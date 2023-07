No hay ninguna duda: Xóchitl Gálvez será la abanderada del bloque de la derecha para la elección presidencial del 2024. En relación con ello, los demás aspirantes del Frente Amplio por México, han aceptado, no públicamente, pero sí en cada uno de sus cuartos de guerra, que la senadora del PAN les ha ganado los reflectores ante una estrategia bien diseñada que prendió, aunque que se desdibuja con el paso de los días.

Hasta ahora, Xóchitl no ha podido cultivar, o mejor dicho, capitalizar popularidad pese al diseño de posicionamiento del bloque de contención, así como de un importante número de periodistas. Es verdad, ha tenido posiciones claves en distintos momentos, sin embargo, no la veo con ese nivel de competencia para una elección presidencial. Lo único que ha hecho es, hasta este momento, intercambiar réplicas con el presidente de la República para intentar meterse a los temas dominantes de la agenda pública.

La cuestión es que la agenda está totalmente dominada por la popularidad que tiene el presidente desde hace cinco años que llegó al poder. De hecho, los mismos números metodológicos han revelado que, pese a la estrategia de la derecha, Morena sigue conservando un margen abismal como base de apoyo para encarar la elección presidencial. Incluso, en un reciente careo con todos los presidenciables de Morena, la senadora Xóchitl Gálvez perdería el ejercicio en cada uno de ellos. Entre ese porcentaje hay una distancia de 2 votos a 1 a favor de la Coalición Juntos Haremos Historia.

Esto significa que, la figura de la legisladora, no ha prendido a lo largo y ancho del país pese a la maquinaria de propaganda que hay en distintos espacios públicos con la leyenda de #XóchitlVa. Eso, estratégicamente, no ha podido persuadir a la población civil. Es verdad, la oposición tiene mucha capacidad de financiamiento de sectores empresariales, sin embargo, la sociedad sigue estando convencida de la degradación que padecimos cuando gobernó PRI y PAN. Con esa retrospectiva, la derecha intenta permear por esa impotencia de no poder figurar en un plano que, no hay duda de ello, está inclinado a la causa lopezobradorista.

Se necesita mucho más. Hablamos de un proyecto de gobierno progresista que siga profundizando las políticas públicas que beneficien al país. El Frente Amplio por México no lo tiene. Incluso, durante muchos años gobernó bajo la improvisación en tiempos del PRI y PAN en el poder.

Me tocó vivir, por ejemplo, la fallida irrupción de Vicente Fox , que tras su paso como presidente, no dejó prácticamente huella. Lo mismo sucedió con Calderón, y precisamente con Enrique Peña Nieto. De hecho, con los tres estuvimos atados a un estilo de gobernar conservador y autoritario; la corrupción fue, ni más ni menos, el común denominador que marcó una decadencia significativa en nuestro país en aquel momento. Hay quienes no podemos olvidar esa coyuntura política que vivimos y, en medio de las definiciones, decidimos por la alternancia que encabeza López Obrador.

Esa gran plataforma tiene los ojos puestos en seguir respaldando el proyecto de la Cuarta Transformación. Es por esa razón que la fallida irrupción de la derecha no cuaja. Y no prende porque, el Frente Amplio por México, sigue siendo rehén del pasado conservador. Pese a todo el esfuerzo que realizan, no hay duda que la población social ha decidido nuevamente por la continuidad de la 4T. Morena ganará la elección presidencial con cualquier abanderado o coordinador de los comités de la defensa del voto. No es un buen momento para la derecha, aunque se decidan por Xóchitl. La cuestión es que, cualquiera que juegue, está ligado a la retrospectiva de un contrapeso que bastante daño le hizo al país con el lastre de la corrupción.

Notas finales

Michoacán tiene un gran potencial histórico y natural. Su belleza arquitectónica y su colonial cultura brilla siempre para que miles de turistas nacionales e internacionales lo visiten. De hecho, el verano es un buen momento para conocer parte de su riqueza y la magia que envuelve a esta entidad federativa. Incluso, hace unas semanas, por ejemplo, otro de los municipios del estado, recibió el título de pueblo mágico. Se trata de Cotija, que se suma a los atractivos que ofrece Michoacán.

Después de recibir ese reconocimiento, Cotija se suma a otros municipios que promueven esa atracción turística. Incluso, desde este espacio de opinión hemos hecho énfasis en Pátzcuaro, que gracias a la gestión de su presidente municipal, el territorio ha llegado a otras latitudes. Recordemos que, hace poco, el destino de Pátzcuaro se convirtió, ni más ni menos, en uno de los lugares más acogedores, de acuerdo con el ranking de la revista Forbes , que utilizó una evaluación y, en la posición número siete, se ubicó la cabecera municipal gobernada por Julio Arreola, siendo, para los habitantes, uno de los cinco alcaldes mejor evaluados del estado de Michoacán.

Y, ya que hablamos de buenas evaluaciones en el desempeño, no podemos soslayar el trabajo que ha hecho otro de los municipios más importantes de Michoacán, tanto por su historia, como por su importancia geográfica. Hablo de Apatzingán: epicentro del decreto emancipador de 1814. Ahí, su presidente municipal, José Luis Cruz Lucatero, se ubica también en el ranking de los mejores cinco ediles del estado, superando, incluso, a otros ayuntamientos cuya capacidad presupuestal es superior. O sea, lo que se necesita es voluntad y responsabilidad para gobernar. De acuerdo con los resultados, Cruz Lucatero ha tenido un buen desempeño y, por esa razón, hay que darle el reconocimiento por su labor al frente.