Estimado Hugo:

Aprovecho la oportunidad para saludarte y comentarte que fuimos compañeros de generación en la H. Facultad de Medicina de la UNAM, por eso me atrevo a hablarte de tú.

De casualidad vi en uno de los cientos de miles de comentarios que te hicieron en las “benditas” redes sociales una fotografía de tu título de médico cirujano, donde se mostraba tu ingreso a la UNAM en 1989, el mismo año que yo tuve el honor de inscribirme en la carrera de Medicina en esa benemérita institución, cuando acababa de ser presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Recuerdo que me tocó en horario vespertino, pero gracias a una permuta de un compañero que trabajaba en el Palacio de Hierro de Perisur en las mañanas, ocupé su lugar en el grupo 1001 matutino; creo que éramos más de 500 alumnos de nuevo ingreso, pero seguramente en algunas ocasiones nos topamos en la biblioteca, en los pasillos, en el camino al Metro Copilco o en el CUC.

Recuerdo que nuestro director, el doctor Fernando Cano Valle, diseñó el Plan 85, que inició en el año 1985 incluyendo una materia bastante interesante que llamaron: “Seminarios de integración y prácticas en comunidad”, con la que nos concientizaban a los médicos desde nuestra iniciación sobre la importancia de atender los problemas médicos básicos de nuestro país. A mí me tocó ir a Milpa Alta a realizar dichas prácticas, donde probé el pulque por primera vez y conocí así la grandeza milenaria de nuestra patria en cuanto a nutrición y bienestar físico y espiritual.

Mi maestro de Anatomía fue el doctor Carlos Gilbert Rodriguez (qepd), un hombre cabalmente enamorado de la Medicina, nunca faltó a nuestras clases en el quinto piso del edificio principal, y su puntualidad era inglesa, nos decía que siempre nos acordaríamos de él porque ese año precisamente apareció el huracán Gilbert en las costas mexicanas.

Una de las frases del doctor Gilbert que hasta ahora me guía en el interminable camino de nuestra profesión es: “para ser buen médico se necesita un poquito de anatomía, un poquito de fisiología, y mucho sentido común”.

Te envío un cordial saludo, y estoy seguro de que estos recuerdos te colmarán de orgullo como lo harían con los 500 estudiantes que ingresamos a la H. Facultad de Medicina de la UNAM en 1989.