El día de ayer se empezó a regar como pólvora la desaparición de Cecilia Flores, mejor conocida como “Ceci Flores”, quién es una mujer mexicana activista, fundadora y líder del colectivo “Madres Buscadoras de Sonora”. Su historia es por demás impactante: En el 2015 desaparecen dos de sus tres hijos y ante la inoperancia del gobierno, los decide buscar por su cuenta. Muchas madres de hijos desaparecidos se le empiezan a unir, y aunque, desgraciadamente, tiempo después encontró los restos de uno de sus hijos, no dejó de acompañar a otras madres en su búsqueda, por lo que se volvió una líder muy importante para muchos pero una piedra en el zapato para el gobierno, habría que decirlo.

El año pasado, en el 2023 Ceci Flores fue reportada como desaparecida también. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró entonces que se le estaba buscando.

El gobernador de Sinaloa días después habría dicho que ya había sido encontrada sana y salva, pero Ceci también habría denunciado que no le permitieron a su hija levantar una denuncia por desaparición las primeras 72 horas y que además de todo el gobierno debería de haber actuado con más velocidad ante la primicia de que ella cuenta con protección y está dentro de un grupo de personas que siempre deben de estar protegidas.

Cecilia dijo entonces que desde el 2023 viene recibiendo amenazas.

El día de ayer el rumor de su desaparición cobraba una interpretación mucho más grave: casi todos dimos por hecho que la habían matado, todos, hasta su hija quien con una desesperación terrible desde la cuenta de ella y de su madre pidió velocidad y trabajo coordinado para la búsqueda de su madre.

Horas después, Ceci fue hallada con vida pero resguardada en su “búnker” privado en Querétaro, cosa que ya no va a ser privado pues desde ayer se supo que venía a este estado a refugiarse y que después habría sido trasladada al hospital por un estado delicado de salud.

Sin embargo, otras fuentes aseguraron que lo hizo por su propio pie, lo que me deja dudas de cómo es que se encontraba realmente y el porqué de la versión tan confusa de este caso.

Por supuesto que esto no tiene pies ni cabeza, pero su desaparición solo nos habla de cuál es el ambiente político y el sentir de muchos mexicanos: No tenemos confianza en el gobierno ni tenemos confianza de que estemos siendo cuidados y protegidos por éste.

Por eso me extraña tanto que con tanto afán el presidente casi todos los días en su mañanera nos quiera convencer de que ocupa el primer lugar en credibilidad.

La verdad de las cosas es que no se de dónde saca esos números, pero no creo que sea así.

No hay confianza en el gobierno. Y por supuesto pensamos que Ceci Flores habría sido desaparecida. Claro está si esto hubiera ocurrido no hubiese sido responsabilidad nada más de López Obrador sino de una Claudia Sheinbaum que se la está jugando a ser presidenta sin que el presidente en turno haya terminado su sexenio. Es decir que como quien dice tenemos a dos presidentes en funciones.

No podría haberse bajado del pódium Claudia Sheinbaum y haber dicho un “a mí no me metan”.

Pero creo que esta situación tan confusa con la desaparición de Cecilia Flores debe de ayudar a entrar en razón a Claudia Sheinbaum y a López Obrador para que no le estén jugando a ser ambos y al mismo tiempo mandatarios de este país.

Gobernar no es un juego y sí es una cosa difícil, contrario a lo que decía el presidente con su famoso “no tiene mayor ciencia gobernar”.

Tristemente por otro lado, los pronósticos climatológicos avecinan que tocarán a México dos ciclones que se pueden convertir en huracanes y vienen con bastante fuerza.

Tristemente también es casi seguro que habrá devastación y habrán damnificados.

¿Cuál es de los dos: Andrés Manuel o Claudia, Claudia o Andrés Manuel, tomarán las riendas de la situación?

Porque puede pasar lo mismo que hubiera pasado con el tema de Cecilia Flores, no es viable ni posible que uno de los dos se baje del ring por llamarlo de alguna manera y deje al otro solo.

Por supuesto lo que no debería de ser es que ambos estén en funciones o pareciera que están en funciones, debe de haber claridad y la humildad de empezar a delegar responsabilidades.

Debe de haber orden y organización, es lo mínimo que les pedimos.

Me alegra que Cecilia Flores esté con bien pero me pone triste saber que todos supusimos que estaba muerta, porque lejos de que sintamos a este gobierno paternalista como lo ha soñado el presidente, muchos de nosotros (ya sé que no todos) lo sentimos distante y lejano de nosotros, los que no votamos por Morena.

Es cuanto.