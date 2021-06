La traición de los Sandoval y el mensaje de AMLO

“La lealtad se paga con lealtad, la traición con distancia”

La lealtad ante cualquier ataque o error...¿Es una cualidad?

Hace unas semanas comentaba que el Presidente López Obrador no descarrilaría las aspiraciones presidenciables de sus más leales colaboradores: Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard; simple y sencillamente porque ambos, han demostrado en el pasado ser totalmente leales al mandatario, y esa cualidad, los hace prácticamente inmunes ante cualquier ataque o error que pudieran cometer.

Para López Obrador, la lealtad es una cualidad indispensable e irremplazable con la que tienen que contar si o si todos y cada uno de sus colaboradores, es la pieza angular que le garantiza que su proyecto podrá seguir su rumbo mucho tiempo después de que el ya no este a cargo.

Por eso no sorprendió la noticia de la sustitución de la ahora ex secretaria y otrora poderosa Irma Eréndira Sandoval , por quien hasta el día de ayer por la mañana fungía como su subsecretario, Roberto Salcedo.

¿Los Sandoval, se enfermaron de poder?

Es de dominio público que la familia Sandoval cayó de la gracia del Presidente desde el momento en que enfermaron de poder y se sintieron presidenciables, lo que los hizo tomar malas decisiones y asumir un rol que no les correspondía, echándose en contra a muchos colaboradores cercanos al presidente. Pero finalmente, fue su enfrentamiento con Félix Salgado Macedonio lo que les puso el último clavo en el ataúd.

El desgaste de Irma Eréndira y familia, se ha venido dando desde que comenzó este gobierno; se agudizó el año pasado con el reportaje que exhibía el desmedido crecimiento de su patrimonio inmobiliario, y se fue afianzando con los errores y omisiones que se llegaron a cometer en los procesos mal ejecutados que desde la Función Pública, se hicieron en contra de ex funcionarios y adversarios de la 4T.

Sin embargo, fueron las intenciones por colocar a como de lugar a su hermano Amílcar Sandoval en la gubernatura de Guerrero, lo que agotó la paciencia del Presidente. Y es que a la familia Sandoval se le adjudicó la operación política y mediática para descalificar a Salgado Macedonio, reactivando las acusaciones en su contra e iniciando un incendio que no pudieron controlar, y que terminó sobre calentando el clima político en todo el país, para detrimento de su mismo partido y de su mismo jefe, el Presidente.

No un cambio ni un ajuste, sino una sustitución

Por eso, el día de ayer, más allá de la confirmación de la salida de Sandoval , lo que se confirma es que la lealtad lo es todo para López Obrador, quien de manera sería y distanciada, anunció no un cambio ni un ajuste, sino una sustitución en su gabinete; enviando un mensaje muy claro a todos sus colaboradores: que no importa que tan poderosos o cercanos lleguen a ser, no importa cuanto tiempo hayan estado en esta lucha, si se van por la libre y anteponen sus intereses personales a los del proyecto, se van a terminar yendo.

En el gobierno federal, puedes llegar a equivocarte, puedes ser criticado y cuestionado, pero no hay cabida para que seas desleal. Ahí esta Sandoval de ejemplo, al que traiciona, se le paga con distancia.

Las sucesiones estatales

Con el fin del pasado proceso electoral, la mitad de las entidades comienzan la carrera por la sucesión de sus gubernaturas. Algunas vendrán el próximo año y otras dentro de dos o incluso tres años, pero lo cierto es que con los resultados obtenidos, las fuerzas al interior de Morena ya se empiezan a mover, y ya se comienza a ver quienes tendrán mucho que ver en el futuro de sus estados.

El caso de Veracruz llama la atención, ya que contra todo pronóstico, el partido del Presidente logró una avasalladora victoria en la elección, entregando cuentas envidiables en México que solo fortalecen la posición de diversos operadores políticos locales que tuvieron mucho que ver con ese gran triunfo.

En el estado jarocho, Morena se llevó más de 100 alcaldías, 26 de 30 diputaciones locales y 18 de 20 diputaciones federales. Independientemente de que sabemos que la fórmula de los programas federales y su implementación por parte de sus delegados fue algo que funcionó bien en casi todo el país, no podemos perder de vista que también mucho ayudó el control político que desde el gobierno estatal hicieron para asegurar los resultados.

En ese tenor, el hombre fuerte en el estado y responsable de esta operación es el Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, un hombre que ha contado con toda la confianza del gobernador Cuitláhuac García y de la Secretaria de Energía Rocío Nahle.

Cisneros Burgos, a veces cuestionado y también polémico, ha demostrado con estos resultados, que ha sabido hacer su trabajo, y ha tejido finamente la operación política de la entidad. Sus acuerdos, aliados y alcances, han ido creciendo día con día desde que asumió sus funciones, y es ya un factor que deberá pesar fuertemente en la sucesión por la gubernatura del 2024, en donde vaya quien vaya y pase lo que pase, Morena tendrá en el hoy secretario, a un operador sumamente importante y trascendente.