Morena le ha dado vuelta a la página con relación al resultado obtenido en las elecciones intermedias del 2021 en la Ciudad de México . No hay duda que recibió una gran lección por haber caído en excesos de confianza y, ante el escenario que se avecina, el lopezobradorismo se muestra como una verdadera fuerza para recuperar territorios que ahora gobierna la derecha. Incluso, las mismas encuestas de opinión, que han ido publicándose mes con mes, hablan de una perspectiva positiva a favor del partido guinda.

Además de ello, no hay ninguna duda que la Ciudad de México seguirá siendo un bastión importante de la izquierda en el país. De acuerdo con la última encuesta que publicó Alejando Moreno, se dieron a conocer porcentajes muy alentadores para Morena y, con más del 50% de la intención del voto, sumando a los partidos aliados, el lopezobradorismo es el gran favorito para refrendar la victoria que alcanzó Sheinbaum en 2018. Esos mismos datos señalan que aquel momento de las elecciones intermedias ha quedado atrás y, con todas las condiciones a su favor, Morena responderá al reto de retener el corazón del lopezobradorismo.

Y Morena no solo ganará la Ciudad de México, sino que recuperará alcaldías claves que perdió en 2021. Después de todo, la unidad es el punto medular. Caso contrario, de la oposición no podemos esperar mucho porque ha venido en decadencia. Luego de gobernar algunos territorios que conquistó en las elecciones intermedias, no ha dado el ancho y, ante la fuerza que ha recobrado Morena, en la CDMX, todo apunta a que los resultados favorecerán al lopezobradorismo. De hecho, en estas semanas el partido guinda se nota fuertemente vigoroso en algunas audiencias de información que se han llevado a cabo.

Sólo por poner un ejemplo, la inmensa mayoría de la población que habita en la Ciudad de México, se siente plenamente identificada tanto con el gobierno federal, como con las políticas públicas de la capital del país. Ante ese efecto, quien encabece la candidatura de Morena en CDMX, ganará. Lo hará porque sigue siendo uno de los bastiones lopezobradoristas y un punto de crecimiento y desarrollo que ha ido avanzando significativamente en los últimos años.

Eso lo reconoció el propio Ricardo Monreal, que hace un par de días estuvo en la alcaldía Álvaro Obregón. De hecho, entre miles de asistentes que los respaldan, llamó a cerrar filas con el presidente Obrador y con el proyecto de transformación que encabeza. Y como el zacatecano no solo es un activo importante a nivel nacional, sino de la propia Ciudad de México, donde actualmente radica, dijo que de llegar a la coordinación de los comités de la 4T, fortalecerá ejes fundamentales y propuso, con la presencia de una multitud, directrices para lograr una ciudad más justa y próspera.

Esos temas prioritarios que detalló fueron: garantizar la seguridad, dotar de movilidad a la ciudad de manera accesible y amigable con el medio ambiente, generar fuentes de empleo, medio ambiente, obra e infraestructura, inversión y oportunidades de crecimiento, lo mismo que respetar los derechos constitucionales de todos y todas. Son, evidentemente, propuestas integrales e incluyentes que, sin duda, fortalecerán las políticas públicas de la Ciudad de México, como parte de su plataforma nacional.

A propósito, Ricardo Monreal se ha mostrado muy comprometido no solamente con las reglas que fijó el consejo, sino también con la unidad que pidió el presidente López Obrador. Ese activismo territorial lo ha venido realizando con un nivel importante y, en todas las audiencias de información, se nota el grado de compromiso. Todas ellas, por cierto, nutridas de gran participación ciudadana. Tal es el caso de la alcaldía Álvaro Obregón, que sirvió de marco para mostrar el efecto de arrastre y donde el zacatecano demostró músculo. De hecho, sabemos que Monreal recorrerá la totalidad de las alcaldías y será, no hay duda de ello, factor determinante en influir para que Morena gane la Ciudad de México y refrende su fuerza en el corazón del lopezobradorismo.

Esa fuerza la demostró el pasado fin de semana donde miles de asistentes cobijaron a Monreal. Eso significa que el zacatecano sigue ganando mucho terreno en las audiencias de información y, de paso, su apoyo será de gran ayuda para continuar fomentando la unidad, pues siempre toma la iniciativa de cohesión.

Notas finales

Nos comentan que las últimas encuestas han sacudido el panorama político y han puesto a la coalición PAN-PRI-PRD en la mira en la contienda electoral para elegir al gobernador de Puebla, aunque los resultados del ejercicio de opinión arrojan que Alejandro Armenta Mier se mantiene en primer lugar.

Con un sólido 28% de apoyo, el presidente de la Mesa Directiva del Senado lleva la delantera en las preferencias electorales de los poblanos.

Ignacio Mier se ha mantenido con un 15 por ciento de las preferencias y Julio Huerta, cuenta con el 14 por ciento de poblanos que optan por él para dirigir la entidad.

En caso de que Morena opte por una candidata mujer para la gubernatura, Olivia Salomón lidera las preferencias, donde cerca de 4 de cada 10 ciudadanos la prefiere a ella, por encima de Claudia Rivera o Norma Layón. Ahora bien, en otro escenario más interesante y competitivo, en donde la disputa fuera entre Alejandro Armenta y Eduardo Rivera, la elección sería sumamente reñida en 2024 , ya que ambos candidatos tienen un respaldo sólido y representan propuestas distintas para el futuro de Puebla.

El ejercicio de opinión pública arroja que la competencia se intensifica y la oposición demuestra que está dispuesta a dar una pelea por el poder. Morena en cambio no se queda atrás y deberá trabajar arduamente para mantener su liderazgo.