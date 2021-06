México.- Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció la salida de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros de la Secretaría de la Función Pública (SFP), algunos usuarios en redes sociales han señalado que “no perdonó” su interés y el de su familia por buscar la la candidatura Guerrero.

El señalamiento, personificado por la diputada Martha Tagle, obedece a la disputa que la familia de Irma Sandoval hizo por la candidatura de Morena en Guerrero, donde buscaban imponer a su hermano, Pablo Amílcar Sandoval.

“Aunque no se diga, @lopezobrador_ no le perdonó a @Irma_Sandoval y familia haber intentado ir por candidatura en Guerrero. Por lo demás, el cambio en la SFP no es más que de titular, nada nuevo ni bueno se puede esperar. Los corruptos de la 4T navegan con bandera de patriotas.”

Martha Tagle