Voy a comenzar este comentario haciendo honor al estilo que ha patentado la candidata de la alianza PRI, PAN, PRD, Xóchitl Gálvez, con una vulgaridad: “En el equipo de Xóchitl Gálvez abundan los pendejos”.

Eso lo dice, con palabras más elegantes y en párrafos bien elaborados, el famoso intelectual mexicano Jorge el Güero Castañeda. Lo acabo de leer en un artículo escrito por este analista para la revista Nexos , dirigida por su amigo Héctor Aguilar Camín.

El texto de Castañeda se titula “El video editable”. Obviamente el popular Güero se refiere a la divulgación que hizo Callo de Hacha de una grabación realizada con teléfono celular, en la vía pública, en la que el hijo de la candidata X insulta a ciertas personas de la clase trabajadora. El joven, que es adulto —conviene subrayarlo ya que ha habido guerra sucia contra menores de edad desde hace algunos años, en perjuicio sobre todo del adolescente hijo del presidente López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller—; este muchacho, bastante borracho, ofendió con expresiones abiertamente clasistas y hasta racistas a empleados de alguna discoteca.

Pero no ha sido, como los difundidos por Carlos Loret de Mola, un video producto del espionaje. El bochornoso incidente ocurrió en la calle y alguien simple y sencillamente tomó su celular y lo grabó. Especular, como lo hace Jorge Castañeda, acerca de quien entregó tal material a Callo de Hacha, resulta absolutamente inútil, algo que por lo demás reconoce el citado intelectual.

Aunque Jorge Castañeda arranca su artículo diciendo que no sufrió Xóchitl Gálvez un daño mayo con ese video, enseguida demuestra que el golpe fue brutal para la aspirante presidencial de la derecha. En resumidas cuentas, el Güero afirma que con estrategas o colaboradores más inteligentes, la crisis de Xóchitl se habría evitado; es lo que claramente afirma Castañeda al hablar del “video editable”. Porque el video, grabado hace un año o hace menos meses, lo mismo da, si alguien lo tenía en su poder el equipo de campaña de la alianza PRI, PAN, PRD no iba a tener manera de impedir que se difundiera, pero sí podían evitar, lo que no hicieron, el daño para la candidata X.

Lo dice con toda claridad Castañeda: que desde que se empezó a hablar de la candidatura presidencial de Xóchitl “varias personas cercanas a la aspirante, pero que no formaban parte de su campaña ni entonces ni después, le enviaron un mensaje claro y contundente”. Este mensaje era que debía contestar rápidamente y con eficacia las acusaciones que se le hicieran. Además de eso, a Xóchitl “se le recomendó que se pusiera en manos de un grupo” de especialistas en temas electorales para que “pasaran a la báscula a ella misma y a toda su familia y descubrieran sus flancos débiles, adelantándose a este tipo de golpes bajos”. El Güero Castañeda dice que no se atendieron tales sugerencias y hoy se ven las consecuencias.

Las consecuencias que ahora sufre Xóchitl Gálvez por la divulgación del video significan, para Jorge Castañeda, que si ella no está preparada, y evidente no lo está, para enfrentar una disputa electoral necesariamente dura, entonces “debe retirarse de una contienda por la presidencia de un país de 130 millones de habitantes, con una economía de casi 1.5 billones (mexicanos) de dólares y una frontera de 3 mil kilómetros con Estados Unidos. Esto es para gente grande”.

Tiene razón el siempre lúcido Jorge el Güero Castañeda: una campaña presidencial en una nación tan importante como México solo puede ser exitosa si quien la encabeza es gente grande. Xóchitl Gálvez no lo es. Por eso va perdiendo por goleada frente a una mujer que posee una estatura bastante mayor, Claudia Sheinbaum de Morena.