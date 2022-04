Candidatos: ¡Escuchen a Hidalgo!

En Hidalgo la realidad aplasta cualquier aspiración de lograr un crecimiento en el corto plazo: infraestructura, agroindustria, empresas y fábricas son incipientes, en consecuencia, la pobreza es un manto omnipresente en pueblos y ciudades.

Dato duro: según el CONEVAL en el año 2020 el estado tenía un 50.8% de pobreza, del cual el tipo extremo llegó a un 8.1%. El fin de semana arrancaron las campañas a Gobernador y los cuatro candidatos tratarán de convencernos de su capacidad para enfrentar dicho problema.

Carolina Viggiano encabeza al PRI, PAN y PRD, en la coalición “Va por Hidalgo”, y Julio Menchaca abandera a Morena, Nueva Alianza y al PT en “Juntos hacemos Historia” (según encuestas entre ellos se disputa la victoria); además por el Partido Verde, José Luis Lima, y por Movimiento Ciudadano, Francisco Xavier Berganza.

Pero seamos claros, el gobierno, aunque quiera, no puede terminar por sí mismo con la pobreza, pues gasta la riqueza producida por otros, a través de nuestros impuestos, y sabemos que muchos recursos caen en las fauces de la corrupción.

Considerando lo anterior, dejo en la mesa algunos puntos para decidir el voto: Primero, tendrá mi apoyo quien proponga disminuir impuestos y costo de trámites y derechos a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿por qué? porque generan 8 de cada 10 empleos.

Dos, quien descarte programas sociales que reparten dádivas en dinero o en especie ¿por qué? nunca han funcionado y JAMÁS funcionarán. Los únicos justificables son para personas que no pueden trabajar y al mismo tiempo carezcan de sustento económico. Al contrario de dar apoyos para sobrevivir es mejor facilitar herramientas y capacitación para trabajar.

Tres, quien se enfoque en reestructurar la educación basada en los conocimientos científicos necesarios en un mundo de revolución tecnológica y globalización, educación libre de ideologías y donde participen los padres de familia.

Cuatro, quien proponga disminuir la inseguridad pero desde una visión integral priorizando la prevención del delito y el rescate de la cohesión social.

Cinco, quien de voz a las necesidades del pueblo; ejemplo: a nivel federal se posicionó el tema de la “ley trans” para niños, pero una verdadera urgencia es el abuso sexual infantil (Según la OCDE México ocupa el primer lugar), es crítica la atención de los gobiernos locales.

Faltan más puntos y seguramente todos son debatibles, sin embargo, espero no se repitan las mismas propuestas fallidas, generales y ambiguas que no dan indicadores, objetivos, ni metas; propuestas basadas en clientelismo político y en modas ideológicas. Candidatos escuchen: no crean que el pueblo es ingenuo, merecemos realidades, no sueños.