Mientras continúa la polémica exacerbada por la marcha convocada por el presidente mexicano para lucirse y mostrar a sus denominadas “Corcholatas”, en el PRI vemos que quien despunta, según varias encuestas y conforme a la forma en que se ha venido manejando con presencia en diversos foros importantes, sin incurrir en el exceso, es la senadora Beatriz Paredes Rangel, quien parece ser la más adelantada para ser la apuesta que el priismo arrope y presentarla al momento de la decisión frente a las cartas de los demás partidos aliancistas, sin menoscabo de afirmar que son también cuantiosos los respaldos que viene amalgamando la ex gobernadora de Tlaxcala por parte de la sociedad civil y de liderazgos en muchas entidades de prácticamente todos los partidos opositores a Morena.

Lo anterior, sin dejar de apreciar que también hace activismo con presencia en redes y foros importantes pero menos numerosos Enrique de la Madrid Cordero, quien tiene esa simpatía en sectores panistas aunque más alejado de los sectores populares y clasemedieros y quizá también advirtiéndose el incipiente movimiento que para empezar a buscar notarse realiza la senadora Claudia Ruiz Massieu. Y del lado del PAN, el que realiza más activismo es sin duda Santiago Creel Miranda, quien ha aprovechado al máximo su encargo como presidente de la Cámara de Diputados publicitando o difundiendo en redes prácticamente todos los días y muchas veces cada jornada sus actividades, con presencia también a través de declaraciones sobre el acontecer cotidiano en el país, sin que se vea con claridad alguien con mayor o cercana actividad de proyección en dicho partido en el que se sabe también aspiran el ex gobernador de Guanajuato y diputado Juan Carlos Romero Hicks, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y el de Yucatán Mauricio Vila, así como la senadora Lilly Téllez, pero que han tenido muchísima menor relevancia en cuanto a su presencia social y sobre todo la atención de reflectores mediáticos en redes.

Según una encuesta presentada el pasado lunes 28 de noviembre por SDPnoticias y MetricsMx, entre los posibles candidatos para la presidencia en el 2024, Paredes Rangel se encuentra como la mejor posicionada entre los aspirantes priistas, lo cual coincide con la publicación de la casa encuestadora Buendía & Márquez de este martes 29 para El Universal.

Y de las simpatías que viene ganando la senadora priísta para impulsar su candidatura pudimos dar constancia en los últimos días durante la visita que realizó por Jalisco, quien tuvo encuentros lo mismo con empresarios, que grupos gremiales, de la sociedad civil, líderes espirituales, sociales, políticos, académicos, asociaciones y organizaciones civiles, habiendo además logrado reunir en un foro a más de mil 200 mujeres de diversa generación, ideología o filiación partidaria, distinta actividad socio productiva, diferente actividad gremial, cívica, cultural; ante el cual dictó una conferencia sobre las oportunidades para las mujeres en la difícil coyuntura que vive el país, desarrollándose una interesante charla con rico intercambio de expresiones y visiones.

De hecho, llamó la atención que entre las participantes en el panel se encontraran presentes las dirigentes de partidos en la entidad, Diana González de Acción Nacional; Natalia Juárez del PRD; y Valeria Ávila, Secretaria General de Hagamos; y ante la ausencia de la dirigente priísta Laura Haro, -quien debió atender su responsabilidad como diputada en el Congreso de la Unión-, se contó con la presencia de un nutrido grupo de integrantes de la dirigencia. Además estuvieron presentes diputadas locales y federales, regidoras, ex regidores, ex senadoras, ex secretarias de estado, y funcionarias públicas de los partidos ya mencionados, así como integrantes de la Agrupación Política Nacional (APN) “Confío en México”, de la Asociación Nacional “Valentín Gómez Farias”, la Agrupación Política Estatal “Avancemos”, Mujeres Mexicanas Amando a Jalisco (MUMAJ), y ‘100 por Jalisco’, entre muchas otras organizaciones.

En este acto, celebrado en el Salón Fiesta Guadalajara, la ex gobernadora de Tlaxcala, celebró poder reunir en un mismo panel a dirigentes del PRI, PAN, PRD, y Hagamos, a quienes les agradeció y enfatizó: “las siglas partidistas no nos dividen, no nos apartan y no nos fragmentan”.

Beatriz Paredes, quien fue varias veces ovacionada con el grito de “Presidenta, presidenta”, no ocultó que pretenda ser considerada como una personalidad a tomarse en cuenta para encabezar, -de llegar a consolidarse- una gran alianza plural, un frente amplio de ciudadanos y partidos, para lograr que México tenga a partir de 2024 un gobierno eficaz.

Horas antes de este encuentro, Beatriz participó en el panel “Liderazgo femenino e innovación sostenible para transformar al país”, en “Mujeres en el poder: el rumbo de México” , como parte del Programa de FIL Pensamiento, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en donde compartió panel con las ex gobernadoras de Zacatecas y Yucatán, Amalia García y Dulce María Sauri Riancho, respectivamente, siendo la ex dirigente priísta quien manifestó abiertamente su apoyo a la senadora en su aspiración de obtener la candidatura a la presidencia de la República, mientras que la ex presidenta del PRD y ahora emecista, le dirigió bastantes halagos.

Una fracción de los asistentes, encabezados por Porfirio Muñoz Ledo, comenzó a corear “¡Presidenta! ¡presidenta!” a la senadora, quien destacó la defensa de la democracia y su intención de postularse como candidata presidencial en 2024. Paredes se dijo demócrata y llamó a no permitir el retroceso del país: “me parece que en la elección de 2024 estará en juego el retroceso del país y su evolución política”, subrayó.

Sin querer criticar la marcha del domingo organizada y encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Paredes Rangel consideró que tuvo tintes de autoritarismo al igual que su relación con otros poderes.

Más allá de la marcha, la senadora se dijo preocupada por las críticas del Ejecutivo federal a los jueces que realizan su trabajo.

“Nos preocupa una crítica a los jueces, cuando los jueces ejercen su autonomía haciendo prevalecer su estado de derecho. Nos preocupa el debilitamiento del federalismo, nos preocupa la descalificación o la estigmatización en las mañaneras”, aseveró.

El día anterior, el domingo 27 de noviembre, Beatriz se dirigió a Lagos de Moreno, Jalisco, la ciudad natal de su señora madre, para hablar ante un foro de 500 personas sobre “Los Riesgos para la Democracia”, teniendo como sede la Casa de La Cultura de aquella localidad, habiendo llamado la atención, además de la concurrida convocatoria -tomando en cuenta que la localidad se distingue por su religiosidad y el evento se desarrolló a las 12 horas, es decir, a la hora de la principal misa dominical-, la presencia de al menos una docena de ex alcaldes, ex regidores, ex legisladores locales y federales de la región de todos los partidos, significándose además el apoyo dado, que la zona hace mucho no es gobernada por el priismo.

Paredes Rangel, habló del riesgo de perder las libertades políticas y sociales frente a las señales de autoritarismo que ha venido enviando el actual régimen.

Entre dichos signos, citó la libertad de expresión y libertad política, al tiempo que puso como ejemplo la descalificación que el presidente hizo durante una conferencia Mañanera a la periodista y politóloga Denise Dresser.

“¿Quién iba a pensar que se le podría insultar en cadena nacional a una persona?”, dijo la funcionaria, y agregó:

“Una persona que ejerce su derecho a escribir sufrió una descalificación impensada y después en un evento le faltaron al respeto; porque cuando alientas la descalificación y alientas la polarización y el odio, el odio prende. Entonces ese es un elemento, el que la autoridad piense que tiene el derecho de descalificar desde la más alta tribuna del país, eso es inusual porque es autoridad; no habla cualquier persona, no es que yo o usted critique a alguien, es que la más alta autoridad critique en un espacio formal con una enorme repercusión”.

Otro elemento que empezó a preocupar, dijo, es la debilitación del Federalismo, toda vez que al extenuar a los estados y los municipios se afecta a las regiones. “En esta administración federal se han desaparecido los fondos de respaldo a los municipios; se han desaparecido los fondos que apoyaban el equipamiento y la capacitación de las policías municipales; se desapareció el Fonden para respaldar la atención de las entidades y de las regiones ante desastres naturales; se desaparecieron fondos muy importantes para apoyar el desarrollo de la investigación científica y la educación superior; se desaparecieron programas presupuestales que estaban etiquetados en favor de los municipios; se debilitó la relación con los gobiernos estatales, entonces ha habido un demérito del federalismo”, sostuvo.

Una señal más de alarma, apuntó, es la clara reducción de autonomía del Poder Legislativo que se observa “cuando hay iniciativas que se dice públicamente que no se les puede cambiar ni una coma, cuando no permiten que haya una revisión del presupuesto en la Cámara de Diputados para cuestiones que son esenciales, y cuando se pretende reproducir un régimen vertical en donde el presidente decide, su mayoría apoya en automático, y no hay márgenes de diálogo, de discusión, y construcción democrática”.

Una cuarta cosa que preocupó, subrayó, es la ausencia de diálogo, pues no existe la convivencia entre mayorías y minorías, un elemento sustantivo, necesario, y esencial que no existe más entre el gobierno en el poder y la oposición.

En ese contexto, la ex gobernadora de Tlaxcala, aprovechó para anunciar que su voto en la iniciativa de la propuesta Reforma al INE, será en contra porque sencillamente no enriquece a la democracia mexicana y es una regresión.

Paredes concluyó que “los ciudadanos informados no queremos que haya un retroceso en la composición democrática del país”.

