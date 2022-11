Ambas marchas traen el mismo trasfondo, ver quien puede llevar más gente a un evento. La convocatoria de “ Defensa al INE ” no fue más que una pantalla para hacer una marcha partidista enmascarada de una marcha en pro de la institución pública que más paga a sus consejeros.

La marcha del 13

Hay un efecto de “chochitos” en esa marcha. Al ver a tus conocidos marchando, al ver a todos los que iban marchando, puedes creer que son muchos o que esa cantidad puede “vencer” al partido que ahora está en el poder.

La estructura de la marcha del 13 estaba hecha para “joder” al presidente pues la hicieron en la fecha que se celebra su cumpleaños, opacando cualquier festejo o felicitación que pudieran tener hacia él. Muchos de los canticos tenían fondo de racismo y clasismo. No sé si la intención de los organizadores era demostrar poder o hacer enojar a AMLO. Lo que sí, es que seguro despertó a algunos opositores dormidos. Lo que falta es alguien que represente bien a los de esta marcha.

¿Sirvió o no la marcha?., de personas que estuvieron en el evento me contaron que si vieron a más gente de la que creían que iban a ver, pero que ninguno de los que fue tiene experiencia en marchas. ¿Se necesita tener experiencia en marchas? De cierta manera sí. En el presídium donde los lideres de las marchas estaban dando el discurso, mucha gente no se detuvo. Como la gente que asistió, en su mayoría, son de zonas que no visitan el centro de la ciudad, el evento sirvió para turistear. La gran mayoría de los asistentes no va al centro de la ciudad para nada entonces ver el centro de la ciudad a pie llama la atención.

La marcha del 27

La marcha del 27 la organizaran los expertos en marchas y manifestaciones. Irán los invitados habituales y seguramente tendrán como misión mostrar que son muchísimos más que los que fueron a la marcha del 27. Los de la marcha convocada por López Obrador van convencidos de lo que les dijo el presidente y marcharan solamente en la Ciudad de México. Veremos tomas increíbles de las personas que quieren a AMLO y de personas que están convencidas que el movimiento que encabeza es lo mejor que le ha pasado al país.

Esto pasa en todas las reuniones convocadas por el presidente, solo que esta vez tiene un sentido de mostrar poder a los que marcharon el 13.

“Ustedes creen que son muchos, nosotros somos muchos más” podría ser el título de esta marcha.

¿Acarreados?

En ambas marchas hubo y habrá acarreados. Sino ¿cómo llegaron los “fifís” a la marcha del 13? ¿Apoco a todos los llevo su “Asdrubal”? Si fueron la cantidad que dijeron en los medios, ¿dónde fregados estacionaron sus coches? Así que en ese concepto están parejos, aunque muchos de los seguidores de Morena se saben mover mejor en transporte público que los de la marcha del 13.

Actos vandálicos

Aquí es donde me surgen dudas. ¿Cómo es posible que en las últimas marchas hubo actos vandálicos y en la marcha del 13 no hubo? ¿Será que los grupos extremistas son patrocinados por los fifís? Es solo una teoría, pero no me parece nada ilógica. ¿Usted que piensa?

Galimatías

En el Mundial de futbol, la FIFA quiere castigar a México por los gritos homofóbicos en un país homofóbico. Se castiga más el grito que la acción, ¿en serio?