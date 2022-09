Y es que los morenistas últimamente parece que adoran reunirse, cuando no es por el Grito de Independencia, es por el Desfile Militar y si eso no fue bastante para verse sus caritas y darse la mano y besos y abrazos, todavía ayer se reunieron con motivo del Congreso Nacional de Morena en la Sala de Armas en la CDMX.

Dato curioso: En los cuarteles, colegios y escuelas militares se llama “Salón de Armas” al salón destinado para que los oficiales y cadetes o alumnos militares se ejerciten en tirar las armas bajo la dirección de un profesor de esgrima.

Así es que sí tiene su significado muy simbólico el que está reunión se haya realizado ahí.

¿Exactamente cuál fue la función de esta reunión en donde participaron los morenistas? No lo termino de entender, pero eso sí, es una reunión de la alta burocracia de la 4T.

Lo trascendente que ayer sucedió, es que toda la bancada morenista ya destapó a su candidata favorita y esa fue Claudia Sheinbaum. En el aplausómetro definitivamente la jefa de gobierno arrasó con la otra corcholata, quien yo creo hasta aquí le llegó la ilusión de ser presidente: Adán Augusto López.

Claudia Shienbaum recibe el apapacho de “la crema de la crema” de Morena

Durante más de un minuto Claudia Sheinbaum fue ovacionada por la crem de la crem morenista, y ella feliz alzaba los brazos en señal de triunfo, sonriente se sabía acogida, querida y aceptada por su bancada.

Mario Delgado se encontraba ahí nomás como referí de box entre Claudia y Adán Augusto, pero este último no fue un rival peligroso a vencer: al grito de “Presidenta, presidenta” Claudia estaba ganando ya todo el apoyo por parte de los morenistas, incluso del propio Adán Augusto que no le quedó de otra más que aplaudirle también a Claudia Sheinbaum.

Por ahí hubo otros invitados que llegaron a hacer bola, como coloquialmente se dice porque ellos, creo yo, no tendrán mayor victoria ni trascendencia dentro del partido más que apoyar a la futura presidenta Claudia Sheinbaum, pero eso sí votados fueron: Layda Sansores, Hugo López-Gatell (que por cierto fue presentado como la eminencia médica de todos los tiempos, lo que es ridiculo), hasta estuvo Evo Morales que no tenía nada que andar haciendo ahí, pero se ve que le encantan las fiestas y la pachanga y hasta dijo que si fuera mexicano sería morenista, cosa que nadie le preguntó… Estuvieron también Miguel Ángel Navarro, David Monreal, Julio Menchaca, ente otros recién ungidos por la luz divina morenista.

La duda que tengo es: ¿En qué le ayuda a Sheinbaum esto? Bueno, creo que ya la destaparon con este evento: lo hicieron todos aquellos que se hacen llamar morenistas, entonces tiene un gran aparato político y de fuerza política que la empujará para el 2024, es decir, todo aquel que se diga morenista tiene que apoyarla. Y va a apoyarla. Así que no es cualquier cosa.

Claudia Sheinbaum ya dio su primer paso victorioso, convencer a los suyos de que ella es la mejor opción para ser presidenta.

En este punto hay que decir que la oposición está plenamente desorganizada y atorada.

Mauricio Kuri, a quien los panistas vinieron a Querétaro a convencer de ser su representante para ser candidato a la presidencia del 2024, pues… yo que vivo en el estado que gobierna, no lo noté como muy convencido y es que además, el PAN ha perdido mucha fuerza y sustancia desde que la Alianza Va por México se diluyó por las peripecias y villanías de Alito Moreno. Entonces podemos decir que el partido MORENA está más sólidamente unido y constituido que el propio PAN, que no ve ya claramente para dónde ir y no sabe a quiénes apoyar, porque insisto todavía no se ve solidez ni un candidato firme que le dé pelea a Sheinbaum: nadie de parte del PAN, pero tampoco de parte de ningún otro partido político opositor.

En tanto que el PAN busca cómo fortalecerse y reconstruirse, porque el PRI prácticamente ya naufragó y el PRD se agarra de las enaguas panistas, Claudia Sheinbaum tendrá un reto muchísimo más complejo que el ganarse a su bancada: Tendrá que salir a ganarse el aplauso de la gente no de izquierda, tendrá que ganarse a esa gente que es mayoría y que votará por cualquier partido que no sea MORENA.

Tendrá que ganarse a esa gente que ya no soporta los discursos de confrontación del presidente del país todo el tiempo, todos los días .

Claudia Sheinbaum se tiene que despojar de Obrador; ahí estará el reto de ella, demostrarnos que tiene mente propia, decisiones propias, sin embargo ya ha dicho que ella seguirá el proyecto de la 4T, es decir casi asegura que seguirá por el camino trazado por Obrador, y ahí es cuando la gente que no somos morenistas, entramos en desconfianza y temor por imaginar que Sheinbaum será un el clon del actual presidente de México.

Está bien que los compañeros “de salón” le hayan aplaudido a Claudia. Ahora tiene que buscarse el aplauso de los que van a pie, los ciudadanos y no solamente de la CDMX, sino de cada rincón del país .

¿Y Marcelo Ebrard?

Ayer en el cónclave congresista de Morena nos quedó claro que ya Adán Augusto queda fuera de la contienda, pero lo que más llama la atención es que el gran ausente fue Marcelo Ebrard. Insisto, Ebrard quiere ser presidente y en Morena ya eligieron a la reina, no hay sitio para él.

A Marcelo lo enviaron con la otra reina, Isabel, ya fallecida. Y pues Ebrard ante la pena por la muerte de la monarca británica se fue de paseo a Inglaterra y nos presumió a todos que firmó el libero de condolencias del Palacio Real, pero el canciller se puso en plan revanchsita: jamás mencionó el nombre del presidente de México. Marcelo Ebrard firmó como si él fuera el presidente, haciendo a un lado a su jefe. Y no es la primera vez que lo ningunea o de plano ni lo menciona y es que Ebrard pues anda sentido de que él no fue el elegido para ser el rey de Morena: la elegida es Claudia Sheinbaum, y así es como Ebrard tomó venganza y tuiteó lo siguiente :

Tuve el honor de escribir en el libro de condolencias establecido en Lancaster House :

“Sinceras condolencias del pueblo y gobierno de México al gran pueblo británico por el sensible fallecimiento de S.M. la Reina Isabel II,descanse en paz “ — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 18, 2022

" Tuve el honor de escribir en el libro de condolencias establecido en Lancaster House

“Sinceras condolencias del pueblo y gobierno de México al gran pueblo británico por el sensible fallecimiento de S.M. la Reina Isabel II,descanse en paz “, ándenle así … ya como en su papel presidencial.

Mal… debió de haber dicho a nombre de quién iban las condolencias, pero Marcelito pensó “ahí va la mía por no hacerme caso "

Marcelo Ebrard tendrá que salirse de Morena y conseguir un partido de la oposición que lo adopte y le dé fuerza e impulso. Pero para como están las cosas, a lo mejor termina apoyando a Claudia Sheinbaum y quedándose en Morena donde el hueso, perdón quise decir, donde el sueldo, es seguro, pues ya para qué le mueve si afuera no se ve ningún otro partido aguerrido del cual asirse.

Todos los candidatos deberían buscar nuestro aplauso primero, porque es el más importante y el de mayor peso y valor.

Pero que Sheibaum ya haya obtenido el peso de su bancada fue un triunfo.

Veremos a quién más en otros partidos le aplauden, ¿o es que ya nos empezamos a convencer de que Claudia será una candidata sin rival alguno para ganar estas elecciones del 2024?

Es cuánto.