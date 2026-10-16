Le escribo la presente carta para felicitarlo por su coautoría en el libro Lineamientos elementales de derecho penal, junto con el ministro Fernando Castellanos Tena.

Como es del dominio público, los casos penales dentro de la abogacía son los que más agudeza intelectual requieren en su ejecución, tanto por el esclarecimiento de los mismos como por las penas que se deben aplicar cuando se corroboran.

Por su gran experiencia al respecto seguramente le va a interesar analizar el caso de un ciudadano mexicano que fue citado por la entonces Procuraduría General de la República con acusaciones absolutamente falsas, el problema es que el ciudadano en cuestión después de enfrentar todo el proceso jurídico para demostrar dichas falsedades y acreditar su inocencia, por la misma preocupación intensa que tuvo, como a la gran mayoría de los seres humanos les hubiera ocurrido, presentó daños en su salud importantes, inició con elevación de su presión arterial progresiva, la cual tuvo que ser manejada con diversos tratamientos indicados por un cardiólogo calificado, hasta presentar por lo mismo daño en sus riñones, el cual se constató por estudios de sangre realizados en los laboratorios Biomédica de Referencia.

Este caso, usted lo sabe bien, podría asentar un precedente importante en la legislación mexicana, con el propósito de evitar citar a ciudadanos a instancias judiciales de alto impacto, como lo es actualmente la Fiscalía General de la República (FGR), con acusaciones que son falsas desde cualquier punto de vista, y no solo legal; e inclusive, se podría proponer una jurisprudencia al respecto.

Independientemente del tiempo que haya pasado con la situación del ciudadano mencionado por cuestiones de prescripción legal, su análisis prospectivo, repito, será de gran valor jurídico nacional, y universal.

Le reitero mi felicitación, y le envío un cordial saludo por este medio.