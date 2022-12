Carlos Loret de Mola, en la edición en español del Washington Post, dijo ayer que AMLO “tiene una responsabilidad que asumir” en el atentado —fallido, afortunadamente— contra el periodista Ciro Gómez Leyva .

¿Por qué la supuesta responsabilidad de Andrés Manuel en el ataque que Ciro sufrió? Simple y sencillamente, sentenció Loret, porque el presidente López Obrador suele criticar a quienes en la prensa lo critican. Es falso, pero...

Lo mismo que Loret han dicho otros columnistas, como Raymundo Riva Palacio, Pablo Hiriart, Jorge Fernández Menéndez, Salvador Camarena, Agustín Basave, Jorge G. Castañeda y, en sus portadas, notas del diario Reforma.

Hoy Loret de Mola, en El Universal, vuelve al tema, pero ya pasa de la supuesta responsabilidad de AMLO a culparlo abiertamente. “Sí la tiene”, dijo después de comentar que hay quienes pretenden que “permee la idea de que AMLO no tiene la culpa del atentado”.

Sí tiene la culpa, dice Loret . ¿En serio Andrés Manuel culpable? El odio de Loret surge del hecho de que AMLO ha cuestionado su patrimonio. Tan sencillo que sería demostrar su legalidad, ¿o no es posible?

El hecho es que nada relaciona el ataque contra Ciro con la política de comunicación del gobierno federal. Nada.

Resulta clarísimo que a Gómez Leyva no le gritó o lo insultó en la calle un exaltado simpatizante de la 4T. Fue un atentado diseñado y ejecutado por profesionales fuertemente armados que, como han dicho hasta los críticos de López Obrador, solo beneficia a los enemigos políticos del presidente.

Por eso, Andrés Manuel tuvo que expresar lo siguiente: “Puede ser un caso vinculado al proceso de transformación que estamos llevando a cabo y que no les gusta a algunos…. También el que grupos contrarios a nosotros, para afectarnos, hayan llevado a cabo un acto con esas características”.

En efecto, ayer en la conferencia de prensa mañanera Andrés Manuel descartó como hipótesis de la investigación acerca del origen del atentado, que haya sido su gobierno.

Según Riva Palacio, en El Financiero, llama la atención que el presidente dijera eso porque “no hay ninguna columna política de sus ‘adversarios’ que sugiera que así fue”. Raymundo sabe que miente, ya que ha habido exceso de comentarios en los medios responsabilizando a AMLO.

Andrés Manuel López Obrador es el responsable del atentado contra Ciro, han dicho no pocos periodistas profesionales. Responsable como eufemismo de culpable. No iban a atreverse a culpar abiertamente a culparlo… ¿Que no? Ya se atrevieron, ahí está la columna de Loret en El Universal de este martes 20 de diciembre de 2022.

√ La mala, pésima noticia : el odio que siembran periodistas influyentes como Carlos Loret de Mola.