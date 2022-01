Carta a López Obrador

Por Carlos Carral Hernández

Señor Presidente:

No es la primera vez que le escribo, en el 2006, después de la elección para presidente de la república, en medio del plantón que se montó en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando yo aún era militante del PRD, en una de las contadísimas ocasiones en que usted pasó de su campamento al contiguo donde estaba la gente del comité nacional del sol azteca, tuve la oportunidad de entregarle en su mano una carta escrita a mano, muy probablemente nunca la leyó.

En ella, ilusamente, le hablaba de un par de personajes que lo han apoyado mucho en su carrera, de quienes hacía señalamientos sobre la inconveniencia de seguir dándoles poder, a quienes acusé de enriquecerse hasta la saciedad y digo que ilusamente se lo comenté en esa carta, porque hoy entiendo que usted lo sabía y lo sabe, así como sabía perfectamente lo que hacía René Bejarano con Ahumada y otros, nada ocurre con su gente más cercana si no es con su anuencia y conocimiento, incluso mandato.

Quien me conoce desde antes del 2006 sabe que jamás he sido seguidor de usted, por un lado me recuerda la traición de un líder que mucha gente apoyamos en el 2000 y que vendió el movimiento, la verdad es que hablan exactamente igual, el discurso del pueblo bueno y sabio es algo que comparten; por el otro, siempre he creído que cada uno de nosotros somos responsables de nosotros mismos, así es que no pasa ni remotamente por mi cabeza esperar que una sola persona cambié la situación del país, el cambio según yo, está en la sociedad civil organizada de manera real, más que jurídica.

A pesar de ello, he votado por usted en las 3 elecciones en las que ha participado por la presidencia de la república, a diferencia de muchos, yo no me siento tan defraudado por los resultados de su gobierno, yo esperaba algo así, de hecho creo que era necesario sacudir la estructura del poder y para ello debía llegar un grupo con intereses contrapuesto a la gavilla de ladrones que están detrás de las ruinas de lo que fue el Pacto por México, esto para generar una crisis y reacomodar las fuerzas políticas y económicas.

Nunca he esperado mucho de usted, pero en el cambio de hegemonías que caracteriza su proyecto, donde busca cambiar a los líderes de la vieja estructura en todos los espacios, por líderes y dirigentes incondicionales a usted, pienso que se le está pasando la mano, en su afán de mantener la continuidad le ha dado cabida a mucho vividor y vividora, que ya empieza a morderle la mano y que perdieron el piso desde el primer día.

Hablando de incompetentes y soberbios, hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos encierra un escándalo triple, primero porque muchos no olvidamos lo escandaloso y desaseado en la elección de su titular, por cierto incondicional de usted; por el otro, el caso del oficial mayor, alguien con puesto de primer nivel, que se sintió con derecho de enfrentar y golpear a una probable vÍctima de tortura y por último, el caso donde la CNDH le ha solicitado en completa ignorancia de la ley laboral al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la cancelación del registro del Sindicato de Trabajadores de Notimex, seguramente un favorcito de Rosario Piedra Ibarra a Sanjuana Martínez, al final compañeras en la 4T.

¿Podemos sumar algo más al caos que se vive al llegar la primer mitad de su gobierno?, creo que el asesinato de Lourdes Maldonado es la cereza del pastel, en el lamentable hecho, un exgobernador afín a su gobierno es el primer señalado; en este caso creo que es muy probable que Jaime Bonilla Valdez no sea el autor del asesinato, creo que algunos están aprovechando la soberbia y arrogancia de los protegidos de la 4T para desestabilizar aun más el país, sus huestes se ponen de pechito como se dice coloquialmente.

Por favor meta en orden a quienes lo han llevado y sostenido en el poder, debe recordar que el camino que ha seguido para llegar a donde está, lo tendrá que recorrer de regreso cuando se quede sin el poder formal y real del que goza hoy; por favor no permita que pisoteen a la sociedad, tal vez ahí encontrará quien le tienda la mano cuando los que hoy se la besan, le den la espalda.

ADENDUM

PRIMERO. Mi voto y apoyo público al político hombre o mujer que proponga la inhabilitación a ocupar cargos federales y locales, sin importar el nivel en el que sean sancionados, lo digo por el caso del oficial mayor de la CNDH, posiblemente sea inhabilitado a nivel federal, pero alguien lo llevará sin empacho a ocupar un cargo en alguna entidad. Señor@s legislador@s que no les tiemblen las rodillas.

SEGUNDO. Si el cambio está en la sociedad civil organizada como creo, pienso que no debemos seguir permitiendo los abusos y atracos de Sanjuana Martínez contra Notimex y su Sindicato, permitirlo es abrir la puerta para que lo hagan en cualquier centro de trabajo, sobre todo de naturaleza pública, de hecho ya lo están haciendo, es ridículo que los candidatos a dirigir el sindicato de Pemex estén haciendo campaña para ganar los favores del gobierno, cuando lo que deben hacer, es campaña interna cercana a los trabajadores. De nuestra parte siempre que podamos hablaremos del tema laboral sin limitarnos.

TERCERO. El Estado de México también está de cabeza, no nos hemos olvidado de usted señor Gobernador, las cosas por acá van bastante mal, la corrupción en la Secretaria de Movilidad sigue a flor de piel, ya hablaremos del tema transporte público en otra entrega.

Carlos Carral Hernández en Twitter: @carral_

Correo electrónico: carralhernandez@gmail.com

*Abogado Postulante y Director de la Escuela para la Formación Política y Sindical A.C.

Colaboración especial para SDPnoticias de agendapropia.mx, portal especializado en asuntos sindicales