esa consigna, las predicciones son óptimas para la coalición Seguimos Haciendo Historia en Chihuahua y Querétaro. Esa fase de transición, que se anticipa con una ciudadanía que pide cambios y manifiesta su disposición para salir en masa a votar, ha ido delineando sus preferencias por ciertos perfiles de Morena. Incluso, hay mucha razón en la especulación que se ha ido haciendo. La candidatura en los dos lugares estará liderada por hombres. Algunos de ellos, que ocupan posiciones de primer nivel, se muestran intensamente y se consolidan en las primeras posiciones.

En el tema de paridad de género, sin duda, Chihuahua y Querétaro serán para dos perfiles varones, que son los que se han consolidado más en una y otra entidad. Por eso vivimos momentos decisivos en la previa de una elección que, así parece, será para el movimiento que encabeza Claudia Sheinbaum. Su aprobación en esos puntos, por cierto, han llegado a picos muy elevados que rondan entre el 72 y 74%. Eso es lo que desmotiva más a una oposición mermada y pasmada ante el avance inminente. Eso, como recordaremos, pasó hace poco en Yucatán y Estado de México. Siendo así, que no nos extrañe lo que se anticipa ahora que la 4T vive su mayor apoteosis.