Beatriz Gutiérrez Müller:

Tú no me conoces a mí, pero yo a ti sí. Por más que tu intención durante todos estos años haya sido manejar un bajo perfil, ha sido imposible.

Eres la esposa del presidente de una nación. No es cosa menor. Eres una figura pública, popular y reconocida.

Por eso me atrevo a escribirte esta carta, a sabiendas que quizá no te interese leerla. Pero, ¿sabes?, siempre pienso que quizá algún día puedan darme una grata sorpresa, tú, tu esposo o alguien de Morena y callarme la boca.

Quiero contarte que las redes sociales no solo me han dado la oportunidad de comunicarme con otros además de ayudarme a estar al día en cuanto a noticias y sucesos trascendentes del país y del mundo.

También he encontrado sobre todo en la plataforma X a personas sumamente valiosas, que aun sin conocerlas se han vuelto parte de mi vida e incluso podría decir que hasta he llegado a sentir cariño y aprecio por ellas.

También he recibido palabras de aliento en momentos muy difíciles y me he reído con muchas de las ocurrencias que tuitean.

Pero X también me ha dado la oportunidad de poder brindarle ayuda a niños y personas con cáncer pues por alguna razón mi cuenta ha funcionado para ello. Quizá por ser también sobreviviente de cáncer la gente conecta conmigo y confía en mí, por lo que de algún modo he visto ante mis ojos realizarse múltiples milagros.

Sin embargo, igual, con horror, veo las múltiples necesidades de las personas que me escriben continuamente: Me buscan madres desesperadas, desde poder encontrar los medios para comprarle medicamento a sus hijos con cáncer, hasta recaudar dinero para cirugías urgentes.

He visto a mujeres con cáncer de mama aterradas y angustiadas viendo la manera de conseguir dinero para sus cirugías, medicamentos, mallas contra él linfoedema, pelucas oncológicas, y un largo, larguísimo etc.

He visto también padres de familia solicitarme recursos para comprar útiles y uniformes o zapatos a sus hijos pues no les rinden sus salarios o peor aún, algunos de ellos no cuentan con empleo por lo que requieren ayuda con urgencia para ello.

Sí. Ante mis ojos he visto este horror, pero también he visto el milagro: Gente donándole a otra gente sin conocerla. Gente haciéndole depósitos a esa gente que clama por ayuda para que sus hijos sobrevivan. Gente consiguiéndole medicina a otra gente. Gente dándose a otra gente.

He visto milagros sí… sin duda.

Por lo mismo, lo que ayer sucedió, Beatriz, lo que ayer hiciste me parece que no fue lo correcto ni lo mejor.

En tu intento de querer, quizá, hacerte la graciosa junto con tu esposo y jugar a ser sarcástica, ante la petición de Carlos Alazraki de pedir donativos para que su programa AtypicalTv continúe al aire, programa que por cierto se encarga de criticar y cuestionar todo lo que tenga que ver con la 4T.

El programa ha tenido bastante éxito, no lo puedes negar y de base están los conductores del mismo: Carlos Alazraki, Javier Lozano Alarcón y Beatriz Pagés. Si bien, Lozano Alarcón tiene a muchos adversarios, también sabe hacerse oír. Beatriz Pagés tiene muchos años como analista política y me parece una mujer muy inteligente.

Cuentan también diariamente con diferentes invitados que expresan sus opiniones e inconformidades con respecto a este gobierno. Opiniones que, te pueden disgustar Beatriz, pero de acuerdo a tus palabras, el donativo lo realizaste para que se entienda que de parte del gobierno no hay ninguna clase de censura ni represión a la libertad de expresión en este país.

Carlos Alazraki solicitó del apoyo económico de las cientos de personas que miran este proyecto para que pueda sobrevivir. Es un empresario mexicano pidiendo ayuda. Como muchos otros.

Por supuesto que las burlas contra Alazraki por parte de los morenistas no se hicieron esperar.

Carlos Alazraki sí fue atrevido, pero fue valiente al solicitar esa clase de apoyo. Porque podrá haber mucha gente burlándose por ello, pero también gente que apueste por mantener con vida a programas así y sí quieran donar y sumarse a esta petición.

También habrán muchos empresarios que se encuentren en un momento precario que soliciten ayuda.

Ya con anterioridad López Obrador había demostrado su enojo e inconformidad por los contenidos de AtypicalTv por lo que no sorprendió tu reacción Beatriz y la de tu esposo.

Beatriz, publicaste en tu cuenta de X que habías donado para la causa 250 pesos. Como diciéndole a Alazraki “aquí tienes tus croquetas”.

Y a ver, vayamos por partes.

El presidente, es decir tu esposo, ha dicho muchas veces que él solamente trae 200 pesos en su cartera y que no tiene ni usa tarjeta de crédito.

Yo jamás me he atrevido a solicitarles ayuda en X para otros a nadie de Morena, porque en primera sé perfectamente que AMLO no leería mi tuit y me ignoraría. En segundo lugar, porque tú, Beatriz, hace mucho tiempo me tienes bloqueada. También estoy segura que por ser de Morena ninguno querría aportarle nada a nadie si yo les hiciera la petición de un donativo, por no comulgar con el llamado movimiento de Transformación

Creo, Beatriz, que esa acción que realizaste fue una ofensa no solo para Carlos Alazraki sino para cientos de personas que todos los días se parten el alma por conseguir esos 250 pesos, ya sea para medicinas, para el gas, para comer.

Por cierto, el deposito salió de una cuenta de un banco al que en mis cincuenta años de vida había sabido que existiera: Banco Mifel. Este banco es mexicano, constituido en 1993 por Milke Feldman, filántropo fundador de Financiera Promoción y Fomento Mifel. Pero bueno, eso son los datos que investigué acerca de ello. Sé que ustedes tendrán los suyos.

Beatriz como ciudadana creo que esto que hiciste estuvo mal. Créeme.

Por otro lado, como habrás visto, algunos han criticado a Alazraki por no haber devuelto el donativo. La verdad es que creo que no tenía por qué haberlo hecho. El lo solicitó a toda la sociedad mexicana y tú aportaste para la causa.

Beatriz, sé que comprendes que para la clase más pobre de México 250 pesos es mucho dinero.

Incluso, a mí me ha pasado que cuando tengo esa cantidad en mis bolsillos, esa y nada más, me siento al menos desahogada para poder comprar un poco de comida para salvar el día y tener con qué comer en mi hogar para un solo día… uno solo.

Beatriz, debes de aceptar que cometiste un error. Y entiendo que también has recibido muchas ofensas y odio de parte de muchos mexicanos. Pero como te decía al inicio de mi carta aunque tú no lo hubieras querido, eres una figura pública.

Por lo mismo, te exhorto a que pidas una disculpa, o es más, quizá apoyarías más a la libertad de expresión si aceptaras ir como invitada al programa de Carlos Alazraki. Una disculpa sería muy bueno para fomentar la paz y la cordura en tiempos tan complicados como este es urgente y es necesario. Piénsalo. Sé que puedes hacer mucho más.

Saludos cordiales.

Es cuanto.