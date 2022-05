“¿Trabajan la sal y el azúcar construyendo una torre blanca? ¿Es verdad que en el hormiguero los sueños son obligatorios? ¿Sabes qué meditaciones rumia la tierra en el otoño? (¿Por qué no dar una medalla a la primera hoja de oro?)” Pablo Neruda

“Existe una cuestión mucho más preocupante. Creo que os es conocida una persona llamada, Calipso. - No es una persona. Era una diosa que se deleitaba desafiando a los hombres a buscar sueños inalcanzables, que luego convertía en pura nada, en simple ceniza. El mundo está mejor sin ella”. Los piratas del caribe

Prometer no empobrece

La gira de AMLO por algunos países centroamericanos y por la isla de Cuba ha terminado. Ahora vienen las repercusiones. Compromisos que nuestros bolsillos, también llamados impuestos, tendrán que asumir.

Mucho se puede comentar de la gira. Algunas cosas más preocupantes que otras.

De las pifias diplomáticas ni vale la pena hablar. Fueron demasiadas. Lo que debe prender alertas son las propuestas de fondo realizadas y el impacto que tendrán estas en nuestro país.

Habría que iniciar con el aviso dado por Nayib Bukele, presidente de El Salvador, de incrementar al doble los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en esa nación. Y es que López Obrador se comprometió a que México aporte la misma cantidad de dinero que a ellos destine El Salvador.

En ese país hay 10 mil jóvenes que están inscritos en ‘Jóvenes Construyendo el Futuro’ recibiendo 180 USD al mes para capacitación laboral y este programa se duplicará con el respectivo costo para México. Poco importa que en México, en lo que va de esta administración, más de 5/6 millones de mexicanos pasaron a formar parte de la pobreza.

Hay algo que sí se podría aprender de cómo gestionan este programa en El Salvador: allá llevan detallado registro del número de personas atendidas. En México, en cambio, se desconocen padrones, parámetros y resultados.

A todo lo anterior se suma el que para utilizar nuestros impuestos en otros países se requiere la autorización de la Cámara de Diputados. AMLO no cuenta —no por ahora— con dicha autorización.

Guatemaltecos en el IMSS

Luego habría que pasar a advertir que nuestro país incluirá a 25 mil guatemaltecos al IMSS.

Ya que aquí en México faltan quimios, medicinas, atención médica y un largo etcétera para 23 millones de mexicanos, me parece que sería lo correcto garantizar primero el acceso a la salud a los connacionales y después a extranjeros.

El sistema de salud se encuentra colapsado en México; seis de cada diez trabajadores no tienen seguridad social. Mas, usando la resolución No. 35 “Seguridad social de trabajadores migrantes que laboran en países vecinos”, establecida hace 71 años por la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, López Obrador ofrece cobertura del IMSS a guatemaltecos indocumentados, quienes no tributan de manera legal en México.

Pero, en fin, no es la primera vez que AMLO da a otras naciones lo que falta en México (recordemos las vacunas contra el Covid donadas a Chile, Perú, Guatemala y demás).

Cubanos con la SEDENA

En Honduras, además de hablar frente a una sala vacía, López Obrador prometió asesorarles para la explotación de yacimientos petroleros. ¡Claro!, como si a nosotros nos fuese tan bien en ese apartado.

Adicionalmente, en todos los países que ahora visitó, López Obrador ofreció “soluciones” para enfrentar la violencia...

En Cuba, nuestro jefe del Ejecutivo recibió una presea; seguro es a cambio de haberse comprometido a contratar a 500 médicos cubanos y a comprar vacunas Abdala (la cual no está aprobada por la OMS) para inocular a niños mexicanos.

López Obrador dice que “hacen falta médicos”, pero en México se tienen médicos de sobra. Ahí está el despido injustificado de los miles que estuvieron atendiendo a pacientes Covid en plena pandemia y que ahora están en las calles en desesperada busca de trabajo.

El asunto es que los médicos cubanos ayudan al adoctrinamiento político y los mexicanos no.

Pero de encender todas las alarmas esto último: el fortalecimiento de la cooperación militar Cuba-Mexico. Tema que merece todo un artículo aparte.

Mil planas: “no es bloqueo, es embargo”

Eso sí, López Obrador comentó sobre el bloqueo a Cuba. No sabe o no quiere decirle al pueblo de México que la isla tiene tratados comerciales con más de 90 países y que Estados Unidos es su 9º socio comercial más importante, además de ser su principal proveedor de alimentos.

En realidad, el único bloqueo que existe en Cuba es el que sufren los ciudadanos de la isla al no poder acceder a internet y a elecciones libres (y a muchas más cosas).

En ese tenor, López Obrador dijo que Cuba cuenta con un extraordinario presidente: “honesto, trabajador, buena persona y un buen ser humano”.

Preocupante que dijera que Cuba es un ejemplo a seguir para México. Un gobierno que tiene presos a cientos que se oponen al régimen. Un país sin libertades, empobrecido y con la dictadura más longeva del continente.

Pensemos en condecoraciones

Las medallas que recibió López Obrador durante esta gira de trabajo nos salen muy caras. La idea de que un presidente salga de viaje es para fortalecer vínculos y tener una relación de inversión más productiva y justa para todos los involucrados. No se trata de regalar nuestro dinero.

López Obrador dice que no quiere a extranjeros inmiscuidos en los asuntos del país, mas es el primero en abrirles la puerta. Y descuida a la población mexicana en el proceso.

Por hacer eso no debiera de corresponderle medalla alguna.